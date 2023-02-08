為了你 我可以成為更好的大人嗎？

當媽媽的，大概就是經歷過一次又一次被打趴，傷得鼻青臉腫後，很想乾脆像個孩子一樣耍賴，賴在地上倒地不起，舉手投降宣布這局不玩了，卻一次又一次咬著牙站起來的那個人。

咬牙起身，不是為了揮拳反擊，也不是不甘示弱，而是心裡仍掛念著孩子，想起身看看孩子是否有事。一旦當了媽媽之後，似乎就沒有棄賽的選項，儘管剛剛才被孩子一拳重擊，擊倒在地。

Image from freepik 分享 facebook

今晚和兒子吵架，正確來說是冷戰。

向來嘻皮笑臉的兒子，視考試成績如浮雲的兒子，今天下課一接到他，就開始哀號抱怨自己期末考考得不好，國語考了八十六分。

「沒關係，考不好下次再努力就好啦！」我其實內心有點竊喜，因為之前期中考他沒什麼準備，居然考了九十六分。這對他來說並不是件好事，因為臭小子就開始自鳴得意，覺得不用準備就可以輕鬆拿高分。回到家也都不複習，就連考前臨時抱佛腳的複習，也是有一搭沒一搭的。

成績是一時，但態度是一輩子的。比起成績，我更重視的是學習態度。考前認真複習，考後把不會的地方弄懂就好。最難的其實不是考試本身，而是在考卷發下來後，面對考卷上斗大紅色數字的挫敗感。

然而，兒子的問題並不在於面對考試結果的挫敗感，而是面對考試的態度。

「國語考完了，明天還要考數學，今天再花一些時間好好複習數學吧！」我試圖用說理的方式，帶孩子轉移焦點，也想讓孩子知道，想拿好成績是需要花時間努力的。

結果，孩子卻開始擺爛，桌上的複習卷扔得亂七八糟，作業本亂放一通，壓根不想複習。

「你不想複習，卻抱怨自己考不好。天下沒有白吃的午餐，所有事情都必須靠努力，努力不一定會考好，但不努力卻想考好是不可能的。」看到兒子這副吊兒郎當的樣子，我也怒了。我不是氣兒子考不好，而是對兒子無所謂的態度感到生氣。

但用說理的方式，兒子根本聽不進去，甚至擺出一臉不在乎的表情。

Image from freepik 分享 facebook

「好吧！既然你不想聽，那我也不說了。就這樣吧！」說完，我轉身走進浴室洗澡，打算讓自己冷靜一下。明知道教養專家說不要說氣話，但在氣頭上能夠做到這地步，已經是我最大的底限。

洗完澡後，兒子的態度依然故我，甚至還拿著作業本在地上爬行，眼神時不時瞄向我，但我也一樣不發一語默不吭聲。

「僑，你不寫作業，就拿衣服去洗澡吧！」此時換爸爸出聲，呼喚兒子去洗澡。

結果，兒子故意拿了短袖的衣服，進浴室前還特地大喊：「我今天穿短袖喔！」我知道他這麼做，是想引起我的注意，但我依舊不出聲，走到女兒身旁坐下，開始陪女兒複習。

他見我沒理他，便轉身進浴室。洗完澡後，他果然穿著短袖短褲，還故意走到我面前晃來晃去。我當作沒看見，繼續陪女兒複習。

這時候，兒子居然使出大絕，直接鑽進我的懷裡，開始試圖撒嬌。我其實還在生氣，但被兒子這麼一抱也心軟了，便決定休兵停戰，停止冷戰模式。

「媽媽剛剛都不理你，你是不是很難過？」兒子聽完點點頭。

「那你知道嗎？媽媽跟你說話時，你不理我，我也一樣很難過。我不是因為你考不好而生氣，而是氣你把考卷亂丟一通，然後一臉不在乎的樣子，說什麼也不肯聽。」說完，兒子抱我抱得更緊了。

「你故意用穿短袖的方式想惹我生氣，但這麼冷的天氣，你穿短袖生病感冒了，難受的也是你自己。」兒子這時才默默走進房間，自己換上長袖衣服。

等他換完衣服後，換我抱著他，對他說：「但我也要跟你說聲謝謝，謝謝你主動來抱我，願意主動跟我和好，謝謝你。」願意主動道歉不容易，這也真的是兒子值得嘉許的一點。

Image from Pixabay 分享 facebook

在睡前擁抱和好，在睡前寫下這些心情記事。

每次和孩子吵架過後，總會讓我不斷反省自己，有哪裡可以做得更好？剛剛是不是不該對孩子說那些話？是不是哪個環節出錯了？處女座追求完美的個性使然，總是會不斷檢討改進，這是缺點，也是優點。願意自省是好事，但太過吹毛求疵，只會讓自己陷入痛苦。

養兒育女的過程，讓我們有機會變成更好的大人。然而，並不是當了父母後，自然就會變得成熟，而是給了我們一個變成熟的機會而已。有時候，反過來甚至會看見自己最幼稚的一面。

Image from Pixabay 分享 facebook

誠如黑暗的背後是光明，幼稚也必然伴隨著成熟，一切都是選擇而來的。

明明可以生氣，卻因為理解選擇原諒；

明明可以轉身離開，卻因為愛選擇擁抱；

在有了孩子後，總能讓我看見另一種選擇。

為了你，我可以變成更好的大人嗎？

我不知道我可不可以做到，但我知道，我願意。

即使一次又一次被打趴，即使傷得鼻青臉腫，

也願意一次又一次站起來，咬著牙繼續走下去。

就像我跟你說的：「努力不一定能做到，但不努力一定做不到。」

為了你，為了我自己，教養路再難，都願意努力，我們一起努力。

#和你一樣都是媽

#你要好好的

#我會好好的

想看更多育兒經分享嗎？歡迎來我的粉絲專頁按讚喔和你一樣都是媽