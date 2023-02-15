真的嗎？用力試試看？向費曼先生學「不向熟悉感妥協」的人生！

從小到大，我的人生一直沒有太多火花。因為害怕嘗試不熟悉的事物，我這個也不敢、那個也不敢，雖然專精做自己熟悉又擅長的事物，似乎也活的滿好的，但就是少了一些樂趣。

我大學沒跟同學打過牌、平常不玩電動、不看球賽……，沒有太多興趣，直到了這幾年，才發現少了很多這些看起來「沒有用」的活動，也少了很多可能與人的連結。

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▋勇於擴大舒適圈的反差

我的老公，跟我完全相反。從小到大，他一直都是所有人眼中的「好咖」。班上同學要組壘球隊、打高爾夫球、騎單車，他就去買裝備，後來甚至請教練、每天看Youtube頻道學如何揮桿，莫名完成了單車環島。

他完全不怕陌生事物，勇於跳出熟悉感，爸媽年紀的同事同學、外甥姪子等後輩，他都能聊上好幾句，而且還能學點東西走。回到家庭裡，他也是什麼都想試試看的好奇寶寶。

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熱水瓶壞了，他開始上網研究哪裡有可能出問題？真的需要買一台新的嗎？我工作需要直播電腦連線卻屢屢中斷，他又努力翻找各式資料，幫我測出後台一堆難懂的參數怎麼設定。

看到外甥在玩蛇板，明明已經兩個孩子的爸，他也興致勃勃地買蛇板，開始研究怎麼溜才順暢、為什麼有的蛇板一溜就壞？他總是充滿好奇心，遇到問題總是先懷疑「真的是這樣嗎？」然後試試看，而且是用力的試試看，讓問題迎刃而解。這一點，讓我們的生活省下許多不必要的花費（誤）。

我常常在想，也許這就是他明明小時候沒錢補習，最後卻可以考上第一志願高中的資優班，職場上毫無相關基礎，卻能順利轉換職涯領域的原因。我看著他，也同時在想，如果時間重來一次，我希望我過著怎樣的人生？我又希望從中學會什麼，怎麼教育我的孩子呢？

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▋不願向熟悉感妥協：真的嗎？試試看？用力試試看？

答案是，我希望，我可以早一點知道「真的嗎？試試看？用力試試看？」的成功方程式三步驟。

如果以一句話總結，這樣的實踐方式，正是「別鬧了，費曼先生」主角、天才物理學家費曼「不願向熟悉感妥協」的人生觀。

費曼先生從小愛問「真的嗎？」，總是對所有別人信奉不疑的真理有所疑惑。

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小時候，所有人都說蜻蜓是「長腳針」，被叮了會刺痛，費曼為了印證書本知識「蜻蜓不會叮人！」壓抑住恐懼，嘗試讓蜻蜓停在身上，破解鄉里謠言。

長大了，在生活中他除了問「為什麼？」不怕被認為不夠懂、只是單純好奇提出質疑，更用一次次實驗來找出答案，進一步實踐「試試看？」。

在餐廳用餐，費曼看到油漆工在粉刷餐廳牆壁，油漆工說，白色和紅色油漆可以調出黃色油漆，費曼不信。被熟悉感制約的餐廳老闆，試著說服費曼「油漆師傅20多年經驗了，你不應該跟他爭辯。」反骨的費曼硬是買來白色和紅色油漆，果然油漆師傅調不出黃色油漆，這時餐廳老闆又說話了：「費曼先生是物理學家，跟費曼先生爭辯，自尋苦吃！」

唯有跳出僵化的迷思，不斷問自己「真的嗎？」「要不要試試看？」才有機會破除謬誤，找到解答。但，除了「真的嗎？」「要不要試試看？」以外，費曼先生的成功，來自於最關關鍵的「用力試試看。」

「試試看」有三種層次，分別是「隨便看看、有空想想、到圖書館找資料」不同用力的等級，費曼總是「到圖書館找資料」的用力試試看等級。

費曼先生總是讓自己跟不同科系學生吃飯，聽不同科系學生聊天，聽到物理系同學聊天，覺得好有趣，他不僅於此，還去旁聽課程，更進一步跟著做實驗。在選擇未來就讀的研究所時，費曼捨棄麻省理工學院，而選普林斯頓大學的原因，也體現他是因為看到普林斯頓的實驗室「夠亂，表示可以真正動手做，而不是只會用腦想。」

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▋向費曼先生學「不向熟悉感妥協」

因為一生都不斷實踐「不向熟悉感妥協」，不斷反覆施行「真的嗎？試試看？用力試試看？」的成功方程式三步驟，費曼被譽為繼愛因斯坦之後，最偉大的物理導師。

身為父母，如果可以早一點知道「真的嗎？試試看？用力試試看？」的成功方程式三步驟，向費曼先生學「不向熟悉感妥協」，我們可以這樣做：

1.真的嗎？鼓勵孩子問問題，對萬物保持好奇心。

2.試試看？鼓勵孩子動手做，試著驗證找出答案。

3.用力試試看？鼓勵孩子用心做，用盡全力就算失敗了，也是很好的學習。

更重要的是，父母必須跟孩子一樣，先放下「本來就應該這樣」自身知識背景的傲慢，一起學習「不向熟悉感妥協」，用新奇的眼光，肯定孩子的嘗試。

在父母的支持陪伴下，孩子會變得有勇氣敢挑戰權威、淬鍊出不怕失敗的堅強人格，更懂得全心投入的專注靜心。

因為不向熟悉感妥協，懂得問「真的嗎？試試看？用力試試看？」我們的孩子，才有機會擴大舒適圈，更能看到這個世界的繽紛燦爛。

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