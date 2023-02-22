將不服輸的心情 化為越挫越勇的動力

寒假前剛學會象棋的兒子，整個春節連假期間，幾乎天天要我陪他玩象棋。就連回南部過年，也帶著象棋四處找人PK。贏的時候欣喜若狂，輸的時候不是生氣就是大哭。偏偏他輸的比贏的多，所以整個寒假都在處理他的情緒課題。

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再加上他的母親，也就是我本人，剛剛好也是不服輸的個性。即使跟孩子玩也是全力以赴，完全沒有想要讓他，常常殺得他片甲不留。因此，每次下完棋後，常會看見一個男孩在地上翻滾哭鬧的畫面。不光是下象棋，就連玩海帶拳、黑白猜、大富翁，舉凡任何牽涉到輸贏勝負的遊戲，兒子只要輸了，就會開始出現各種耍賴哭鬧症狀。

坦白說，我也曾經為此擔心不已，擔心孩子耐挫力太低，以後出社會該怎麼辦？甚至也會被哭得心煩，生氣地對孩子說：「輸了就哭，那不然以後都不要玩了！」

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但說真的，其實大人也跟孩子一樣，不喜歡「輸」的感覺。雖然不至於像孩子一樣，輸了就躺在地上翻滾大哭，但面對挫敗時，心裡還是免不了會有一股酸溜溜的感覺。每一個孩子在成長過程中都會經歷「輸不起」的階段，就連我自己在小時候，也曾經因為跟表哥玩大富翁玩到破產，就在外婆家嚎啕大哭，還害表哥因此被外公念了一頓，罵他幹嘛弄哭妹妹XD。

當同理孩子的感受後，才能陪孩子化解內心的不舒服。與其對孩子說教，碎念孩子一頓，還不如用演技「示範」給孩子看。

於是，某次下棋，我故意輸給兒子。說是故意輸給兒子，其實也是運氣不好，因為玩暗棋結果一直被瘋狂連吃，到最後盤面上只剩下最後一隻「卒」。

此時的兒子，已經準備要拉砲歡呼，但在一旁的我，卻開始展現演技，演出難過的樣子，用哭腔說道：「怎麼辦？我只剩一隻卒了，我輸定了啦！我不要玩了，嗚嗚嗚嗚……。」

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兒子大概是被我的演技嚇到，連忙反過來安慰我：「媽媽，輸了也沒關係，我再陪妳下一盤，妳再贏回來就好啊！」（可惡，居然盜用我的台詞XD）

我抓緊機會對孩子說：「媽媽玩棋其實也會輸，也跟你一樣會很難過，謝謝你安慰我，那我們再下一局吧！」將不服輸的心情，化為下一次贏回來的動力，才是我想教會孩子的事。

聰明的兒子，看我情緒轉換得如此之快，他大概也猜出我是故意演出這場戲，跑過來抱住我說：「雖然我下次輸了還是會哭，但妳還是要繼續跟我玩喔！」看來兒子很有自知之明，知道自己輸了還是會哭。（媽媽覺得中計，還是得繼續陪玩XD）

孩子輸了就哭，該說孩子耐挫力差嗎？我倒不這麼認為。如果孩子真的完全不在乎輸贏，反而才更讓人擔心吧！雖然屢戰屢敗，輸了也一樣會哭，但兒子每次哭完，擦乾眼淚後還是會繼續找我PK，棋藝也越來越進步。

人生不也是如此，我們可能會一次又一次遇到卡關的時刻，經歷過一次又一次的挫敗；但就算遍體鱗傷，就算戰到只剩最後一兵一卒，就算被殺個片甲不留，每個過程都是學習。

就讓我們繼續一起互相傷害，互相漏氣求進步吧！（大誤）

#和你一樣都是媽

#看到盤面上只剩一支卒

#其實心情也很鬱卒

#鬱卒的時候來去悟智樂園

#是說悟智樂園也倒了

#還知道我在說什麼的我們是同梯的喔~

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