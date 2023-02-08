致父母：你該帶孩子看灌籃高手的三個理由

《灌籃高手》風靡全台，秒速登上台灣的日本電影票房第2名寶座。但老實說，我的青春歲月裡，從來沒有《灌籃高手》。為了陪老公回憶青春，我走進電影院，看我根本沒看過的《灌籃高手The First Slam Dunk》。

完全不知道前因後果的我，應該覺得很無聊吧？但從父母角度來觀影，我卻從《灌籃高手》電影中得到滿滿感動。這一篇，我試著從爸媽觀點，分享我從《灌籃高手》裡，得到的教養孩子的智慧。以及，跟我一樣不熟悉《灌籃高手》的父母，也可以帶孩子一起看《灌籃高手》的三個理由。

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▋理由一：雖然我們感情不太好，但是謝謝你們。

這部戲，充斥著衝突。在家庭內、學校裡、球場上，到處都在搶資源、搶排名，不乏各式校園霸凌、排擠等暗黑手段，這個世界絕非美好，沒有人天生就是神隊友。

前一秒，三井壽還是球場上想教宮城良田打球的熱心大哥哥；下一秒三井壽就變成在校園把宮城良田揍扁的惡霸。但，這就是人生啊，不同的人生歷練、視角，讓每個人都在每個階段變成不同的樣子。

不過，雖然我們感情不好，但還是可以一起為了共同目標努力。赤木在比賽時，對隊員說「雖然我們感情不太好，但是謝謝你們。」

面對共同目標，我們願意一起努力就好。

不用勉強自己愛身旁的人，但盡好自己該盡的責任、做出稱職的表現，為團隊加分，也為自己加分，這是最專業的表現。

這是《灌籃高手》裡，父母該讓孩子學習的團隊合作精神。

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▋理由二：現在放棄的話，比賽就結束了

國中的時候，三井壽參加全國籃球賽，眼看比數嚴重落後，但安西教練說「現在放棄，比賽就輸了」。

多年後，在湘北隊出戰山王工業的決勝戰役上，眼看比賽節節落後，所有人都覺得不可能逆轉了，但安西教練依然沒有放棄希望。比起放棄或是嚴厲抨擊，他用「讚許每個人的努力」來鼓舞士氣。

安西教練稱讚宮城帶來速度與感性、肯定櫻木帶來籃板球和過人膽識、感謝三井帶來理性與三分能力。

還有還有，流川帶來求勝意志與爆發力、赤木與木暮為湘北打下基礎才能造就現在。

是啊。我們雖然現在落後，可是我們都好棒呢！

在這個過程中，我們都一直努力付出，為團隊盡心心力，如果可以，能不能再撐一下，再努力一點點？

學會肯定自己，我們很棒，都已經努力走到這裡了，就算已經是倒數讀秒階段，只要還沒有放棄，比賽就還沒輸！

這是《灌籃高手》裡，父母該讓孩子學習的人生態度。

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▋理由三：不當最熟悉的陌生人，溫柔陪伴不錯過

身為父母，最讓我印象深刻的，是電影最後一幕，結束全國大賽後，宮城良田和母親在海邊的對話。

宮城良田的母親，在長子意外過世後，始終無法走出傷痛。宮城極力想成為哥哥，照顧母親，卻不斷被忽視。

比賽前，宮城寫了一封信給媽媽，上面寫著「很抱歉，死的不是我」。

現在，打敗山王的宮城良田站在母親身旁，把哥哥的紅色手腕交給媽媽，告訴母親，我們贏了。

母親第一次正眼看他，發現個頭嬌小的兒子竟然比她高了，對他說「你長那麼大了啊！」

宮城良田多年後終於和母親對望，笑著說，才去比賽幾天，怎麼會突然長大？

是啊。才去比賽幾天，孩子怎麼會突然長大？

許多父母總以為，提供無虞食宿，就是對孩子盡責了。然而，被忽視的孩子，就算天天和父母在一起，也像是不存在。

親子相處，在意的是關心和陪伴，更多的是讓孩子知道「不管你發生什麼事，我都一直在這裡。」

孩子和父母都可以學習付出、學習接受，別讓父母成為孩子最熟悉的陌生人，珍惜在一起的光陰品質。

不當最熟悉的陌生人，溫柔陪伴不錯過。

這是《灌籃高手》裡，為人父母該和孩子一起學習的親子相處。

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我的青春歲月裡，沒有看過《灌籃高手》；但身為父母，我卻從電影版的《灌籃高手》裡，學習到珍貴的三個親子教養智慧。

親子陪伴也像是籃球賽啊，家庭的所有成員都是同一個隊伍的球員，只有一起努力，才能朝同樣的方向前進。

也許我們互有衝突，沒關係的，謝謝你願意付出，我知道我們都想讓家更好。

也許我們挫折沮喪，沒關係的，我們還有機會一起努力。

也許我們曾經錯過，沒關係的，謝謝你還在，只要懂得珍惜當下，從現在開始就是最好的時光。

願我們都能從《灌籃高手》裡，學會成為更好的父母。

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