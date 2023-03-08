孩子你長大後 還會跟爸媽出去嗎？

才一開春就收到公司傳來了員工旅遊的消息，對已經N年沒出國玩的大家來說，無疑是個振奮人心的好消息。同事們開始交頭接耳地談論，興奮地分享各種資訊及參加意願。

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當然啦，公司補助的是員工本人，要想攜眷參加就得要自費處理；這對一下就要拎三個伴的我們來說無疑是筆不小的開銷。

於是周遭開始出現好心的建議：「把小孩留給老公顧阿！」、「不然你跟老公自己去，小孩請人家帶？」、「還是帶一隻去就好？」……大家都是好意，可是我們家還真的沒這些選項呢。

「你就只是不肯放手而已！」友人說。

的確如此，媽媽我既放不下孩兒、也無法放心把孩子託人照顧這麼多天，最重要的是，我希望這些出遊的美好回憶是屬於全家人的，而不是少數某幾人的。如果真的沒辦法一同前往，那不如就全部都不參加。

回到家和猴子拔討論起來，兩個敏感娃兒一聽到「媽媽可能要出國」幾個關鍵字就馬上繃緊神經，深怕媽媽拋下她們自個兒出去玩，兩雙眼睛閃得發亮，殷殷期盼著可以一起出去玩。

媽媽失笑。看著兩雙像小狗般期盼的眼神，怎可能拋下她們自己去玩？再想，再過幾年，你們還願意像這樣開心地陪媽媽去玩嗎？

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突然想到小姑去年底突然帶了小兒子從高雄上來，原來是小兒子有感而發想要看看傳說中的新北耶誕城。原本行程排得滿滿滿的小姑還在猶豫，卻是問了一句：「今年沒去，明年你還會要媽媽陪你去嗎？」已經進入國中青春期的兒子想了想，不確定地回道：「不知道耶……可能跟同學去吧！」幾乎是立即地，小姑排開其他行程，馬上帶了孩子驅車北上。

「我的約可以延後，可是如果再不來，以後他可能就不想跟我來了！」小姑有感而發。

短短一句話，不斷在我心裡發酵發酵再發酵。現在孩子們是滿心期待全家一起出去玩，可是是不是再過個幾年，他們也寧可和朋友出去，而不願再和我們出遊了呢？

明知這是正常的發展行為，明知孩子終有一天會離開、會擁有自己的人生，但媽媽想做的只有盡可能創造並留下每一刻的回憶，不是放不了手，是希望在放手那天來到之前一點一滴儲存這些珍貴的親子回憶。

於是不管平日再忙再累，假日總也想帶孩子們外出走走，去近郊走走、去草地奔跑、去海邊抓螃蟹、或是去河濱騎腳踏車……，就算只是去百貨公司或地下街閒晃，也總是屬於我們家的親子時光。我不知道他們還願意跟我們出去多久，但只要還願意跟，我們就願意去。

當然啦，每個家庭都有每個家庭自己的選擇和考量，我身旁也不乏有可以夫妻自己出國、小孩請人托育的友人，沒有不好、更沒有對與錯，能夫妻好好享受兩人世界是多讓人羨慕的事，只是比較起來我們家比較喜歡一起出遊而已。

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帶孩子出遊（出國）不累嗎？當然累！不只累還很貴！又累又貴，還可能會理智斷線不小心在異鄉罵小孩～～～～但，還是那一句：再不去，孩子就長大了！

長大後，你們還願意和爸爸媽媽一起出去嗎？或許媽媽不是不放手，是寧可牽著孩子的手，一起往前走。