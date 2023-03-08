換個角度看 孩子的缺點也可以是優點！

「你到底要我說幾次？我已經說過一樣的話很多次，你不煩，我都煩了！」

全家出遊的路上，我和女兒吵起架來。事情是這樣的，女兒獲選代表班上參加朗讀比賽。但她總是前一刻鬥志高昂、下一秒又敷衍應付，看得我萬分焦慮。

這次出遊，趁著旅途時間，我請她順道練習朗讀比賽文稿，她又是馬虎了事。我氣得要死，但還是努力冷靜。

「好，我給你最後機會，自己想清楚，要比賽，我就陪你好好準備。」

「想放棄，也沒關係，我們就請老師換選手，我們好好玩就好。」

「不管你做什麼決定，都沒關係，我支持你。但你不能後悔，因為這是你的決定。」

女兒癟著嘴，想了許久，到目的地時依然沒有正面回覆我。

【延伸閱讀：致父母：你該帶孩子看灌籃高手的三個理由】

我還在氣呢，下車的時候，完全不想跟女兒說話。心裡想著怎麼跟朗讀指導老師交代、懊惱女兒放棄的話有多可惜……。這個時候，女兒卻跑來蹦蹦跳跳的，笑咪咪的挽著我的手。

「媽媽，我跟你說，我們班有個同學啊，她……。」

「上次我跟阿姨去逛街的時候，看到……。」

她竟然，就開開心心的跟我聊起天來。

【延伸閱讀：把時間放在補足缺點還是強化優點？你的選擇，決定孩子注定平庸或出類拔萃！】

疑？我們不是在冷戰嗎？我狐疑地問她「你不是在生氣我罵你嗎？一下子就忘記了喔？」她完全不記得這件事，歪著頭說「沒有啊？我會好好準備比賽啦！你剛剛有罵我喔？」

可惡。結果，根本只有我一個人以為我們在吵架，我自己一個人氣得半死。

【延伸閱讀：親子衝突時怎麼辦？別讓情緒大火忘了自己的原則！】

想通之後，我自己笑了出來。我總是氣女兒敷衍馬虎，對重要的事總是毫不在乎，其實，這也是她的優點啊！明明是處女座孩子，照理應該嚴格要求自己，卻寫字歪七扭八、做事常常只做一半，讓爸媽氣到吐血。不過，她總是可以很快就恢復開心，忘記煩惱。

因為開朗好相處，連年獲班上同學投票，獲選成為班上人緣最佳的小天使。

【延伸閱讀：真的嗎？用力試試看？向費曼先生學「不向熟悉感妥協」的人生！】

Image from Pixabay 分享 facebook

原來，我以為的孩子的缺點，竟然也可以是優點。

孩子的缺點，有時候，其實真的只有我們以為是缺點。

馬虎敷衍，有沒有可能其實是大而化之、隨性開朗？

龜毛挑剔，有沒有可能其實是追求自律、精益求精？

每個孩子與生俱來的特質都不一樣，我們真的不需要，把孩子捏塑得跟我們期待的一模一樣。

孩子的缺點，不是孩子的缺點。

只要我們能換個角度看待，缺點，也許正是孩子與眾不同之處，讓他得以閃閃發光。

【推薦閱讀：比撕去標籤更重要的是怎麼貼對標籤！父母怎麼善用貼標籤，幫助孩子成長？】

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：失敗學。學失敗