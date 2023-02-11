如果信不過妳自己 就相信選擇妳的我吧！

前陣子心血來潮追劇，追了一部之前很紅的《二十五，二十一》。LAG很久的一部劇，因為原本對青春戀愛劇興趣缺缺，但韓劇的厲害之處就在於，總能透過劇中的故事鋪陳和經典台詞，讓人深受啟發與反思。

這部劇據說當時播出時，結局被罵翻，被批評是爛尾的一部韓劇。但我卻覺得結局相當貼近現實，有情人不一定終成眷屬，曾經擁有過的愛情，卻會讓人成長。成長往往伴隨著傷痛，只是有些傷很快就會好，有些傷卻要花很久時間才會痊癒。

我想起了前陣子手受傷的事，前兩週大拇指下緣處不小心被咖啡罐的邊緣刮傷。一開始不以為意，後來傷口開始發炎，連輕輕碰到也會痛。看完醫生後才知道，裡面居然有一根刺，必須挖開傷口，把刺挖出來。

這也才讓我驚覺到：「所有的疼痛，都來自一開始的不以為意。」當意識到傷口刺痛，也是清創的開始。當妳看見傷口，開始感到刺痛，就是治療傷口的第一步。清創的過程是很痛的，比一開始受傷還痛。

但重點在於：「你相不相信自己會好起來？」相信是一股力量，當相信自己會好起來，即使需要花長時間療傷，也能每天忍著疼痛清理傷口，定期幫自己包紮換藥，而不是陷入暗無天日的悲傷中，躲在黑暗的角落自怨自艾地舔舐傷口。

育兒的路上，也經常跌得滿身是傷。每一次跌倒受傷後，也都會讓人忍不住陷入自我懷疑，懷疑自己這麼做是不是對的？懷疑自己是不是太寵溺孩子？懷疑自己是不是失敗的媽媽？當媽媽的，難免都曾經陷入自我懷疑的黑洞中。

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適度的自我懷疑其實是件好事，能讓我們發現自己有哪些地方可以調整，也能讓我們進一步去反思自己到底想要什麼？想教會孩子什麼？想成為什麼樣的媽媽？又或者是什麼才是現階段最重要的事？透過不斷地釐清與調整，讓自己走上更好的路。

偶爾陷入自我懷疑的黑洞也無妨，但時間不要太久，以免陷太深而爬不出來，也要記得適時拉自己一把，要相信自己絕對有好起來的力量。

「如果妳信不過妳自己，就相信選擇妳的我吧！」

這是在《二十五，二十一》劇中，教練「梁璨美」對女主角「羅希度」所說的話。身為擊劍選手羅希度，對自己的實力擔憂不已，不相信自己能夠贏得接下來的勝利。

這句台詞，讓我印象深刻，深受感動。

相信自己不容易，相信批評卻很簡單。有時候旁人無心或有心一句指責批評的話語，就可能壓垮媽媽好不容易建立起來的信心。

如果對自己的決定猶豫不決，不確定怎麼做對孩子才是好的？不確定該這麼作才好？就相信孩子選擇的妳吧！孩子來到這世界上，選擇了妳當媽媽，也自有他的安排，相信孩子，相信自己，一切都是最好的安排。

獻給每個曾經在育兒路上受傷過的母親，

獻給每個曾經陷入自我懷疑的母親，

這篇文寫給妳，也寫給我自己。

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