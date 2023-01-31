為什麼拼命學習沒有用？懂得暫停學習效果才更好！

從小到大，我的數學成績一向不怎麼出色，大學推薦甄試時，我所有科目幾乎都將近十級分，但就是數學只有慘澹的兩級分。但，我不是不努力。事實上，我從來都沒有放棄過數學；甚至，我比其他科目都還要投入更多心力在數學上。

我爸媽花了大把錢，讓我去上所謂的菁英數學班。每天下課後，我花了很多時間拿補習班講義練習解題，尤其是老師強調的高深題型，即便一次又一次錯，我還是繼續練習解題。但，數學成績就是從來沒有好轉過。

這樣的我，人生當中，卻也曾經拿過全班數學最高分，在高一上學期末考打趴了班上的數學小神童。

秘訣是什麼？其實，是因為我抱著放棄的心態，把補習班講義、測驗卷全部都放一邊，我只專心看老師每天教的課本範圍，練習解答課本後的習作。

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不忙著解題，時間變多了，思考的機會也變多了。遇到不懂的，我就停下來問自己：為什麼題型要這樣寫？課本例題的邏輯怎麼解的？如果換成別的方式，也可以這樣用嗎？

本來以為，每次看的內容那麼少、解的題型那麼基本，我的數學成績一定是史上最低分；沒想到，最後成績竟好到跌破老師和我自己的眼鏡。很可惜的是，當時的我不明白，為什麼我會考高分？我到底做對了什麼事？所以，那次考試後，我又開始回去解資優考題，當然最後的下場大家也就知道啦。

最近，在「大腦喜歡這樣學（強化教學版）」書中，提到了什麼是主動學習？如何善用主動學習，讓學習效果更好？我終於找到自己當年成功和失敗的原因。

最近，正是孩子期末考的時間，我將書中提到的重點，簡單歸納成三個學習謬誤，我們一起想想，自己是不是也曾犯了這些錯？

▋學習謬誤一：主動學習效果最好？

孩子總是犧牲假日，自動自發念書；我們利用通勤聽說書、下課下班後還精進才藝學第二外語……，幾乎所有時間都貢獻給學習，真是太棒了！真的是這樣嗎？

我們的身旁，應該不乏這種超認真的主動學習者。很可惜的是，並不是所有這樣超認真的主動學習者，都能考到好分數、職能技巧顯著提升。為什麼？因為資訊太滿、太快、太雜，人的記憶區根本存放不了。

雖然考前通宵熬夜可能可以考取好成績，但這些知識僅能進入短期記憶區，不久就被遺忘了。越是積極、越想把資訊裝好裝滿的主動學習，反而讓學習效果變更糟。

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▋學習謬誤二：重要的資訊多念幾次就不會忘？

除了短期記憶區，我們會將記得最特別的資訊，通過「海馬迴」存放在大腦的倉庫中，成為腦部的「長期記憶」。但，不是所有的重要資訊，進入長期記憶區後，就不會被遺忘。資訊需要經過整理，如果不懂得歸納分類，最後終將被海馬迴遺忘。

到底多久該整理一次學習內容？「大腦喜歡這樣學（強化教學版）」建議，可以使用「年齡+1」的時間來估算。例如針對13歲的孩子，大概只能接收14分鐘的內容，所以每14分鐘就該整理一次學習內容。

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但，這個計算方式不是無限擴張。以成人來說「最多不要超過25分鐘」，每25分鐘就該整理一次，海馬迴才有時間把短期記憶，放進大倉庫吸收，成為長期記憶。

重要的資訊多念幾次就不會忘？答案是依然會遺忘。要讓重要的資訊，不容易被遺忘，我們必須學會「整理」學習的內容。在恰當的時間，幫接收的龐雜資訊，做妥善分類管理，例如把100個關鍵字，濃縮成三大重點，未來在提取回憶學習內容時，才能更輕鬆有效。

▋學習謬誤三：全心投入學習效果最好？

從以前到現在，我們都極度推崇孜孜不倦、勤奮好學的學習態度。東漢時的孫敬，為了不讓打瞌睡影響學習，把頭髮綁上繩子吊在在房子屋樑上，只要打盹頭一低，繩子就會拉扯頭皮，痛到醒來只好繼續念書。戰國時期的蘇秦，則是只要念書念到想睡覺，就拿起錐子往大腿上刺一下，痛感讓他精神大振，就可以繼續念書。

到底為什麼，我們要崇敬這樣變態的學習方式啊？把讀書的愉悅，和被懲罰的痛苦做連結，到最後，我們只會討厭學習而已。

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全心投入學習，是一種態度。但操作方式，我們可以更符合人性，和科學根據。根據「大腦喜歡這樣學（強化教學版）」，要達到學習的高效成果，關鍵就是「休息」。

例如：充足的8小時睡眠、適當的15分鐘小憩、短暫的20至40秒暫停。讓自己喘口氣，趁著機會問自己「我真的懂了嗎？」「今天我學到什麼?」「如果用我自己的話來說，我會怎麼說這件事？」

全心投入學習絕對是好事，但記得要善用主動「創造暫停」，學習效果才更好！

最後，讓我們試著歸納一下這三個學習謬誤：

學習謬誤一：主動學習效果最好？答案是，越是積極、越想把資訊裝好裝滿的主動學習，反而讓學習效果變更糟。

學習謬誤二：重要的資訊多念幾次就不會忘？答案是，我們必須學會「整理」學習的內容，才不容易遺忘學習資訊。

學習謬誤三：全心投入學習效果最好？答案是，要達到學習的高效成果，關鍵就是善用主動「創造暫停」，學習效果才更好！

透過認清、破除這三個學習謬誤，我們在主動學習的過程中，可以有意識地讓大腦倉庫做最好的分類管理，讓學習可以更輕鬆愉悅。

也希望，可以幫助更多孩子，別只懂得傻傻拼命學習，懂得暫停，學習效果才更好！

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