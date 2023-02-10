疫情過後 菲律賓遊學的現況是…

疫情對菲律賓語言學校造成了很大影響，因為大多數學校關閉了，學生不能像以前那樣去學校學習。在疫情期間，許多學校推出了遠程學習選項，但這不能完全取代面對面的教學。疫情過後，菲律賓語言學校己重新開放，但有新的安全和衛生限制。

學校採取疫苗預防措施和限制學生數量，以防止再次爆發。此外，由於經濟不景氣，學生的數量可能會下降，導致學校的經營困難。

雖然學生數量不像以往那麼多，但所有的語言學校還是調高的各項費用，漲價的原因有很多，包括通脹、租金和人工成本上升，以及市場需求增加。此外，學校可能希望提高教學質量或擴大設施，這也可能導致價格上漲。學校可能會採取以下措施來吸引更多學生到菲律賓學語言。

學校提供學費折扣或其他優惠，以吸引學生。提供多樣化的課程。

學校提供各種課程選擇，如暑期班、實習課程、高級課程等。提供住宿選擇。

學校可能會提供多種住宿選擇，如宿舍、寄宿家庭等。提高語言教學質量。

學校可能會提高語言教學質量，招募高水平的老師，提供專業的教學設備。提供文化活動：學校可能會安排文化活動，如參觀博物館、參觀地景等，使學生能夠了解當地文化。

因為COVID-19疫情，國際旅行受限，國內外的學生遊學、留學都受到很大的影響。雖然菲律賓政府己全面開放國外旅客入境但實際前往菲律賓的人數還是有限，因此目前前往菲律賓遊學的台灣學生可能比較少。建議在考慮遊學以及選擇好菲律賓語言學校前請先了解當地疫情及相關限制，並確保符合當地入境要求。