從衝突中學習 主動道歉才能贏來友誼！

上週末適逢期末考結束，帶孩子們上山露營去。這次露營是老公的國中同學主揪，孩子們雖然不常玩在一起，但由於年紀相仿，很快就打成一片，玩得不亦樂乎。

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然而，孩子們之間難免會起衝突，每一次衝突的發生其實都是一次學習的機會，如何化解衝突，考驗的是智慧。考驗的不只是孩子的智慧，更是爸媽爸媽的智慧。而這次的露營，也一樣給了我們一次很好的學習機會。

這也是我很喜歡露營的原因之一，平時孩子們不是在學校就是在安親班，很少有機會了解孩子與同儕互動的情況。藉由露營的機會，正巧可以觀察孩子們與其他同齡孩子相處的方式。

這次的營地是親子營區，營區內有許多遊樂設施，營主還特地設置了射箭區，讓孩子們可以玩射箭。大部分的時間，孩子們都泡在遊樂區裡，玩得樂不思蜀。父母們也樂得輕鬆，可以好好放鬆聊天。

有別於前一晚的滂沱大雨，隔天醒來居然雨過天晴。原本正慶幸著不必收濕帳，一早醒來吃完早餐後，就開始忙著收帳。而孩子們幫忙一起收拾完內帳後，也把握時間在遊樂區玩耍。

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正當我和老公悠哉地準備收外帳時，卻在這時候，突然聽到遊戲區傳來一聲大喊：「田僑仔霸凌我！」

聽到「霸凌」兩個字，我瞬間神經繃緊，立刻放下手邊的事情，連忙衝上去遊樂區看看究竟發生什麼事。

「發生什麼事了？」當我衝上去遊樂區時，看見的是兩個氣噗噗的男孩，一個是三年級大哥哥，也就是剛才大喊出聲的男孩，另一個則是我的兒子。

「田僑仔霸凌我！」大哥哥率先發難。

「哪有，他才霸凌我！」兒子也不甘示弱地回嗆反擊，兩個人你一言我一句，互不相讓。

「你們可以告訴我，剛剛發生什麼事嗎？」兩個男孩只顧著生氣，完全沒打算回應我的問題。倒是旁邊的「目擊證人」們，很熱心地告訴我事情的經過。

「就是呢！剛剛哥哥拿著弓箭，但僑僑也想玩弓箭，可是哥哥不給他，僑僑就用言語挑釁哥哥，故意惹哥哥生氣，哥哥被激怒就生氣了。」小妹妹們清楚地描述事件的經過，看來是為了搶奪弓箭而產生的衝突。

「他一直拿著弓箭不換人，你看現在弓箭還在他手裡。」僑僑又生氣又委屈地說道。

這時，換哥哥的阿嬤剛好經過，只聽到僑僑的片面之詞，便對哥哥說：「你是哥哥耶！應該要讓弟弟啊！還有，你們在這邊玩弓箭很危險，弓箭只能在射箭區玩，不能在溜滑梯這邊玩。」於是，阿嬤就把弓箭拿回到射箭區放好。

弓箭被拿走後，衝突雖然看似弭平，但兩個孩子內心滿腹的委屈和氣憤，可沒這麼快平息。哥哥生氣為什麼年紀大就一定要讓年紀小的？而僑僑也一樣一直在旁邊生悶氣，氣噗噗地認為自己沒有錯。

由於事發當時，我人不在現場，不知道事情的全貌，也無從得知兒子到底是如何「挑釁」對方。但身為經常被兒子挑釁的「當事者」，我大概可以猜想得出來，兒子會如何千方百計地設法激怒對方。

而這件事也是我一直想教會孩子的，心想正好藉這個機會，可以好好引導孩子一番。

「你知道嗎？你其實要謝謝哥哥，哥哥大聲說出他的委屈，而不是直接反擊。如果他今天直接反擊，你很可能就會被打倒在地。」我這麼說並不是鼓勵使用暴力，而是想讓兒子了解到他的挑釁行徑，確實很可能惹怒別人。縱使打人是不對的行為，但故意激怒對方的人，難道就沒有錯嗎？

但兒子還在氣頭上，根本聽不進去我再說什麼。

於是，我決定暫時什麼也不說，先帶著兒子回營區一起收拾帳篷。過程中，他時不時瞄向哥哥那邊，看哥哥在幫忙收帳篷，他也跟著學習如何收帳篷。

從他的表情，我大概可以猜得出來，他其實很想跟哥哥和好，卻不知道該怎麼化解衝突後的尷尬。等到帳篷收得差不多了，他的情緒也逐漸緩和下來。我便問他：「那你還想跟哥哥一起玩嗎？」兒子原本賭氣地說不想，但自己想了一想又改口說：「可是，就算我想跟他玩，哥哥又不一定肯跟我玩。」

「你為什麼覺得哥哥會不想跟你玩？」我好奇地問他。

「因為……因為……我剛剛故意惹他生氣，但那是因為他本來說要跟我同一組，結果後來又反悔，說話不算話啊！」很好，兒子總算意識到自己也有錯，而不是像剛剛那樣一昧指責對方。

「那你覺得你可以怎麼做？」我反問兒子。

「跟哥哥道歉，但如果他不原諒我，該怎麼辦？」兒子擔心地說。

「沒關係，我們試試看，不行再說吧！」然而，兒子還是很怕被拒絕，一直要我陪他過去道歉，好幾次走到哥哥面前，又害羞地折返。

從他的舉止表現，我可以知道他其實很在乎哥哥，深怕道歉完哥哥還是不肯理他。於是，我帶著他再次鼓起勇氣走向哥哥，幫他起了個話頭，對哥哥說：「他一直很想跟你和好，想跟你道歉，卻怕你不肯原諒他。」

沒想到，哥哥卻反過來跟僑僑道歉說：「對不起，我剛剛也有錯。」接著，哥哥主動伸出手跟僑僑握手言合，兩個孩子又開心地玩在一起。

從衝突中學習，主動道歉才能贏來友誼

我看著這一幕，內心其實是很感動的，覺得孩子又長大了一些。先道歉的人不代表輸，而是願意放下身段釋出善意，珍惜這段得來不易的緣分。

衝突過後，有時反而會讓關係變得更緊密。正所謂不打不相識，兩個孩子很快就和好如初，一起衝到射箭區玩耍，哥哥也會指導僑僑如何射箭。甚至當僑僑跟姐姐起爭執時，哥哥還反過來安慰僑僑，拍拍他的肩膀說：「不管別人怎麼說，我都相信你。」

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哥哥的這句話，讓原本因為跟姐姐吵架氣噗噗的僑僑，也忍不住露出靦腆的笑容，覺得自己被理解了、被接納了。回來後，也一直樂此不疲地說著這件事。

坦白說，在協調衝突的過程中我也有所猶豫，覺得自己是不是不該介入？是否該讓孩子自己學會化解衝突？但轉念一想，如果沒有創造出好的經驗值，又何來的學習呢？我想，這次的經驗對孩子來說，就是一次很好的學習。

衝突不一定是不好的，只要能從衝突中有所學習，就能讓自己更成長。父母也不必急著當判官，判斷到底誰對誰錯。只要能做到先不批評、不急著幫忙解決，陪著孩子化解內心的不舒服，陪著他們釐清內心的想法，讓他們能意識到自己該怎麼做就好。

就像射箭一樣，必須先靜下心來，瞄準目標後，才能精準地命中目標。不急著盲射，停下來才能看見，自己真正想要的是什麼，才能朝著目標，一步一步前進。

而我的育兒目標是希望能當孩子的教練，培養教練心態，與孩子溝通交流，陪伴孩子成長。這對總是急著下指導棋的我來說，確實是項挑戰。但不管挑戰有多難，先試試看再說吧！

#哥哥是最好的教練

#在一旁指導僑僑射箭

#媽媽裝笨反被嗆不懂射箭

#其實不是裝笨是真的不會射箭

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