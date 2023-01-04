生命脆弱！我與女兒一起經歷令人遺憾的鳥事

不知道陰雨濕冷的天氣，生命是否比較脆弱。午後和女兒出門兜風散步，忽然看見或許是被雨水從樹梢鳥窩打落的雛鳥，就這樣靜靜地躺在冰冷的路面上，父女一起經歷這件讓人遺憾的鳥事。

公園小徑上發現這隻羽翼未豐的雛鳥，初始，祂仍牙牙張嘴，雙翼微動，抬頭仰望高聳林蔭，不知掉落許久，心想若置之不理，恐將被野狗咬死或遭路人踩踏，小小生命彌足珍貴，遂以樹葉輕托而起，送到旁邊的動物醫院尋求診斷治療，希望這個小生命仍有翱翔天空的機會。

護士本欲要我與鳥會聯繫，我擔心緩不濟急，獸醫於診間聽聞對話後，迅速出來聽診查看，旋即告知已不聞心音，聽到這樣結果我與女兒都很難過遺憾，莫名的失落、無奈、隨即油然而生，親眼見證一個生命在我手上就此隕落。

離開診所後走回旁邊的公園，我對女兒說：「我們一起把祂埋葬吧。」女兒朝我點頭應允，走到樹下用石頭挖了個洞，輕輕放入來不及長大的雛鳥，再覆蓋土堆填平後用力壓實，默默送祂最後一程，算是彼此有緣。

天下萬物都有定時，生有時，死有時，或許生命的韻律，就是一連串的出其不意……。

#中年大叔養小三

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