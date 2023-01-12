《你要好好的》願我們都能在「愛」裡好好的

周日上午參加完安親班舉辦的聖誕派對後，接著就帶著孩子搭捷運，趕場參加紫嚴導師的新書發表會《你要好好的》。霸王級的寒流，霸王級的溫暖，整場新書發表會充滿了感動與溫暖。原本其實很擔心孩子坐不住，結果孩子居然全程陪同參與，還依樣畫葫蘆畫起了書封，說要送給老師。

《你要好好的》，光是從書名就可以感受到那份厚實的溫暖與愛，拿到新書翻開書本，更是能感受到滿滿的用心。字裡行間，無一不是愛。

很喜歡老師在序中所說的一段話：「一句：『你要好好的。』囊括了所有的所有。好好地生活，好好地吃飯，好好地睡覺，好好地幸福，一切都會好好的，一生，都在『愛』裡好好的。」

人終其一生離不開愛，唯有用愛圓滿此生的課題，才能真正「好好的」。

帶著這份感動離開會場，回程搭捷運返家時，兩個孩子因為腳痠，一進車廂，就立刻找到位置坐下。結果屁股才落在椅子沒多久，正巧遇到兩位年邁的長者上車，我低下身子詢問兩個孩子願不願意讓座給阿嬤？兩個孩子雖然腳痠，卻沒有任何一句抱怨，二話不說馬上起身讓座。

阿嬤不斷向孩子們道謝，直誇獎兩個孩子好乖。孩子們被誇的有點不好意思，害羞地躲在我的身後。我便趁這個機會，和女兒分享我在懷她的時候，曾經在捷運上發生過兩件很美的事。

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早上搭捷運時發生兩件很美的事，怕忘記這麼美好的畫面，想趁感動還熱呼呼時把它記錄下來。

故事一：

一如往常擁擠的捷運，一位阿伯看到我進車廂後，就問我要不要幫我找位置，我連忙揮手說不用，我站一下下就好。沒想到，正義阿伯還是幫我擠到博愛座附近，輕輕拍拍坐在博愛座上的小姐，詢問她願不願意讓座給我？那畫面令我感動得想哭，除了不停說謝謝之外還是只有謝謝。

更有趣的是，另一旁站著的路人阿伯，也替我向正義阿伯和讓座給我的小姐道謝。於是三人開始閒聊起來，而我則開始低頭寫感謝小卡想回饋給他們。下車時，我把小卡片遞給他們並送上一抹微笑。來不及交談，但簡單的眼神交會，卻讓人覺得溫暖無比。

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故事二：

捷運到站後轉乘藍線時，那簡直是只能以沙丁魚罐頭來形容，整個車廂滿滿都是人。但一上車後，原本坐在博愛座上的阿伯居然起身要讓座給我，我嚇得急忙揮手說不用，但阿伯還是很堅持要我坐下。這時候，坐在我旁邊的小姐正好起身下車，我便請阿伯到我身旁坐下。

我開始寫起感謝小卡想要送給阿伯，當我把感謝小卡遞給阿伯時，阿伯的眼眶頓時泛紅，他認真地看完小卡，小心翼翼地將小卡放入他的皮夾內，轉身跟我說：「謝謝妳，我會好好保存這張小卡的！」

於是，我跟阿伯開始有一搭沒一搭地閒聊起來，阿伯說他是名清潔工，已經67歲了還是一樣很認真地為生活打拼。每一個人都在自己工作崗位上認真努力地生活著，用自己會的方式，在屬於自己的人生道路上前進。

到站下車時，我跟阿伯揮手道謝，阿伯也很熱情地回應我希望下次有緣能再相見。

雖然不認識故事中的你們，但真的由衷地謝謝你們，等田蜜蜜出來後，媽咪會告訴她，她是沐浴在愛中長大的孩子，謝謝你們的愛與溫暖～有你們真好！

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這是當時懷蜜蜜的時候，我所寫下的一段暖心孕事紀錄。

那時我還在南港上班，每天都要挺著大肚子搭捷運上班。在人滿為患的捷運車廂中，要找到座位並不容易，有人願意讓座內心其實是很感恩的。因為讓座並不是理所當然，而是一份願意為他人著想的心意。

和蜜蜜分享這段故事後，她臉上露出一抹微笑。沐浴在愛中長大的孩子，特別幸福。

這世界其實需要我們多為彼此創造一些感動的溫度，讓感動的溫度緊緊圍繞著我們。它可以是一句感謝的話語，它可以是一段鼓勵的留言，它可以是一個燦爛的笑容，它可以是一個溫暖的擁抱，透過各種方式為身邊的人創造感動。而這也是我開始寫粉專的原因之一，希望透過我的文字、我的故事，帶給身邊的人一些些感動，給予愛、付出愛的同時，愛就與我們同在。

願我們，都能在「愛」裡好好的。

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