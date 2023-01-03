國民奶奶譚艾珍的智慧－先放下罣礙，才能得到自在！

這陣子下雨，早上走路上班的運動計劃也隨之暫緩。進辦公室前，坐在公司樓下的全家便利商店吃早餐。某種程度上也是逃避，不想那麼早進公司面對狗屁倒灶的瑣事。逃避雖然可恥但有用，逃避有時只是給自己喘息的空間，讓自己重新調整一下狀態，才有勇氣和力量面對未知的風暴。

待在便利商店漫無目的地滑手機時，滑FB滑到國民奶奶譚艾珍的貼文，看見貼文中歐陽靖一家的全家福，看著照片中每一個人幸福的笑容，內心頓時感動不已，無形中也被感染了那份幸福。

我知道，這張照片得來不易，多麼不容易。有在追蹤她的粉絲應該都知道。願意放下不容易，願意好好分手不容易，願意為了照片中的笑容而努力，能從夫妻關係轉變成朋友，更是不容易。

每一段婚姻都有各自的苦要承擔，離開一段令人痛苦的關係，其實是需要勇氣的。離婚不代表不圓滿，離婚有時反而是另一種形式的圓滿，任何人都得先圓滿了自己，才有可能圓滿一段關係。而最令我感動的，莫過於國民奶奶譚艾珍的智慧。

當父母的能給孩子最大的禮物，或許就是像這樣靜靜陪伴不打擾，不插手干預孩子的人生。在孩子需要時，給予孩子協助；在孩子不需要時，適時退場離開。讓孩子去完成自己的人生課題，去圓滿自己的人生。

Image from freepik 分享 facebook

誠如她在FB貼文中所寫的最後一句話：「先放下罣礙，才能得到自在！」

要放下對孩子的罣礙不容易，要做到課題分離更是難如登天，恨不得把孩子的課題全都拿過來自己寫完，恨不得受苦的是自己，不是孩子，父母對孩子的牽腸掛肚，從孩子還在肚子裡的那一刻就開始。但正因為不容易，才要不斷地練習，不是嗎？

就像剛學走路的孩子，得歷經跌跌撞撞後，才能學會走路；就像在學寫字的孩子，得經過一次又一次地練習，才能依樣畫葫蘆，畫出像樣的葫蘆。為人父母不容易，要當個有智慧的父母更是不容易，但這些不容易，也是必經的過程。

我很喜歡《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》書中的一段話：「我們擁有的最大自由，就是可以選擇如何回應發生的事。」

做父母的可以選擇擔憂，可以選擇插手，同樣地，也可以選擇用祝福代替擔憂，用擁抱代替插手。

在孩子需要的時候伸手，在孩子不需要的時候放手；放下罣礙，才能獲得自在。向國民奶奶學習教養的智慧，願我也能有收放自如的智慧。

想看更多育兒經分享嗎？歡迎來我的粉絲專頁按讚喔 和你一樣都是媽