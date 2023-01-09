《我們為什麼要讀書？為什麼要工作》讀後感

前陣子兒子剛上小學時，經歷過一段「拒學」陣痛期。每天早上出門上學都很痛苦，甚至會哭著說不想去學校，還曾經在校門口哭到吐。

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他哭著問我：「媽媽，我為什麼要去上學？我不能待在家裡就好嗎？」在那個當下，我其實不知道該回他什麼才好。我能想到的回答，不外乎是：「上學可以學習到新知識」、「上學可以認識很多新朋友」、「國小是義務教育，小孩都得去學校上學」等這類冠冕堂皇的說詞。

但我自己再清楚不過，真正的原因是：「媽媽要上班，沒時間在家陪你自學。」說不出口的回答，是因為那陣子的我，對工作也感到很迷惘。再加上經歷過九月中旬全家確診，一起待在家共度那段最艱辛的時刻後，更讓我不得不重新思考工作的定義。

工作是為了養家餬口，但工作也不該只是如此

工作是為了「養家糊口」，但工作也不該只是「養家糊口」。對職業媽媽而言，對工作的煩惱不再只是早上起床不想上班的職業倦怠感，而是這份工作真的值得讓我拿陪孩子的時間來換嗎？

我曾經以為自己想當全職媽媽，但後來才發現，其實在某種程度上，我也是個工作狂。因此才會在坐月子期間，又接了翻譯書籍的工作。我並不是討厭工作，而是討厭被限制自由，討厭自己被綁在某個地方，做著自己不喜歡的事。

我真正喜歡的事情是寫作，但白天的工作其實不大需要這塊能力。我熱愛寫作，所以才會筆耕不輟，翻譯和寫作都是我的電力，讓我在白天索然無味的工作中，找到一絲絲前進的動力。

我們為什麼要讀書？為什麼要工作？

必須說，孩子是人生的導師，總是能在我最需要的時候指引我方向。陪伴孩子成長的同時，有時也是在陪伴自己探索自我。

在兒子拒學的那段期間，我做了很多努力，假日陪孩子到處遊山玩水，「錦囊妙計」也是在那時候應運而生。我還上網買了《我們為什麼要讀書？為什麼要工作》這本書，希望透過說故事的方式陪伴孩子，幫助孩子找到上學的動力。

這本書是以漫畫編排的方式，搭配圖文解說，帶著孩子一步一步探索學習和工作的意義。故事中的主角隼人，在進入國中後，赫然發現人外有人天外有天，成績表現比自己好的同學大有人在，對自己越來越沒自信，對未來也感到十分迷惘，於是開始抗拒上學。

小優阿姨在得知隼人的煩惱後，便把自己手頭上正在製作的書稿拿給他看，希望解開隼人心中的問號。隼人透過閱讀的過程，重新思考讀書的目的，進而找到自己的人生方向。

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成績不是最重要的事情，但獨立思考卻很重要。書中一一剖析工作的意義，工作不光只是為了自己，工作同時也是為了貢獻。

因為這本書沒有注音符號，其實比較適合年紀再大一點的孩子看，低年級的孩子可能讀完後還是一知半解。原本想說念給孩子聽，希望對他有所幫助。結果沒想到，當我逐字念完故事給孩子聽後，對我的幫助反而更大。

懂得誠實面對自己，比什麼都重要

我很喜歡書中的一句話是：「不要和別人比較，也不要太在意別人怎麼看待自己，只要盡全力做好自己現在能做的事就好。」有時候與其說是對工作迷惘，更正確地來說是其實是害怕失敗。害怕中年轉換跑道，如果摔跤會跌得更痛，也害怕別人眼中對自己的評價。

但就像書中所說的：「挫折與困難能讓內心變得溫暖強大，人生沒有正確解答，多方嘗試才能讓生活過得更快樂。」懂得誠實面對自己，靠著「閱讀」與自己對話，獨立思考尋找未來的方向，比什麼都重要。

當時，我一口氣買了精裝版和平裝版，原以為內容是分成大人版和兒童版，回來翻閱後才發現內容是一樣的。因此手頭上多了一本平裝版的書，想送給粉專的大家。

粉專舉辦的抽書活動，一直以來都是自己自掏腰包舉辦的，沒有出版社贊助。入冬以來最寒冷的寒流來襲，越是寒冷的季節，越適合送暖。歲末年終之際，藉由抽書活動這個機會，想把這份溫暖送給愛書的朋友，也想藉此感謝粉專的大家，謝謝你們一直在版上聽我碎碎念，育兒的路上有彼此陪伴就不孤單。

《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》抽獎

1. 參加資格：所有<和你一樣都是媽>FB粉絲團的粉絲

活動辦法請至和你一樣都是媽FB粉專查看，

活動時間預計2022年12月25日晚上九點截止，

預計12月25日11點公告幸運得獎者^^

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