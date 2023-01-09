還記得疫情期間的線上課程嗎？連續幾天上線上課程的姐姐都在老師的允許下提前下課。有天中午下課後，姐姐摸著肚子說：「我好餓喔！」

媽媽邊把午餐端上桌邊說：「你有發現這幾天老師都讓你們先下課吃飯嗎？」

「對阿，可是都還有同學留下來耶！」

「那你知道為什麼你可以先下課嗎？」媽媽再問。

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姐姐想了想，說：「因為我上課很認真，老師叫我接下去的地方我都不用老師再說一次或提醒。」

是的，沒錯！「對唷！因為你在該上課的時間做了上課時該做的事。這就是先做『該做的事』，就可以做『想做的事』。」

聽到關鍵字，姐姐興奮地說：「阿我知道！在學校時老師都一直跟我們說這句：『先做該做的事，再做想做的事！』」

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感謝老師、讚嘆老師，在我們還沒來得及教時就先從生活中教起。

「對唷！你馬上就要上小學了，上小學後會有上課時間和下課時間，下課時間都是固定的，如果你該做的事沒有做完，例如上課不專心被老師留下來、或是作業沒寫完要補寫，那下課時間就必須要做該做的事，不能去玩去休息、或是做想做的事了。」

即將上小學的姐姐似懂非懂，疑惑地說：「那就算做完也不能玩了嗎？」

「小學和幼兒園不同喔，小學以後會有上課時間和下課時間；下課時間都是固定的，幾點打鐘幾點上課是學校規定的，不是老師也不是媽媽規定的。如果在上課時間把該做的事--像是專心上課--做好，那下課就可以開開心心去玩了；可是如果你不專心被老師留下來，那可以玩的時間就沒有了。」

當然啦，上面講的落落長的話一旁的幼兒妹妹根本狀況外，但沒關係，至少姐姐懂了。

「所以之前媽媽說我認真寫作業，寫完就可以去玩，如果隨便寫一寫的話就要一直重寫嗎？」

媽媽感到欣慰！雖然還沒真的上小學，不知道是不是真的可以說到做到，但至少媽媽講的話有記在心裡。

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做好該做的事，再去做想做的事。每個人在自己的崗位上都有該做的事，該做的事當然不一定是有趣的事，但該做的事自己不做也永遠不會有神奇小精靈來幫你做，只有做好份內該做的事，才有餘力去做想做的事；有些看不見的能力，比成績還重要！……就好像媽媽得先把小孩弄睡才能開心熬自由！你說是不是！