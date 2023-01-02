充滿回憶全職新手奶爸的237天 一切都很值得！

離開職場居家照顧寶貝女兒，這是一件幸福無比的事，即便無薪也值得。整整9個月237天的日子，洗澡、餵奶、換尿布、出門晃晃、接麻麻下班，這段中年大叔與小三的甜蜜回憶，我始終感恩知足，陪伴成長是最美的回憶。

當寶貝約一歲四個月左右，保母告知要到外地照顧自己即將出生的孫子，也就無法繼續幫我們帶孩子時，內心瞬間湧現何不由我自己照顧的念頭，即使沒有任何照料小小孩的經驗，但我是拔拔啊，自己的孩子自己顧，又有誰先天就會這些事情呢？不會那就學吧！

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這個決定嚇壞了周遭的親友，我是溫室的花朵向來被別人照顧的好好的，怎麼放心讓我這個仍是大孩子的新手拔拔接手，何況有份待遇頗佳福利不錯的工作，更沒必要辭掉工作。經過和老婆討論溝通後，雖然我向來是君子遠刨除，但老婆只要事先準備好寶貝的副食品就無礙了。

於是奶爸的日子正式展開，我的頭銜除了戶長之外，同時兼任保母的身分。原先設想的很簡單，除了吃喝拉撒睡之外，一個小小孩子能有多費神、多麻煩呢！趁她正需要大量睡眠的時候，我可以好整以暇地看電影、閱讀、聽音樂，光明正大過著愜意的居家生活。

事實證實我錯了，如果一切都這麼簡單，新聞畫面上那些保母的惡質行為就不會一而再、再而三不斷的發生了。

好在有親友團在旁權充顧問賜教，麻麻也充分做好備援的角色，經過一段時間的摸索，我與寶貝的居家作息逐漸正常，新手奶爸有條不紊有模有樣，連老媽都說「之前很擔心我沒有辦法勝任，但真沒想到我做的還不錯！」

天氣好的時候就帶著寶貝外出兜風，屬於父女兩人的小小約會。也會邀請老媽跟我們駕車出遊，老街吃冰淇淋、戶外遊車河賞景，讓祖孫兩人互相認識熟悉一下，含飴弄孫的溫馨畫面最美麗了。

一歲多的孩子模仿能力強、好奇心也重，女兒看我泡即溶咖啡攪拌的樣子，居然趁我離座時也學起我的動作，還會拿起湯匙試喝咖啡，那個模樣真的很好玩，不知道初嚐到咖啡苦味的她，到底會有什麼感覺和想法呢。

孩子晚生的好處就是接手一堆的衣服與玩具，在旁看她好奇的東摸西摸不要亂塞入口就好，也要留意別把抽屜裡的東西翻出來玩，免得造成後面要收拾的殘局。

正在牙牙學語的她，還好我約略猜得出來，特別是叫拔拔的聲音好迷人動聽唷。有時後開車一起去接老婆下班，她見到麻麻上車後，露出滿臉開心的神情，真的會讓人融化啊！

記得以前女兒還沒學會走路，那一陣子下班回家的時候，她看到我進門就會直接爬到門口歡迎我回家，那種感動真的永遠難忘。以前不想生，後來生不出來，真心感恩老天爺疼惜賜給我這麼一個調皮好動的寶貝，充滿回憶的全職奶爸237天，一切都很值得。

#中年大叔養小三

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