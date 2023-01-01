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沒有人一開始就會當媽媽 是妳教會了我什麼是愛！

2023-01-01 09:00
 / 和你一樣都是媽

什麼時候那個小小的妳，已經變得這麼高了？不是才過了七年而已嗎？怎麼我懷裡的那個好軟、好小的嬰兒，紮起簡單的馬尾，儼然已是活脫脫的小少女。

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望著妳的背影，我訝異著、感慨著。牽著妳的手，陪妳一起走去學校，問妳會緊張嗎？妳搖搖頭說不會。反而期待著朗讀比賽結束後的露營，反而擔心我等太久會無聊。

是我忘了告訴妳，能等妳，是我的幸福。

謝謝妳讓個性急躁的我，學會了等待；謝謝妳讓得失心強的我，學會了放下；沒有人一開始就會當媽媽，我是因為有了妳，才開始學會當媽媽。我手足無措，我不斷犯錯，有時會後悔，也會陷入自責，有時甚至會覺得自己很糟糕……，在妳哭得天崩地裂時，也會想逃開。

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但因為有了妳，我也變得更勇敢，即使面對一次又一次挫折，也願意一次又一次擦乾眼淚站起來。這是妳給我的勇氣，也是我給自己的力量。即使我不是天生會愛，也願意在每一次掙扎過後選擇去愛，是妳教會了我什麼是愛。

愛就是在妳哭得一把鼻涕一把眼淚後，會讓妳破涕為笑的幸福。

愛就是一次又一次爭吵過後，仍不顧一切擁抱彼此的勇氣。

愛，在妳面前，變得特別具體，不再抽象。

我坐在家長休息室等候著，

寫著這些話時，也忍不住哭了。

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謝謝妳，教會我這些事。

雖然妳嫌我教妳朗讀的方式太老派，

我的愛，很老派，卻也願意為了妳，

變得飛炫一點，而不只是老掉的蘋果派。

#兒子聽到姐姐笑我老派

#笑得東倒西歪後才問我什麼是老派

#媽媽老派是老掉的蘋果派嗎？

#不是喔我是草莓口味的新貴派🤣🤣🤣

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教育現場母親孩子露營
作者頭像
和你一樣都是媽
我是一名電商業務專員，也是韓文譯者，但真實身份其實是兩個孩子的媽，也是我最喜歡的身份。我喜歡透過文字書寫記錄育兒點滴生活，於是開始了我的書寫人生。和你一樣都是媽，和你一樣，也和你不一樣。 你的一樣，讓我看見身為母親的共鳴， 你的不一樣，讓我看見不同母親的另一面。 一樣的處境和難題，可以有不一樣的選擇， 身為媽媽的我們，在育兒這條路上， 其實我們都一樣。願能透過文字陪伴著彼此，寫出我們的一樣，寫出我們的不一樣。
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