翻轉教育 讓課堂上沒有被排擠的弱者

大家都喜歡強強聯手

參選總統，挑誰來當副手？參選縣長，挺誰選議員以鞏固自己的地位？政治喜歡「強強聯手」；生意人也喜歡來個企業合併、企業聯姻的「強強聯手」；就連課堂上，諸多非個人競賽項目，大家也喜歡「強強聯手」，增加奪魁希望！那麼，所謂的弱者，就注定要被放棄、被厭惡、被祝禱不要與自己沾上邊兒嗎？

如果有選擇的機會，誰願與弱者抱團取暖？

許○娟是發展遲緩個案，專業治療團隊建議許媽媽，盡早讓○娟接受早療教育。但許媽媽堅持不接受這樣的身分與課程，因為會被貼標籤！上了小學，落後的程度已鑑定為，須接受啟智教育，母親更加排斥，她相信：與啟智班孩子相處會變傻，只有進入普通班，才能變聰明。

新生班級來了一位自閉症兒童，除了會自殘，整堂課還伴隨著，不自覺地發出嗯啊的聲音，更嚴重的是經常無故往室外衝，老師身心俱疲。普通生家長們集體聯名請願，希望這位自閉症兒童能轉到特教班，或者是轉學！

校方與家長溝通協商中，發現有位態度很激進的爺爺，原來是該校啟智班某位自閉症學生的阿公，便積極與他商量，希望找到突破口，事與願違，爺爺堅定地回答校方：「啟智班那個就已經這樣了，沒啥指望，這個就不一樣，當然不能讓別人來耽誤！」

翻轉教育

於教育本質而言，是要扶持弱者往上，引導強者在知福惜福的情況，越來越好，進而能促使周遭的人、事、物更好。但如果外力的導向是「強強聯手」，則情況便不一定會如預期的理想，所以有如強納森伯格曼（Jonathan Bergmann）等專家學者提出「翻轉學習」概念。

翻轉學習的內涵，就是以學生為中心的個人化學習。並發展出許多以學生為主體的教學方法、型態及演變版，包括差異化教學、問題導向式學習、探究式學習等等。

翻轉學習沒有固定流程；它可以有許多不同的表現方式。沒有一個單一的策略，在每間教室、對每位老師及每名學生都能奏效；每位老師都可以為學生客製化翻轉學習版本，也因此用來打破「只有強強聯手，才是致勝最佳策略」的迷失，會有一定的效應。但是想要成功翻轉學習情境與成效，需要相關的認知、準備、與技巧。

教育現場的常態

一般在進行分組教學時，通常會採取的策略，傾向將弱者分散在各組，希望強者起帶頭與小老師作用；也希望各組成就不要出現太大差異。但若按照這種邏輯來分組，教育現場的教師經常會遇到的狀況就是：

一、教師指定分組時，常會有幾家歡樂幾家愁的情形，特別是分到與班上公認弱者的成員同組時，常有睥睨、不悅甚至口出怨語的情形。

二、若能自由選擇同組成員，則強者往往不願被拖垮而排擠弱者。

三、強者有意無意間，佔據表現時機，剝奪了弱者表現的機會。

四、強者得到更多讚賞的機會，而弱者卻連爭取表現的機會都很難。

五、弱者沒有自信，甚至會更加畏縮；進而消彌學習興趣，造成惡性循環。

六、老師需要經常排解糾紛。

資深教師的經驗分享

有經驗的資深教師，在掌握住了班級特性及學生特質後，從另一個角度來思考分組問題。

首先將班上A、B、C三位同學抽離，編為第6小組；其它成員均分為5組。而A、B、C三位，是平時大家都不願意與之編在同一組的學生。

再向全班宣布：「你們一直都覺得跟他們同組會被拖累，可是誰敢保證，落後的問題不是出自於本身，而一定是別人呢？說不定就是你們自己的問題哪！所以老師決定來做個改變，讓大家也有機會認識自己與別人的能力。」

之後，班上的考試、文武競賽的分數，都以第六組為底標，其餘各組也訂有自己所需達到的標準。六組各自超標加分、未達標扣分；但其他五組如果低於底標，再加扣一分。

新的起點

一、強者自信心滿滿，甚至想冷眼旁觀，等著看老師策略的失敗。證明是弱者真的弱，失敗的原因絕對不在我們。

二、弱者像打了一針強心劑；他們很珍惜這個，能操縱自己往上爬的機會，一個只准成功，不許失敗的機會。

結果在遊戲式的競賽氛圍中，我們看見強者不甘落後的奮力與戰戰兢兢。更可喜的是，弱者有機會發揮某些個人原本的優勢，不但超標，還讓強者被扣分；能夠打敗強者、接受老師誇獎、讓家長驚訝，這些已足以成為激勵弱者更加奮力向上的能量。

原本自認強者的一群，除了嘗到苦果，終於認清每個人都有自己的優缺點，再也不敢輕易嘲笑別人了。

成功的班級經營，築基於誠信

看似成功的分組，解決了強欺弱、弱更弱的窘境，也提升了相互的學習競爭與效果；但也可能會衍生其他問題，比如家長質疑，為何明顯將三人歸為弱者？

的確，不論是功課好的，或是學習能力差的，都要先建立師生之間的信任關係，相信老師一定是公平的、相信老師所有的安排，都是為了幫助自己、相信老師是可以為我個別解決問題、相信老師可以讓我比以前的自己更好，而且可以追上別人。

同時加進來企業界所善用的競合策略，讓學生在良善競爭中求合作、在合作中公平競爭；並讓學生認同，每個人有不同的特質與能力，且都應該被尊重，大家一起學習，應當珍惜雙方都能提升學習能力的正面價值。