教養從來就不是二選一的是非題！父母難為也別彼此為難

最近這幾天，FB版面被「體罰」系列文章洗版，引起了正反兩派熱烈的討論。在網路科技爆炸的時代，在社群媒體上每個人都有發言權，在鍵盤上任何人都可以盡情揮灑自己的想法。每個人的成長背景不同、立場不同、看法不同，更證明看待一件事情可以有很多角度。

教養從來就不是二選一的是非題

在成為了母親之後，關於育兒的話題，一直是我所熱衷關切的議題。百歲派的也好、親密派的也好、正向教養的也好，每一種教養派別都有自己的一套理論，也各有利弊優缺。坊間無數的育兒書籍、教養專家，提供了不同的教養策略、風格及技巧，好讓父母們找到適合自己的育兒模式。但教養從來就不是二選一的是非題，也沒有一套完美的育兒標準公式。

不過，很有趣的是，看在旁觀者的眼裡，似乎都認為每個爸媽應該要是一個「完美」的爸媽。因此，為了「幫助」你達到「完美」的理想境界，會很熱心地提出一大堆「善意」的建議，

這些建議其實大多都很好，也很有建設性。不得不說，有時看著這些建議，自己也跟著學習到不少。會有種：「對耶！我怎麼沒想到還可以這樣做？」或者是：「太棒了！原來還有這種方法！」的豁然開朗。

如何做到寵愛而不溺愛？

在少子化的年代裡，因為孩子生得少，孩子更像個寶。捧在手掌心上長大的孩子，要如何做到寵愛而不溺愛？是很多爸媽心裡共同的疑慮和焦慮。怕凡事順著孩子，將來養出一個小霸王；但管教太過嚴厲，又怕造成孩子的心理創傷。

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然而，教養無法立竿見影，面對孩子脫序的行為，就算修養再好，都難免會被氣得火冒三丈，或失控動手打小孩。

我無意「合理化」體罰的行為，但我也懂在管教孩子時，父母內心會出現的各種掙扎與挫折。我常說教養孩子，是一趟認識自己的英雄之旅，孩子會反映出我們內在所有最好、最壞的一面。唯一的解決之道，就是不斷地「自我覺察」，當我們更加認識自己，探索自己內在時，也更能同理孩子當下的感受和想法。

在先前的文章中，我曾分享過我很喜歡的一本教養書，《設限與管教：瑪德葛伯教你允許孩子犯錯的勇氣》。書中有一段話是這麼說的：「世上沒有壞小孩，孩子也不會刻意與父母作對、頂嘴，這些失序的行為其實代表了孩子心中的不安與恐懼，只要能同理孩子的感受、尊重孩子的需求、設下恰當的限制。」

其實當時會買這本書，也要感謝廣大的網友們熱情推薦，因為那時的我，也正面臨孩子2~3歲「歡必霸」的貓狗嫌階段，有網友就推薦我可以找這本書來看。不得不說，這本書真的是在我育兒路上的一盞明燈，它幫助我察覺到很多過去的盲點，除了認識孩子，更重要的是認識自己。

以前面對孩子脫序行為時，往往會覺得孩子是在挑戰父母的權威，憤怒的神經線被挑起後，很容易會迸出情緒失控的語句：

「跟你講幾次了，你到底有沒有在聽？」

「你是故意的嗎？為什麼老是跟我唱反調？」

然而，這時候的孩子，收到的其實是我們失望或憤怒的情緒，反而更難體會到我們背後真正想要告訴他們的事。當孩子收到的是我們的負面情緒時，孩子所反饋回來的，自然也會是更加「強烈」的負面情緒。

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自我覺察才是關鍵

所以在管教孩子之前，必須先覺察自己的情緒，等自己穩定下來後，再嘗試去理解孩子出現脫序行為的原因。這麼做並不代表縱容孩子的脫序行為，而是當孩子出現脫序行為時，我們可以有機會換個視角看待孩子的問題。

若能明白這時候的孩子其實很無助，或許就能有不同的作法。當他們面對「全世界被摧毀」的情緒風暴來臨時，孩子們比我們還無助，不知道怎樣才能幫助自己冷靜下來。

在「讀懂」孩子的情緒後，才能和孩子進行「有效」溝通。同時察覺自己的內在，感受自己憤怒或受挫等情緒，不會因為孩子哭就心煩意亂，或是擔心別人看到孩子哭鬧，就覺得自己是個差勁的母親。

父母難為也別彼此為難

我其實很感謝那位母親願意寫出來分享，撇開網紅的身份不談，她也一樣只是個平凡的母親。她其實大可不必和別人分享自己的「家務事」，但寫下來有時候是對自己的提醒，提醒自己在教養路上曾經摔過的跤。

坦白說，每次寫關於教養心得文時，我都會特別「戒慎恐懼」，也會特別斟酌用字遣詞，不希望自己的文章有「指導」或「說教」，甚至是「帶風向」的意味，擔心原本的善意被扭曲誤解。分享的本質是源於愛，在社群網路媒體蓬勃發展的時代下，每個人有了屬於自己的平台，可以分享自己的觀點和想法。我仍深信分享最終的出發點其實是源於愛。希望能傳遞更多的善意和美好的事物。

我與每位正在閱讀這篇文章的爸媽們都一樣，一樣也在學習著如何當爸媽，會看這些教養文章的爸媽們，其實我們都一樣，都希望透過別人的觀點，來學習更多不一樣的教養哲學。

教養孩子，真的是一條無止盡的學習之路，孩子是最好的導師，總是教會了我們許多事。在這條路上，期許身為爸媽的我們，都是彼此支持與關懷，而不是互相謾罵或攻擊對方。

父母難為也別彼此為難，即使教養理念不同，即使不能接受對方的建議，那就給個微笑，祝福彼此吧！

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