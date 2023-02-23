當小孩遇到言語霸凌時 我們該怎麼分享及幫助他？

∥當孩子會開始在意別人對他的外觀評價

從幼稚園開始，兒子都會跟我說，班上的同學笑他的頭型圓圓的，他說他想跟爸爸一樣頭髮是立起來的，但可惜兒子的頭髮，就是順著額頭長下去。他說，不想剪那樣那樣的髮型，同學都笑他，他不喜歡自己這樣的頭型。

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有一次我問他，那你不愛你的頭嗎？他說也沒有啦……，但這個話題，他選擇結束了。

在下一次帶他去剪頭髮，我特別問他，那你這次的髮型要跟上次一樣嗎？還是你要這樣這樣這樣。出乎意料的，他說要跟上次一樣。我問他，但你同學不是會笑你嗎？他跟我說，沒關係啊，就讓他們笑啊，心裡頓時有點心疼，他是聽到不想聽了嗎？還是覺得真的讓人家笑沒關係？還是自己已經釋懷了？

剛升小一的他，就有一次因為同學這樣的嘲笑，在學校失去理智的一直哭鬧一直生氣，很嚴重的整棟樓都知道，可想而知那個威力有多強，他有多難過……。

某天早上，他跟我說他不想穿超人的衣服，他說以前在幼稚園，同學都會笑他。我很疑惑的問他，可是現在國小了耶，新的環境、新的同學還會笑你嗎？他還是堅持不要穿，怕會被笑。於是我二話不說地幫他換掉。

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∥理解及回想自己的人生是否也有遇過這樣的劇情

從兒子開始會感受到別人的惡意跟玩笑後，我常常要安撫他受傷的心，並告訴他，開導他，轉移他

我不喜歡跟他說「不要理他就好」。

我會跟著他一起想著說，當下次別人再這樣笑你，要怎麼回話才能擊敗對方。

當然這或許不會是最好的方法，也不會是唯一的方法。但每次我去接他下課的時候，他第一件事情就是跟我分享他今天的校園生活。遇到好笑的，難過的，奇怪的，可愛的，都是第一時間說給我聽。

其實……大人可以對這些無心的玩笑話，左耳進右耳出是因為，我們已經社會化且階級化了，我們可以分辨得出有意義的話，跟沒意義的話，甚至選擇自己想聽的話。我聽過長輩說「阿我們以前都是聽這些話長大的阿，我們都還不是活得很好嗎？」

可是，大人也曾經因為這些沒有營養，沒有意義的話受傷過吧？受傷後的大人，花了多少時間才釋懷呢？受傷後的大人，在尋求幫助的時候，是否也有過被二次傷害呢？

這樣的過程我也有過，小學時候的好朋友，是班級裡的常勝軍，幾乎每次月考都是第一名。我的爸媽，跟她的爸媽，又都是好朋友。有多好呢，常常一起揪團出國，三不五時我家她家的吃飯聊天。媽媽跟媽媽之間最大的話題就是「小孩在學校怎樣怎樣、在家裡怎樣怎樣。」

我的爸爸因為生意失敗又賭博輸錢，所以我媽在外人的印象就是嫁錯人了。我的課業不如他人，對她無疑是又讓她更抬不起頭。所以每次看到成績的時候，永遠都是說「人家都考100，那你為什麼不能考100？」

我聽了好難過喔，不能說我沒有努力呀，但當下的我真的不知道該怎麼把成績拉上來。我爸媽工作很忙，13 14歲的我感受得到他們為了生活和金錢勞心勞力。所以我選擇甚麼都不談，只覺得，說了他們也不懂，說了是不是又要被罵。這也間接導致了我，在學校發生甚麼事情，都是由老師告訴我爸媽。

在小孩出生前的那幾年，我無法跟我媽媽說我在外面的事情，我的工作，人際，愛情……等等，因為她無法理解我的選擇及作法。但這樣不是說我們的親子關係是不好的，只是我無法跟我媽媽太親近。

我朋友總說，我們太保護小孩了……。他在尋求幫助及安慰時，我希望我可以在第一時間做到最好，他只是小小的跌倒擦傷，我們都會三不五時問他會不會痛。或許他不是真的痛，他想感受到被保護的感覺，他想感受到安心的感覺。

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∥家是永遠的避風港，累了就回家吧！

我不希望他只是一個口號，而是貫徹在我跟孩子的相處中。

所以站在孩子的立場想，當自己面對霸凌的時候，心裡的感受是甚麼？當在友誼的小船快翻倒的時候，你是難過的，還是平靜的？

親愛的大人，你都經歷過，也都結束了那些荒唐的劇情，你能夠豁然的說出「不要理他就好了啊！」但你的孩子，正在經歷，這個荒唐的劇情可能還在第一集，後面還有十幾集，幾百集，不知道哪個盡頭才會結束。

不要外面受傷，回家還要再一次受傷，這是疏遠親子關係的第一步。

正面面對，並讓孩子知道，不管在外面遇到甚麼事情，我們都會陪著你一起渡過。