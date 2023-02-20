變魔術般好玩的清潔遊戲！讓小孩輕鬆分擔家務

很多好習慣是要靠機會培養的，從小分擔做家事，是一種責任心與做事方法的養成教育。

50、60年代的學生，課堂上都還在教「灑掃應對進退」的國民生活禮儀；漸漸，掃地機器人代替人力（還可以乾濕兩用，連拖地都不用了），根本極少需要拿掃帚。現代居不易，所以也沒有偌大庭院需要打掃。資訊時代，一得空，可能大人、小孩，都選擇窩在家裡使用3C產品，所以也沒多大機會，能與親朋好友交際、應對！儘管如此，但年終卻又總不免俗地，需要來個大掃除。

國小一年級的小朋友，能幫忙做什麼呢？來個簡單的、又像變魔術般好玩的清潔遊戲。

清潔目標：老房子洗手台上的陳年水垢。

準備材料：

一、白醋系列（工研醋、糯米醋）。

二、衛生紙或者是餐巾紙。（如果用廚房紙巾，因較厚，所以會需要較多的醋水。）

清洗過程：

一、先將洗手台沾濕。（以利衛生紙附著。）

二、將衛生紙鋪排在洗手台。（如果衛生紙先沾醋，則會濕軟無法平鋪洗手台，會降低清潔效果。）

三、輕輕將醋倒進小杯，再將杯中的醋，均勻淋在衛生紙上。（因醋是天然食品，所以不怕小朋友沾手。）

四、接下來靜待。

1.有人不喜歡滿屋子的醋味，所以利用睡前使用，但記得要將門關起來，否則反而會被濃濃醋味嗆到睡不著。

2.也有人是早上大家上班、上學前使用，待傍晚回來，醋味就沒那麼明顯了。

3.只需要把衛生紙一邊收起來，一邊擦拭洗手台，完全不必用到其他工具，一年級小孩便能勝任。

4.如果是陳年老垢，可以重複清洗過程，加強一次。

小傢伙完成這件差事後，還蠻有成就感的，星期一迫不及待的分享給老師和同學，希望藉此，他能愛上做家事吧！