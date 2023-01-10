《冰紅茶霸凌事件》從繪本和孩子談校園霸凌

上周五晚上，吃完晚餐後回到家都已經快九點，便催促著兩個孩子趕緊去洗澡。女兒卻在這時候，從書包拿起一本書，坐在沙發上開始閱讀。

「媽媽，我可以等一下再洗澡嗎？我想先讀完這本書。」說完，她又埋頭進入書本的世界。

看女兒讀得如此津津有味，心想著隔天是周末，晚點睡也無妨。當我放下對時間的焦慮後，心情也自在許多，不再急著催促孩子們洗澡上床睡覺。我反而好奇到底是什麼樣的書，讓女兒如此著迷，一回家就迫不急待地把書拿出來翻閱。

「這是我們班的班書，書名叫《冰紅茶霸凌事件》。」原來，是女兒從班級圖書館借回來的書。升上二年級後，老師在教室內的某個角落，設置了一間小小圖書館，鼓勵孩子們多多閱讀，而這本書正是老師指定閱讀的書單之一。

等女兒心滿意足地讀完整本書後，和女兒一起洗澡時，她興高采烈地和我分享書中的內容。

「媽媽，我跟妳說喔！我們班上也有發生類似像書本上的霸凌事件。只是我們班那個同學跟故事中的馬信個性完全相反，他不是很安靜不講話的那種，而是屬於吵鬧型的，很愛講話講不停。」一聽到「霸凌事件」這四個字，媽媽的神經立刻繃緊，好奇地問到底發生了什麼事情。

一問之下才知道，原來女兒班上有一個同學，平時比較活潑好動，再加上性格敏感，有時同學間不小心肢體碰撞，就會爆發口角爭執。班上有些同學嫌他太吵，覺得他影響上課秩序，也會因此起衝突，甚至會故意找他麻煩。

「那妳對這件事有什麼看法呢？老師知道這件事嗎？」我小心翼翼地問女兒，不急著提出我的觀點，想先聽聽看她對這件事的想法。

「老師知道啊，所以才要我們閱讀這本書，了解到每個人個性不同，最重要的是彼此包容。我覺得他只是比較頑皮好動而已，但只要好好跟他說話，他其實是聽得進去的。就像上次他躺在地板上耍賴時，另一個女生在那邊吼半天，硬要把他拉起來，他都不起來；我就蹲下去小聲地跟他說：『地板很髒，起來吧！』他就起來了，用吼的他反而越不想起來，就跟僑僑一樣啊！」

聽到女兒這麼一說，心中的一塊大石頭稍微放了下來，同時也為女兒的懂事感到欣慰。

等洗完澡後，我們便一起重新閱讀這本書，也帶著僑僑一起念。

透過故事帶孩子認識校園霸凌

故事發生在安心國小三年丁班，班上有一個同學名叫馬信，身上總是飄著一股濃濃的魚腥味，一個人獨自坐在牆角，除了從小一起長大的玩伴－李翔豪之外，他幾乎不和任何人說話。

於是，老師派給翔豪一個任務，要他好好照顧馬信，並要翔豪指導他寫作業。某天，翔豪突然發現，馬信其實很聰明；他還發現，馬信身上常常帶著大大小小的傷痕。原來，他身上的傷痕，是班上另一個同學搞的鬼！

書中透過淺顯易懂的故事，讓孩子們看懂何謂霸凌，讓孩子試著去理解被霸凌者的感受，同時也讓孩子們從中學習，如何從霸凌的旁觀者轉變為友善的支持者，甚至進一步去理解會霸凌別人的人，可能某種程度上也需要關懷與支持。

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讀完故事後，我和孩子們躺在床上聊天，我們聊了故事中的角色為何會有這樣的呈現？馬信為什麼被欺負不敢說？翔豪為什麼不直接跟老師說？李偉達為什麼要欺負馬信？也聊了如果這件事發生在自己身上該怎麼做？帶孩子理解並尊重每個人的不同，也教孩子懂得保護自己和身邊的人。

讓社會多一些溫暖，少一些悲傷

提到「校園霸凌」議題，往往會讓人感到很沉重，每個父母都會擔心孩子在學校被霸凌，卻很少有機會和孩子聊霸凌這件事。很感謝老師將這本書列為指定書單之一，讓我有機會陪孩子一起共讀，藉此機會教育一番。

誠如韓劇《少年法庭》戲中，沈恩錫法官曾經說過：「教養一個孩子，需要整個村落的力量。如果整個村落都不在乎，就會毀掉一個孩子的人生，對於被害人來說，所有人都是加害者。」這句話或許說得有點重，卻也值得我們反思。

坦白說，我到現在都還沒有勇氣點開《少年法庭》看完整部劇，怕看了會太難過。在得知這部劇是由韓國真實社會案件所改編後，光是看劇評，就讓我難受的無以復加，難以想像原本應該是純真無邪的孩子，怎會做出如此殘忍至極的事情？

然而，在這些悲劇發生之前，我們其實是有機會阻止的。若能多釋出一些善意，彼此互相關懷支持，或許就能減少這些悲劇的發生。

在此，也推薦《安心國小2：冰紅茶霸凌事件》這本書給大家。透過親子共讀，帶孩子認識校園霸凌。孩子有可能是霸凌者，也有可能是被霸凌者，甚至是目睹霸凌事件的旁觀者，當我們能事先和孩子一起對霸凌事件有所理解，進一步與孩子創造情感連結，就有機會減少和預防霸凌的發生。

養一個孩子需要全村的力量，而我們也都是這個村莊的村民之一，需要一起為這個村莊而努力，不只是旁觀者，而是當一個溫暖的支持者。我知道，不管怎麼努力，依舊無法徹底杜絕校園霸凌事件的發生。霸凌雖然不會消失，但希望至少能為孩子編織一張安全網，讓搖搖欲墜的孩子能被接住，讓社會多一些溫暖，少一些悲傷。

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