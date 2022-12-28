上周末臨時接到通知，這周末蜜蜜要代表班上參加朗讀比賽。於是，這周開始緊鑼密鼓地陪她一起練習。或許是因為第一次參加比賽，蜜蜜給自己很大的壓力，整個人變得很緊繃，很容易為了一點小事就情緒崩潰。

今晚回婆家吃飯前，剛好就在停車場上演了一場情緒失控的戲碼。

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起因是弟弟在車上不小心踢到她心愛的白色外套，以至於白色外套上有了髒污的痕跡，蜜蜜在車上抱怨連連，不斷地在生悶氣。原本我心想：「不過就是外套弄髒而已，回去洗一洗就好了！」但下車時，蜜蜜就已經開始哭了起來。

蜜蜜一旦情緒崩潰時，不是那種小家碧玉式的哭泣，而是天崩地裂的哭法，用盡生命的力量在哭泣。穿透力超強的尖銳哭聲，往往會讓人感到心煩意亂。尤其又是在公共場合大哭，真的會讓父母不知所措。

我示意讓老公先帶兒子離開現場，我則留在停車場陪蜜蜜消化情緒。以前的我，會用盡各種方法想讓她停止哭泣，一方面怕吵，另一方面只想趕快處理完孩子的情緒問題。但孩子其實很敏感，越是想用「花招」讓孩子不哭，只是治標不治本的作法。對處於情緒崩潰狀態的孩子來說，根本聽不進去任何安慰的話語。

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在一次又一次的失敗經驗堆疊後，才知道孩子並不需要我幫她「處理」情緒，她只是需要時間「消化」情緒而已。

於是，我抱著情緒崩潰的蜜蜜，然後教她深呼吸，練習慢慢把情緒平復下來。這麼做的用意，不只是陪她平復情緒，同時也是在平復我的情緒，讓自己因為孩子的哭聲不平靜的心，逐漸重拾穩定。

這整個過程中，對我來說，其實是很挑戰的。

面對在公共場合情緒崩潰的孩子，要能不在意旁人側目的眼光，同時還要穩定自己的情緒，真的不是件容易的事。這時候，覺察的功夫就很重要了，覺察到底是什麼讓自己心煩意亂，同時接納自己的情緒，讓情緒自然流動。不需要刻意壓抑自己的情緒，也不需要勉強自己在此刻同理孩子。

不只孩子有情緒，父母也一樣會有情緒，而我們就是孩子的一面鏡子。唯有當我們能夠正視接納善待自己的情緒，孩子也才能更完整去體驗感受他們應有的情緒。我們就這樣靜靜地抱著彼此，說也神奇，沒過幾分鐘後，蜜蜜的情緒就逐漸緩和下來了。

這時才發現，兒子並沒有跟著爸爸一起回阿嬤家，而是待在停車場的樓梯間旁等我們。他默默地走過來，輕聲地對姐姐說了一句對不起，還故意搞笑逗姐姐開心，姐姐也被他逗得破涕為笑。

換姐姐變得有點不好意思，因為她其實心裡也明白，自己並不完全是為了外套事件才崩潰大哭，而是這陣子累積太多的壓力，需要「借題發揮」釋放一下壓抑的情緒。她主動給弟弟一個擁抱，我們三個人就這樣緊緊抱在一起，這是屬於我們和好的方式，即使會吵架，即使鬧彆扭，但不管怎樣，都還是會擁抱和好。

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每個人都會有情緒低潮的時候，也都希望在低潮時，可以有人靜靜地陪著自己。不需要說太多大道理，不需要太多安慰的言語，有時候，只要一個擁抱就足矣。

擁抱，是我們接住彼此的方式。那是我們貢獻給彼此，最溫暖的力量。無論再狼狽、再糟糕，都知道會有人接住你，抱著你，愛著你。

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