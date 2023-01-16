《長頸鹿不會跳舞》父母是否能當那隻有智慧的蟋蟀？

前陣子整理書櫃時，發現一本蜜蜜和僑僑小時候很愛的繪本，書名叫《長頸鹿不會跳舞》。對我來說，一本好的繪本，除了題材要有趣吸引人，書裡面的插畫也要色彩鮮豔豐富，能吸引孩子們的注意，更重要的是富有教育意義。

在《長頸鹿不會跳舞》這本繪本中，出現了各式各樣的動物，是一開始吸引孩子的關鍵所在。故事中的主角長頸鹿阿得，他的腳又細又長，再加上膝蓋彎曲，因此他不像別的動物那樣生來就會跳舞。在一次非洲叢林舞會中，他鼓起勇氣走到舞池，卻因為滑稽的舞步，引來其他動物們的訕笑，這令長頸鹿阿得感到非常沮喪。

然而，在蟋蟀的提醒之下，他開始用心體會大自然的美妙，他開始用心感受大自然的樂曲，進而找到了適合自己的舞步和節拍。不會跳舞的阿得，最後終於跳出了令所有動物都驚羨不已的華麗舞姿！

故事的內容相當具有教育啟發性，如果長頸鹿阿得沒有遇到那隻有智慧的蟋蟀，沒有蟋蟀的鼓勵，那麼他可能一輩子都會活在自卑當中，一輩子認為自己就是不會跳舞的笨蛋。

然而，長頸鹿之所以不會跳舞，是因為他還沒找到自己真心渴望的樂章。當他找到自己真心渴望的樂章，相信自己能做到，自然就能辦得到。

父母是否能當那隻有智慧的蟋蟀？

如果孩子也像長頸鹿阿得一樣失去信心，因為不被肯定或被人嘲笑而感到難過沮喪時，父母們該怎麼做呢？

故事中的蟋蟀，就做了很棒的示範。牠並不是拚命地為長頸鹿搖旗吶喊，告訴他：「加油！你可以的！你做得到的！」而是在阿得身旁靜靜陪伴牠。蟋蟀接住了阿得失落的情緒，以平穩的態度拉著小提琴，以美妙的音樂鼓勵阿得，告訴牠不必太過心急，只要靜下心來活在當下，就能找到屬於自己的樂章。

同樣地，每個孩子也都有適合自己的舞台，父母該做的是看見孩子的亮點。當孩子們找到自己真心渴望的樂章，自然就能像阿得一樣跳出精采曼妙的舞姿。

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學會看見自己的亮點

但在那之前，或許我們該做的，是先學會看見自己的亮點，接住自己失落的情緒。我相信大多數的父母，都是很願意鼓勵孩子的。然而，在鼓勵孩子之前，我們最該鼓勵的人其實是自己，鼓勵自己在為人父母這條路上所做的一切努力，而不是苛責自己做得還不夠好、做得還不夠多。

當我們對自己越嚴厲、越嚴苛、越想凡事做到盡善盡美，就越容易給自己過多的壓力。當一條弦拉得越緊，就越容易斷裂。

前陣子，工作不是很順利，在開發新客戶這塊面臨前所未有的瓶頸。大環境景氣不佳，連帶客戶下單意願也跟著低落。原本靠韓語能力開發客戶，但因為covid19韓國客戶也都不下單了。新客戶開發不到，舊客戶業績下滑，業績壓力大到一個極致，甚至萌生不如歸去的退意，想著乾脆辭職回家當翻譯算了。

也因為這樣，有時難免會把工作上的負面情緒帶回家，面對孩子時耐心度明顯降低。等到夜深人靜時，又陷入自我苛責的迴圈中，覺得自己「應該要再多孩子更有耐心點」才對。

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後來才發現，我應該做的不是自我苛責，而是自我鼓勵。當我願意對自己溫柔與寬容，在面對孩子時，才能真正做到溫柔與寬容。

每一個人的特質不盡相同，不一定按照別人的方式去做就是對的。適合別人的育兒方式，不一定適合自己。育兒沒有標準答案，只能不斷地從做中學，擦乾眼淚再前進，適時地給予自己鼓勵。

願我能當孩子的蟋蟀，也能當自己的蟋蟀，當感到沮喪難過時，能用美妙的音樂陪伴自己走過低潮，相信一定能找到真心渴望的樂章，找到適合自己發光發熱的舞台，舞出屬於自己的精采！

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