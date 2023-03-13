生孩子是人生當中最醜的一刻 卻也是最美的一刻！

親愛的，恭喜妳八歲了。

八年前的妳，很貼心地讓我跟妳爸過完情人節，準時在預產期這一天來報到。很像妳的個性，說好了幾點就是幾點，不喜歡早到，也不喜歡晚到，就是喜歡剛剛好準時到。

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還記得八年前，情人節剛過完，才剛剛躺在床上沒多久，肚子就開始隱隱作痛。半夜起床上廁所發現破水，凌晨三點立刻衝到醫院報到，整整痛了八個多小時，痛到整個人一直抽搐無法打無痛分娩，痛到把昨晚吃的東全都吐出來，痛到虛脫無力，連爬上產檯的力氣都沒有，最後只能用真空吸引的方式把妳生出來。

妳爸在陪產時很緊張，緊張到來來回回護理站好幾次，一直跟護士說：「怎麼辦？我老婆她很痛！」結果直接被護士回嗆：「生孩子有不痛的嗎？」

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是啊！生孩子有不痛的嗎？每個孩子都是媽咪歷經被卡車碾過好幾次般的疼痛，千辛萬苦好不容易分娩出來的寶貝。

原以為我是很能忍痛的人，事實上我也真的很能忍痛，咬著牙忍住沒叫出聲，但整個臉上卻因為用力過度而佈滿了血絲，素顏、蓬頭垢面、滿身的嘔吐物，原本想像中美好的生產畫面，證明了一切都是少女般不切實際的幻想！

但在那一刻，顧不得形象，顧不得醜陋，只想著能夠平安順利的把妳生下來就好，只要妳平安就好！那是我人生當中最醜的一刻，但卻也是最美的一刻！

第一次感受到有一個人的生命比自己還重要，第一次感受到什麼是真正無條件全然的愛，那是有了孩子之後，一種發自內心最底層的愛，那股暖流，像觸電般竄流著全身每個細胞～從護士手上接過妳的那一刻，小小的妳，躺在我胸口吸吮著母奶，好不真實，卻也好真實～

那是我們的第一次相遇。在那之後，我開始了手忙腳亂的育兒生活，在那之後，我開始適應為人母親這個角色。然後，也跟妳爸歷經了大吵小吵不斷的產後憂鬱期，我們，吵架不是因為妳，而是因為我們也在經歷一場生命的蛻變。

還來不及適應當了媽的生活，在妳才六個月大時，我又懷了妳弟。母奶，餵還不餵？哭了，抱還不抱？相較於第一胎懷妳時凡事小心謹慎，第二胎反而百無禁忌。母奶照餵不誤，哭了照抱不誤，即便是到了懷孕後期，也依舊抱著已經十公斤重的妳。

僑仔出生後，莫名的，妳也多了一個「姐姐」的身分，妳哭妳鬧妳發脾氣，當時一歲三個月大的妳，還不大會說話的妳，彷彿在抗議著，其實妳還不想那麼快當姐姐。

但慢慢的，妳開始變成小幫手，會幫忙照顧弟弟，會幫忙做家事，聽得懂我在說什麼，也會透過言語表達情緒。

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有了孩子之後，總是會對時間感到錯亂，覺得時間過得好慢，卻又覺得時間過得好快，且快且慢，還是對這一切感到不可思議。

很快地，妳居然也八歲了。八歲的小女孩，很有自己的想法和主見。我們可以一起討論很多事情，就連在工作上遇到煩惱也可以跟妳聊。妳的體內住著老靈魂，有時候脫口而出的話，都會讓我不禁懷疑妳真的才八歲嗎？我好像在跟我的靈魂伴侶對話，因為有妳，我常常覺得自己好幸福。

但育兒的路上不全然都是美好的畫面，也有那麼一段時間裡，我因為妳的情緒問題倍感挫折，覺得自己是很失敗的母親。看著妳在我面前崩潰撕心裂肺般痛哭大喊，我只想躲得遠遠的，遠離一場又一場的情緒風暴。

我無能為力，我手足無措，甚至哭著問妳：「我該怎麼做才好？」妳卻告訴我，妳其實只要我抱抱妳就好。妳的成熟懂事，讓我忘了妳也是想討愛的孩子。很多時候只是想要我抱抱，只是想跟我撒嬌。擁抱，是我們化解每次衝突的方式。

在妳八歲生日的這天，寫了一張生日卡片給妳，早上在餐桌上看到卡片時，妳笑得合不攏嘴。因為從前幾天開始，就一直吵著希望收到我寫給妳的生日卡片。妳問我為什麼挑這張卡片？我說是因為是寫給這個世界上最棒的妳。

寫在FB上的文字，已經可以直接寫給妳，妳看得懂我寫給妳的話。謝謝世界上最棒的妳，謝謝妳教會我什麼是愛，謝謝妳總會和我在衝突過後擁抱和好，妳總讓我感覺，我才是深深被愛著的那個。

謝謝妳來到我的生命中，當我的寶貝女兒。親愛的蜜蜜，生日快樂！

永遠愛妳，我最親愛的小寶貝。

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