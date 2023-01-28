不希望別人這樣對你 就不要這樣去對待別人！

華人傳統思維，讓我們自小就充斥著比較文化。一出生比喝的奶量，比身高，唸書以後比成績，長大以後比薪水，老了以後比小孩的成就……，慶幸我的父母鮮少拿我跟人比較過，但成長過程中，在親戚、老師身上，不免還是會遇到。

從當媽媽那刻起，我就下定決心當個不跟別人比較的媽媽。我只在乎孩子有沒有認真，有沒有進步，但不代表孩子沒有壓力，因為我希望她能跟自己比較。

這一年我看了很多心理學相關的書籍，聽了一些心理學課程，到了現在才發現，自己對這一塊蠻有興趣。吸收不同的觀點，整理出更好的自己。雖然我原則是不拿孩子跟別人比較，但隨著孩子長大，多少會碰到她讓我覺得可以改變的地方。

Image from freepik 分享 facebook

「***說她每天都6點30分就起床，然後吃早餐。但她都7點40幾分才出門上學耶!吃了一個多小時，好誇張。」像苳昨天跟我分享同學的這件事。同一件事，我知道她要表達的是同學起來拖了一小時才出門上學，但我聽見的重點是，同學每天早起，為了把早餐吃完。

因為苳早上都不吃早餐，吃也沒吃幾口，這一點困擾我們很久。可是我也能理解，一起床肚子根本不會馬上餓，我自己的早餐也都是到公司以後，一口一口慢慢吃，有時到早上10點才全部吃完。

「妳看，***都會把早餐吃完才上學，妳要不要也學習一下，6點30分就起來培養吃早餐的情緒。」

身為媽媽，還是講出了媽媽會講的話。

「別人是別人，我是我。」沒想到，苳這樣回我。很好，一個8歲小孩，已經會回這句話了。

「是沒錯，但如果別人有好的地方，我們可以學習，這不影響我們做自己，又能成為更棒的人。」我真心回覆，雖然不知她有沒聽進去。

我突然發現，要做一個完全不與別人比較的媽媽，確實是蠻有難度的。可能我沒有這個意思，但在孩子心中，卻有這樣的感受。讀過心理學以後，我學著轉換，轉換情緒，轉換立場。

做父母的應該也不想要孩子拿妳跟其它人的父母比，不過如果別人教育孩子，有很值得效法的地方，我也是會參考學習。不管大人小孩都一樣，如果你不希望別人這樣對你，就不要這樣去對待別人。