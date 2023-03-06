從女兒的《寒假作業》作文題目 才知她是這樣度過「下課十分鐘」！

週五的歡樂晚上，通常是雞塊、甜不辣、窩在客廳看電視的時候，但是家有小學生的家庭，這時免不了都在為開學在即而檢查孩子寒假作業的成果吧。此刻，我家就正上演這樣的劇情，看到女兒撰寫的其中一篇文章，不禁莞爾一笑，原來妳是這樣度過「下課十分鐘」的啊！

▼以下是女兒的文體▼

秒針滴滴答答的走著，我看著時鐘心裡一直想下課。

噹！噹！噹！鐘聲響了，我非常興奮，老師終於停下上課的內容了，大家開心的從教室裡跑出去，非常熱鬧，我還沒走到操場就已經有一些中高年級在走廊奔跑，我有一次要去操場的時候突然被一個年級的人撞倒，所以我就去健康中心了。

可是下課十分鐘我覺得很無聊，因為從我上次被撞倒以後，我就不喜歡下課了！所以下課我就在畫畫。

我覺得下課十分鐘就是想讓學生可以放鬆一點，這樣上學才不會太累，這樣才不會老師講話講到一半同學都睡著喔！真是好笑，還好沒發生這種事。

其實，除了一些錯字與標點符號外，我還挺喜歡這一篇帶著童趣的筆風。一開始破題貼切，抒發感受文字裡帶有畫面，事件的因果彼此呼應（我也才知道原來還有發生這件事），風趣的結尾有著她平日搞笑的作風。

這要是說到拔拔小學的時候啊，那可是「話若是講透支啊！目屎是揮莫離啊！」想當初的往事還是自己心理知道就好，說多了只有自討沒趣。

上回不過在吃飯的時候提到作文的注意事項，她大小姐淡淡回我一句：「吃飯時不要講話！」是啦，從小就有教餐桌禮儀，吃飯不要講話，喝湯不要出聲，吃飯夾前方的菜… 但用不著這樣將我的軍啊！

好啦好啦，古人有云：易子而教。

拔拔我說的也只是個人感受，不如就讓專業的老師傳道授業，這樣也好維持父女關係。

#中年大叔養小三

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