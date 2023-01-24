如果有一天 沒有《聖誕老公公》了呢？

美好的星期日早上，本來用不著趕出門上班，躲在被窩是寒冷的天氣裡最好不過的事。忽然，寶貝女兒衝進來撲向她睡意正濃的麻麻，興奮大聲的說「聖誕老公公昨天晚上有來了，還送我想要的禮物」。

拔拔和麻麻小時候根本沒有過《萬聖節》和《聖誕節》的經驗，當了父母後才開始適應這些西洋節日，畢竟現在的父母都是孝子孝女，就算每年都要準備應景的禮物與必要的慶祝活動，倒也新鮮有趣，看孩子開心我們就開心。

就當我包裝禮物時，心想何時女兒才會發現：「世界上最遙遠的距離，不在遙遠的天邊，而在咫尺的身邊，聖誕老公公就在眼前。」若是夢想幻滅的一刻，她會是怎要的心情呢？

早餐時，女兒興高采烈地分享與同學討論聖誕禮物的需求清單，某某說想要什麼玩具、隔壁同學希望拿到那個，看著她眼神發亮的神情滔滔不絕，我問了她一句：「你有沒有想過聖誕老公公其實是拔拔麻麻呢？」這一點寶貝倒是深信不疑的說，聖誕老公公住在芬蘭耶。

「為什麼他只有一個人，怎麼有辦法一個晚上繞過整個地球，還要送給每一個小朋友禮物呢？」我接著問，於是她拿出小兵出版社《聖誕老公公不見了》一書，翻出送禮路線圖給我看，指著就是這樣坐著麋鹿拉乘的車，在空中快速飛行送給睡覺中的小朋友啊。

我接著再問：「不過聖誕老公公不一定會給小孩子心裡想要的禮物耶。」「對啊，像我這次寫下三個禮物，他就只給我一個」小傢伙這樣回答我。

拔拔我接著說：「會不會聖誕老公公有一座生產禮物的工廠，他的小精靈夥伴會先確認每個孩子想要的禮物，太天馬行空的就略過，太貴重的就劃掉，表現行為不好的小孩也劃掉，最後再決定什麼禮物適合這些小朋友；等到禮物清單都比對完成後，才會再來思考沒有拿到禮物的小孩們，如果沒有收到聖誕老公公的禮物很失望的話該怎麼做。」

「我知道啊，就像我有一年收到好多糖果」沒想到寶貝女兒這樣回我。「然後老公公他就把沒有適合禮物的小孩，全部換成糖果直接發給大家了」我點頭這麼附和的說著。

拔拔我不放棄繼續問：「可是他怎麼有錢蓋工廠買那麼多原料啊？」女兒不假思索的說：「不用花錢買啊，他是用魔法變出來的啦。」喔，原來這就是贈送給全球孩童聖誕夜禮物從來就不會缺席的原因。

寶貝女兒說的很對耶，因為透過神奇的魔法施展，就算只有一個晚上，他也可以輕輕鬆鬆完成環球送禮的任務。至於熬夜等待聖誕老公公出現的孩子，永遠也無法親眼目睹本尊現身。

女兒接著說：「我已經想好明年要許願一套漫畫版的希臘神話。」啊，或許，時間會解釋這一切吧，拔拔我也就順其自然囉。

#中年大叔養小三

【延伸閱讀】拔拔啊，我們去海邊玩吧！

【更多文章】NOWA 50+ 的風景

如果喜歡我的文章，歡迎追蹤FB【NOWA 50+ 的風景】的粉專與我互動唷！