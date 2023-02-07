把時間放在補足缺點還是強化優點？你的選擇，決定孩子注定平庸或出類拔萃！

今天下課，琪琪很高興的跟我說「媽媽，老師要我代表班上參加朗讀比賽！」眼裡滿滿是被肯定的雀躍。

這是她第三次代表班上參賽，之前兩次分別拿下冠軍、亞軍，今年希望可以再拿下好成績。琪琪能參加朗讀比賽，想必一定從小就不怕生、敢上台表現自己的吧？很可惜，事情完全不是這樣。

當初，會發現琪琪也許具備朗讀資質，完全是個意外。

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琪琪是左撇子，寫字歪七扭八，沒什麼耐心；而且，還很害羞，要她上台根本要她的命。

國小一年級時，我教琪琪寫作文，為了加深記憶，我請她站在我面前，假裝前面有一群人，要大聲唸出作文講義上的文字，而且必須字字清楚，條理分明。當開始要手寫例句時，因為孩子認字不多，我請她試著「用說的講一篇作文給我」。

琪琪努力想，一樣試著大聲說出來，我再「口頭」批改給回饋，她再說一次。就這麼一來一回，明明手寫的作文課，最後反而口說比例佔了八成。過程中，琪琪發現，她喜歡「說」，而且說的還不錯，越來越有信心，隔年沒能代表參加作文比賽，倒是為班上拿下全校說故事比賽第二名。

如果當初，我只忙著要她把字寫漂亮、堅持作文要寫好寫滿，也許我就看不到她的口說能力，扼殺了她的發展可能性。

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身為父母，到底該強化孩子優點，選孩子做得好的領域去深化努力，還是應該先把缺點補足，讓孩子看來更無懈可擊？一向都是難解的問題。

或許，我們可以從心理學角度，用不同角度來解答這個疑惑。

知名正向心理學家趙昱鯤，在「無行動，不幸福」書中，就提到了發揮優勢的重要性。比起補足缺點，「能夠發揮優勢」才是通往目標阻力最小的途徑。

想要透過強化優勢，來造就出類拔粹，父母可以掌握的重要關鍵有三：

▋強化優勢關鍵一：補足缺點只是跟別人一樣，強化優勢才能不可取代

「補足缺點」只是消除自己與其他人的差異，讓自己看起來跟別人一樣，但要從起跑點開始追趕實在太累了，就算努力追上，最終也只是平庸無奇。

但「強化優勢」，可以強化自身的個性和價值，讓優勢最大化，就有機會確立不可替代性，用最輕鬆的方式出類拔萃。

例如，我當然希望孩子的字可以寫得好看，但她再怎麼努力都不可能拿下寫字冠軍；與其如此，我會優先鼓勵她發展口說能力，取得其他領域的成就建立自信。

等到行有餘力，我們再來慢慢補強其他在意的缺點，心理壓力也比較不會那麼大。

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▋強化優勢關鍵二：把握不同場景和對象，多用優勢

知道自身的優勢，必須多「用」，優勢才能越來越好，發揮作用。至於要怎麼用呢？我們必須刻意思考，把握不同「場景」與「對象」，去思考如何發揮優勢。

例如，琪琪的優勢是開朗、同理感受力、口語表達，遇到劣勢場景「參加說故事比賽，卻排到最後一位上台」。她的優勢運用，就可以是刻意設計活潑敘事方法、道具、抓住評審者目光，把整個比賽現場變的歡樂有朝氣。

如果針對「對象」來設計，琪琪遇到對象「爸媽」，她可以善用同理感受力的優勢。當考試考不好時，先同理爸媽可能有的感受、在乎的地方，用爸媽可以接受的方式，說出考試成績、提出未來改善方案，讓親子溝通更順暢。

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▋強化優勢關鍵三：善用四個線索，發現孩子的優勢

許多父母最困擾的，不是不知道要善用優勢，而是根本不知道孩子有什麼優勢？或許，我們可以試著專注在四個線索上：

1.孩子做什麼件事情時，會很興奮？

2.孩子學什麼事情時，會學得很快？

3.孩子遇到什麼事情時，會自動自發想要嘗試？

4.孩子做什麼事情時，就算沒有報酬也可以感到很滿足？

父母們先先放下焦慮，把「找優勢」的目光從孩子的學業表現角度移開，而是專注在孩子做某件事的過程，從「個性」、「態度」、「興趣」等面相來發掘。

也許，我們可以驚喜發現：原來，我的孩子有那麼多優勢！

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你的選擇，決定孩子注定平庸或是出類拔萃

身為父母，我們總是擔心孩子不夠好、比別人差、落後在起跑點怎麼辦？忙著為孩子補足缺點，但孩子卻越來越不開心，活成跟別人一樣，平庸的模樣。或許，我們可以換個角度，選擇相信「補足缺點只是跟別人一樣，強化優勢才能不可取代」。

透過善用四個線索，發現孩子的優勢，想想我們的孩子有多好？哪裡比別人好？哪些贏別人很多？

把時間放在強化優點，而非補足缺點，並且鼓勵孩子把握不同場景和對象，多用優勢，就有機會，讓我們的孩子，從注定平庸，到有機會出類拔萃！

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