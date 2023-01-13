《我討厭被捉弄》自己不喜歡的事 就不要對別人做

皮皮和奇奇是好朋友。雖然是好朋友，可是皮皮很愛捉弄奇奇。

有一天，奇奇到皮皮家玩。調皮的皮皮又捉弄奇奇了，他把假蜘蛛放到奇奇的睡袋裡、用恐怖的聲音故意說著鬼故事。

奇奇不喜歡這樣。「你再把假蜘蛛放到我的睡袋裡嚇我，我就要回家了。」奇奇有些生氣的說。

可是皮皮覺得奇奇嚇到的樣子很有趣，不在乎地說：「那又不是真的。而且你被嚇到的樣子好好笑喔！」

奇奇不喜歡這樣，可是皮皮馬上轉移了他的注意力，他們一起吃爆米花、一起玩撲克牌，直到要睡覺前皮皮都沒有再捉弄奇奇了；可是就在奇奇爬進被窩時，皮皮突然悄悄靠近奇奇，在他耳邊用恐怖的聲音說：「嗚……木乃伊來囉……嗚……。」

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奇奇嚇了一大跳！生氣地說：「夠了！我要回家！」

看到奇奇真的生氣了，皮皮這才誠懇的道歉：「對不起，我不會再這樣了，你不要回家。」

奇奇決定再給皮皮一次機會。可是、調皮的皮皮才過了一個晚上就忘記了，隔天一早又捉弄奇奇了。奇奇好生氣，頭也不回地回家了。故事講到這裡，後面發生了什麼呢？是皮皮失去了一個好朋友，還是奇奇回過頭來捉弄皮皮？

邊講著故事，忍不住邊和兩個孩子分享。「你覺得皮皮這樣子是對的嗎？」、「如果你是奇奇，你會怎麼辦？」、「為什麼皮皮會覺得欺負奇奇很有趣？」

當然啦，沒有人喜歡被欺負，兩個小孩不用教都知道皮皮不對，問題是，有時不是刻意的捉弄，但當你讓對方不舒服時，你會怎麼做？

有一陣子，大女兒鴨鴨很愛說：「你弄（撞、碰、打……）到我了！那我也要弄（撞、碰、打……）你！」第一次這樣說時我沒特別注意到前因後果，後來幾次特別留意了下，多半是妹妹依比不小心打到、弄到姐姐，不開心的姐姐下意識的反應。

有一次就是這樣。某一天下課後到晚餐前，媽媽在廚房裡忙進忙出，姐妹倆在一旁開心的玩積木。突然，爭執聲開始。

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「唉唷！你弄到我的積木了！」鴨鴨姐姐不開心地說，「那我也要弄你的！」說時遲、那時快，一個揮手就把妹妹辛辛苦苦疊高高的「101」弄垮，換來一陣猛烈的哀號。

正準備炒菜的媽媽才剛要倒油，見狀只能迅速關火，但瓦斯的火是關了，媽媽的火也上來了！「鴨鴨，你為什麼要把依比的積木弄倒？」

「是她先把我弄倒的！」鴨鴨很委屈，不滿地告狀。

轉向一旁崩潰大哭的依比，「依比，你為什麼要把姐姐的積木弄倒？」

崩潰的小孩一把鼻涕一把眼淚，哭著說：「我沒有～～～」

仔細詢問後，才知道原來是短手短腳的小孩一個轉身不注意，不小心揮到姐姐的積木，可是直到自己的積木被姐姐推倒時都還搞不清楚到底發生了什麼事。

火氣直衝腦門的媽媽只好深呼吸、吐氣，捏自己大腿讓自己熄火，接著先跟搞不清楚狀況的依比說：「你不小心弄到姐姐的積木了，姐姐不開心，所以請你先跟姐姐說對不起。」等到依比道完歉後，才轉頭對鴨鴨說：「媽媽知道你是積木被弄倒所以不開心，可是如果你的積木被弄倒會不開心，那你把依比的積木弄倒她會不會也不開心？」

剛剛還覺得很委屈的鴨鴨這才冷靜下來，低著頭小聲地說：「……會。」

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「自己不喜歡的事，就不要對別人做。」媽媽用很認真的語氣說。

「自己不喜歡的事，就不要對別人做。」是我們家媽媽常常掛在嘴邊對孩子說的話。己所不欲，勿施於人，很簡單的道理，可是不只是孩子，連大人都很常做不到。

還記得剛到日本時，對日本有禮的態度深感驚訝，一直到在日本生活久了，才明白那是出自從小「不造成他人困擾」的教育。雖然自己喜歡的事別人不一定喜歡，但多半時候自己不喜歡別人對你做的事，別人也不會喜歡被同樣對待，沒有什麼，同理心而已。

書中的皮皮或許不知道為什麼奇奇會這麼生氣，但讀著書的媽媽不能不教孩子什麼叫做「同理心」。同理心是一種善良、一種貼心；聽起來很難，可是從小地方就能慢慢養成習慣。如果每個人都多那麼一些些同理心，社會是不是能變得更良善？

我們不能要求別人同理自己，但至少可以做到己所不欲，勿施於人。