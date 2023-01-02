陪伴孩子一起讀書讀人讀世界 讓他愛上閱讀！

昨天露營結束後，回到台北依舊是陰雨綿綿的天氣，便和朋友帶著孩子來到誠品書局。朋友很驚訝，女兒居然可以靜靜地和她一起欣賞事物的美感，甚至還能怡然自得地逛起書局，找到自己喜歡的書籍來看，覺得應該跟我的教養方式有關。

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我聽了甚是慚愧，因為女兒的美感應該是天生的，與我無關。坦白說，我其實是沒什麼美感的人。認識我的朋友都知道，我以前也是個不大愛看書的人，除了教科書之外，其他的書一律不看。就算看書也只看「霸道總裁」系列的言情小說（笑），我媽時常搖頭笑我沒文學氣質。每次想裝文青到書店或圖書館看書，總是翻沒幾頁就默默飄走。

閱讀，有時候需要那麼一點緣分和悟性，才能和書本手牽手當好朋友。

我是如何愛上閱讀的？

我開始慢慢養成閱讀的習慣，是在經歷兩次胚胎發育不全被迫流產的那段日子裡。因為不願再觸碰傷口，鮮少和人提起這件事，就連和我很親近的朋友，都是在我動完流產手術過後一段時間，才輾轉得知這件事。

絕口不提的傷口，不代表不痛。

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在那些傷口隱隱作痛的日子裡，我透過「閱讀」的方式自我療癒，讓那顆受傷的心，從那些有溫度的文字中，稍稍重拾一些溫暖，也才因此發現閱讀的美好和樂趣，進而開始愛上閱讀。閒來無事時也總喜歡拿起一本書，享受閱讀帶來的療癒時光。

這樣的閱讀習慣一直延續到生完孩子後，但有了孩子之後就知道，要能撥出時間靜下心來看完一本書，根本是奢侈，更多時間是拼拼湊湊，零碎而不完整。

然而，散落一地的零碎時間就像珍珠，一顆一顆拾起、串起，就能化為一條珍珠項鍊。

如何讓孩子愛上閱讀？

我開始利用一些瑣碎時間閱讀，也會帶著孩子一起共讀。即使在他們目不識丁的階段，我仍會拿起書本一個字一個字念給他們聽，希望讓孩子們也愛上閱讀。

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必須說，孩子們一開始愛上的並不是閱讀本身，而是喜歡窩在媽媽的懷裡撒嬌，坐在媽媽腿上，聽著一本又一本的故事。念的不只是故事書，而是一份愛的體現。當用愛用耐心灌溉，陪著孩子一起閱讀，再從中引導他們，孩子也漸漸喜歡上閱讀。

但閱讀不光局限於閱讀書本上的文字，閱讀的方式也不單只是文本閱讀，聽故事是一種閱讀，看電影是一種閱讀，品嚐美食是一種閱讀。讀書讀人讀世界，帶孩子走進大自然，去感受大自然的美好，去讀懂大自然所要傳達的訊息，開始懂得欣賞風景，更是一種閱讀。

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不同的閱讀方式，也會有不同的收穫，不必強迫孩子一定要坐在書桌前看書。閱讀其實是一種對話，要讓孩子們愛上閱讀、進而愛上寫作，必須要做的一件事，就是重新和孩子們建立對話。不只是實際上的對話，而是心靈層次的對話，進一步去了解到他們內心的想法，投其所好才能讓孩子對閱讀產生興趣，而不是壓力。

像兒子不愛看書，愛聽故事，就用聽Podcast的方式閱讀。我甚至還買了寶可夢圖鑑，想讓他藉由對寶可夢的愛，培養對閱讀的興趣，哈哈！

在AI人工智慧時代的浪潮下，AI可以取代人類做很多事情、很多工作，甚至很多人可能會因此失業，買東西不再需要仰賴店員服務，顧客可以自行結帳付款；開車不需要有司機，自動化駕駛就可以取代；甚至連教學都可以線上進行，AI機器人也能教書。

或許人工智慧可以取代很多事情，卻取代不了人與人之間互動的溫暖。像是買東西結帳付款時，店員一句溫暖的問候；搭車時，司機貼心的一句：「小心，慢走！」下課時，老師和學生之間的噓寒問暖，這些都是AI人工智慧無法給予的溫度。

正如同文字可以利用Ctrl+C 和Ctrl+V複製貼上，但創作的靈魂卻無法被取代，只要持續不斷更新「軟體」，就不怕「硬體」被淘汰。愛上閱讀，也是一種更新「軟體」的方式。

透過閱讀，讓生命變得更美好；陪伴孩子，一起讀書讀人讀世界。

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