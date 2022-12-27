比撕去標籤更重要的是怎麼貼對標籤！父母怎麼善用貼標籤，幫助孩子成長？

女兒升上了五年級，換了新的班導師，為了快速瞭解班上孩子狀況，老師發回個人調查表請同學填寫。調查表上的問題很有趣，除了單純的基本家庭資料外，學生和父母都必須回答更深一層的內容。

學生要填答「你的興趣是什麼？」、「你會怎麼說自己的個性？」、「你的專長是什麼？」父母則需填答「在你眼中，你會怎麼形容你的孩子？」

女兒很快就把答案填好了，她自信地寫下「喜歡縫紉、聽音樂」、「個性樂觀開朗」、「口才好、敢表達」沒有太多的猶豫或不安。我則在父母欄寫下對孩子的觀察「思考活潑靈巧，具有溫暖的同理心」。

女兒看了我的評語，雖然刻意藏住喜孜孜的情緒，但仍掩不住眉飛色舞「不錯喔，你滿了解我的。」

▋為什麼自己身上都是負面標籤

隔天她上繳個人調查表給班導師，也帶回她的觀察和我討論。「好奇怪，好多同學都寫自己的缺點耶，什麼懶惰啊、沒有專長、興趣是看電視…….老師又沒說要寫自己哪裡不好的地方，為什麼答案都只想到不好的？」

「爸媽的評語也是啊，好多同學被寫不專心、調皮之類的，還有人說要請老師好好管教，這也太慘了吧！」其實，這樣的結果完全不意外。

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我告訴女兒，從小到大，很多人都被教導要謙卑不能自滿、一天要反省自己哪裡做不好至少三次，要看別人哪裡比自己好，我們看不到自己的好，只看到自己不足之處，拼命想改善不足處，卻永遠達不到完美，慢慢地就會告訴自己「我果然是很差勁的人」然後，對這樣的標籤深信不疑。

「最可怕的是，幫自己貼上負面標籤還不夠，等到自己當爸媽後，也去幫小孩貼負面標籤，讓孩子覺得自己還不夠好，不可能追逐更遠大的夢想。」

考99分要檢討為什麼沒辦法考滿分？夢想成為周杰倫被說去做夢比較快……父母幫孩子貼上一個又一個負面標籤，卻忘了告訴孩子「其實你有好多地方都好棒，只要努力就有機會！」

▋用貼標籤來幫自己逆轉勝

「這也太可憐了吧？被貼上負面標籤以後，還有機會反轉嗎？」女兒很擔心。我告訴女兒，被負面標籤貼滿的孩子，必須用盡洪荒之力才有辦法撕去標籤，要花更多的努力，才能幫自已貼上正面標籤。

「公孫策說歷史故事-觀天命」就說了一個關於三國時代裡，曹操努力撕去負面標籤的故事。

曹操有個靠賄絡買官的父親，父親還認宦官當養父，因為非傳統士大夫世家出身，加上這些黑歷史，名流正派都看不起曹操，覺得他不入流，不屑與他為伍。

曹操很想撕掉自己身上的負面標籤，但怎麼做呢？

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他先找來當時三國時代的網紅KOL許劭，對他下了評價「治世之能臣，亂世之奸雄」，有網紅影響力的背書、傳播，從此「宦官之後」變成「亂世奸雄」。接著，他又透過求賢令，廣邀跟他一樣才華滿溢，卻被貼上負面標籤而仕途碰壁的人才，為自己贏得「惜才愛才」的好標籤。

為撕掉宦官之後的負面標籤，曹操設立「五色大棒」制度，不管你的背景多硬，犯錯就是要受棒刑，第一個被棒刑打死的就是朝廷當紅宦官的叔父，「公私分明」的好標籤從此緊緊跟隨。

▋比撕標籤更重要的是貼對標籤

「曹操好可憐，為了撕掉標籤，要花那麼多的努力，希望我們都不要亂幫別人貼標籤。」女兒感慨不已。我點點頭，告訴女兒「比撕去標籤更重要的，是懂得幫自己貼上正確的標籤喔！」

例如，以前女兒只要遇到老師問問題就害怕，但只要有一次她願意開口回答，我就稱讚她「你講得很好耶，內容說的好清楚！」幫女兒貼上「口才好、敢表達」的標籤，後來，她甚至可以代表班上參加全校說故事比賽。

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女兒遇到不開心的事，我會問她「有沒有其他可能性？整件事有沒有讓你感覺有收穫的地方？」當她試著理出頭緒時，提供別的觀點時，我高度肯定「太棒了！能這樣想真的很成熟耶！」我幫女兒貼上「個性樂觀開朗」的標籤，她逐漸願意敞開心胸，成為同儕的開心果，遇到挫折困難，也不怕跌倒受傷。

女兒恍然大悟「喔！我想起來了，我以前好像真的不是這樣的耶！謝謝媽媽幫我貼標籤，以後我也要努力幫別人貼上對的標籤！」

在教養孩子的過程中，比撕去標籤更重要的，是怎麼貼對標籤！

除了幫自己貼上對的標籤，父母更應該善用貼標籤，找到孩子的光亮點、肯定孩子的長處，就可以幫助孩子在自信中，成長為更有勇氣的大人。

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