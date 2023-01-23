音樂能陶冶心性！欣賞《乘著歌聲的翅膀 X 星星的願望》

學音樂的孩子不會變壞？這句廣告台詞已經被證實大有疑問。音樂能陶冶心性，訓練肢體協調性與節拍、節奏和音階的認識，都會有一定的幫助，但卻抵擋不了人性的誘惑；畢竟遨遊心靈層面的音樂饗宴，能帶來避風港的片刻寧靜，現實世界裡仍要面對重重驚滔駭浪的難關。

▲ TMCO 台大親子樂團 2022冬季音樂會 分享 facebook

女兒約莫在幼稚園的中班時，上 YAMAHA 音樂班體驗課程後，就開始進入音樂殿堂的新鮮人時期，至於這段路能走多長，我和老婆倒是沒有所謂的預期目標，除了要靠她學習的悟性，也考驗她的堅持與耐性。

想當然爾，一開始的新鮮有趣的好玩心情，但隨著時間推演，基本反覆的練習要求，讓女兒慢慢變得懶惰煩躁，這時輕言放棄並不是正確的態度（之前直排輪和跆拳道已經有前例可循），於是逼迫施壓與討好鼓勵成為另類的親子循環。

為了讓女兒學習音樂更有動力，藉著好友的年度音樂發表會，特別安排現場聆聽的機會，希望觀賞舞台演奏的魅力後，讓她對鋼琴學習有所想像與期待。看看別人想想自己，這句話對我女兒會有用嗎？

親眼見到柔和的燈光打在舞台上優雅演奏者的周遭，悠揚的樂聲隨著音符緩緩流瀉，餘音輕柔圍繞發出共鳴，心頭被觸及的悸動，那股氛圍更讓觀眾深深動容。希望女兒心裡能產生「有一天，我也要站上舞台演奏我的音樂」類似的念頭。

TMCO台大親子樂團（Taiwan Music Connect Orchestra）成立於2013年4月，以推廣古典音樂、著重親子互動及協助偏鄉音樂教育為創團宗旨（招募樂器為小提琴、中提琴、大提琴）。2022冬季音樂會當天舞台上的演奏者，就有不少家庭親子檔共同演出的佳話。

這場演出其實深受 Covid-19 影響而延宕至此，直到疫情趨穩後才於12月份放心登場。演奏會的主軸以小王子童話故事發想，透過精選19首弦樂的現場演奏，搭配全體團員分場的角色扮演，呈現一幕幕實驗性的音樂劇場。

經由觸動人心的樂章和短幕情景的人物穿插，彷彿看見小王子利用70分鐘的時間，在舞台上告訴我們，不管你是「國王」、「自負的人」、「酒鬼」、「商人」、「點燈人」還是「地理學家」，請你記得蟒蛇吃掉大象的畫。

演奏期間或許孩子不耐久坐，一度更換座位。等演奏結束後，我問她今天來觀賞音樂演奏會的心得如何呢，她大小姐看著我一眼淡淡地說：「好無聊」。

#中年大叔養小三

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