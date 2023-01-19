有些朋友只會陪妳走一段路 有些可以陪妳走很久！

昨晚吃飯時，女兒突然沒由來地拋出一句：「媽媽，我今天抽了一張。」

我滿頭問號地問她：「抽了一張什麼？抽獎嗎？」

這時，她才從口袋緩緩掏出一張紙條。打開一看，原來是我曾經做給她錦囊。在兒子拒學時，我做錦囊給兒子的同時，也做了一份錦囊給女兒。因為當時的她，也面臨了人際關係的問題。

不過，問題後來很快就解決了。原本排擠她的那位同學，主動向她道歉和好，也告訴她那時不理她的原因，小女生總希望自己是對方心中的第一名，總是想「霸佔」對方。誤會講開了，自然也就沒事了。所以錦囊一直沒派上用場，就這樣靜靜地躺在她的書包裡。

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直到昨天，她最要好朋友突然不理她，一整個下午都不跟她說話，她感到很沮喪。想起了書包裡的錦囊，就抽了一張。

「我本來沒想哭，結果看了錦囊，差點真的哭出來。還有，怎麼可能隔著空氣抱啦，要抱也要見面再抱。」女兒衝過來抱住我，她說這句話時，臉上是帶著微笑的。

我問她，那妳好多了嗎？

「我後來有主動找她講話，可是她好像還在生悶氣，後來連許許也不跟我講話，我不知道我做錯了什麼。」說完，她的臉色又沉了下來。許許是她經常玩在一起的另一個女孩，三人下課時常黏在一起，連許許也不跟她說話，想必她一定是難過到一個極致。

我給了她一個大大的擁抱，跟她說：「謝謝妳還記得抽錦囊，讓媽媽可以透過錦囊陪著妳。媽媽要跟妳說喔！我小時候也曾經遇過跟妳一模一樣的事情呢！」

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女兒聽完突然睜大眼睛地說：「真的嗎？」

「對啊！而且對方整整三個月不跟我講話，我完全不知道發生什麼事情。我們本來每天一起放學回家，但那陣子我都是自己回家。」回憶瞬間拉回過去，在當下被排擠時，內心真的很難受，一直在想自己到底做錯了什麼。

「那後來呢？」女兒繼續追問，想知道我們後來有沒有和好。

「我們後來有和好，但那次之後，我對友誼也完全改觀了，不一定只有誰誰誰才是妳的好朋友。我被排擠的那段時間，反而也讓我交到了其他朋友，反正她不跟我玩，我還是可以找別人玩，世界這麼大，不是只有這麼一個朋友而已。有些朋友只會陪妳走一段路，有些朋友可以陪妳走很久，只要好好珍惜你們還是好朋友的那段時間就好。」我抱著女兒說。

「嗯，反正不管怎樣，我最要好的朋友是媽媽。因為我們不管吵架吵幾次，吵得再兇都會和好。」女兒鑽進我懷裡撒嬌。

以前的我，其實也會很羨慕人緣很好的人，但後來才發現，真正知心的朋友，只要幾個便足矣。合則來，不合則分，看似瀟灑，實則珍惜，珍惜曾經來過我生命的那些人、那些緣份。等到緣份散去，也不會太過難過。

就算難過也沒關係，會難過是人之常情。難過的時候就哭出來，準備好衛生紙，擦乾眼淚後，記得想起那些還愛著妳的人，正隔著空氣抱著妳就好。

生命中來來去去許多人，不必把太多人請進心裡，以免太過擁擠。

剛剛好的空間，舒適得恰到好處。

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