從韓劇《王后傘下》學教養 6完－放手需要的不只是勇氣，需要的更是智慧

王后傘下在昨日終於迎來最終結局，原本還很擔心編劇在最後兩集要如何交代這麼多事情，既要讓真相大白，又得讓一切回歸原位，很怕最後兩集都在灑狗血的宮鬥中度過。沒想到，最後這兩集卻意外讓我哭了好幾回。

教養從來就不是是非題，而是一連串無止盡的選擇題，選擇了A就得承擔Ｂ的風險，選擇了Ｂ就得接受捨棄A的為難，無時無刻都在面臨各種不同的選擇。每一個人的選擇不同，每一對父母的教養方式也不盡相同，但無論做出什麼樣的選擇，也都有各自的代價要承擔。

Image from Pixabay 分享 facebook

而劇中的父母們，也都一樣在自己所選擇的位置上，心甘情願地付代價，為孩子努力著、奮鬥著、挫折著、全心全意地愛著。

---------以下為防雷線，請斟酌閱讀---------

▍我這麼做都是為了你好

劇中的反派角色－大妃娘娘，性格陰沉，做事心狠手辣。在劇中的她，為了扶持自己的兒子登上王位，甚至不惜殺害前朝世子。為了一把龍椅，犧牲了許多無辜性命。看似為兒子費盡心機，背後卻隱藏了強大的控制欲。

當一切證據浮出水面，直指二十年前毒殺太仁世子的幕後兇手，正是自己的母親。僅管君王心知肚明，僅管當年早已目睹真相，但要出面指責自己父母的不是，甚至要承擔父母這麼做都是為了自己的罪疚感，對孩子而言，無疑像是一把利刃再次刺進心裡。

「我這麼做都是為了你好！為娘的難道會害你嗎？」大妃娘娘哭喪著臉，用情緒勒索的字眼，威脅著自己的兒子。但她這麼做真的是為了孩子好嗎？究竟是為了成全孩子的心願？還是成就自己的地位？

明明已經是位居高位的大妃娘娘，卻為了一己之私，仍想獨攬大權。不僅想控制兒子，甚至還想控制媳婦、控制孫子、控制整個朝廷大局，好讓一切都在自己的掌控之中。對權力的貪婪，讓她忘了為人母的初衷，才會造成後續無法挽回的悲劇。

▍如果你真的為我好，就請你什麼都別做

都說天下沒有贏得過孩子的父母，但孩子又何嘗不是如此？父母是孩子的天，但當這片天被烏雲壟罩，下起了傾盆大雨時，最無所適從的人也是孩子。

溫柔的王后為君王撐起了傘，她深知丈夫要作出這個決定並不容易，不是每個人都有面對錯誤的勇氣，除了要將過去掩蓋的真相公諸於世，更要面臨內心的糾結與罪疚感，甚至還得要以君王的身分處罰自己的母親。

王后用她的溫柔與睿智，再度為君王撐起了傘，這是她守護丈夫的方式，也是她守護自己孩子的方式。

當君王決定要揭開真相，為自己過去的錯誤付出代價，走進大妃娘娘的寢宮，向母親秉告自己的選擇時，大妃娘娘對王怒吼道：「你這是打算處罰自己的母親嗎？」

然而，此刻的君王，已經不再是當年站在門外，看著自己的母親手刃兄長束手無策的男孩，而是選擇鼓起勇氣為過去的錯誤承擔。當一個人願意為自己的錯誤承擔時，也就是自我寬恕的開始。對君王來說，這二十年來活在愧疚與不安之中，才是最大的處罰。

他含著眼淚絕望似地對母親大吼：「您若是真的為我好，就請您別再做任何事了，那就是我對您唯一的期望。」這是來自君王內心深處的吶喊，也是他對母親最後的寬容。

▍真正的孝順並不是一味順從

真正的孝順並不是一味順從，即便是親子之間，也需要為彼此設立關係界線，學會堅持自己的立場，並拒絕對方的無理要求，才能擺脫以愛為名的情緒勒索。他坦誠地對母親說出自己內心的感受，僅管母親最終仍無法接受，但某種程度上，他的眼淚也軟化了大妃娘娘的盔甲。

即便是十惡不赦的罪人，也有她柔軟的一面。在王后的手下為大妃娘娘獻上最後的一餐時，大妃娘娘看著餐盤，腦海中浮現的是，過往與兒子和樂融融用餐的畫面。她為兒子挾起了他愛吃的食物，臉上流露出難得的慈母笑容。

原來愛，其實可以很簡單，不必如此複雜。有時即使僅僅是一頓簡單的飯菜，都可以是溫暖的慰藉，吃下肚的不只是食物，而是母親深深的愛。大妃娘娘最後的選擇是自我了斷，這也是她對兒子最後的溫柔，讓兒子不必承擔幽禁母親的罵名，同時也捍衛了自己的尊嚴。

Image from Pixabay 分享 facebook

▍放手需要的不只是勇氣，需要的更是智慧

正當王后以為一切雨過天晴，終於有心思可以好好陪伴孩子時，啓晟大君卻來到王后的宮中，丟下一枚震撼彈，請求王后讓他出宮。他告訴王后，在那天下雨的夜裡，王后帶他到宮外讓他換上女裝，並請畫師畫下他美麗的容貌時，那是他此生最幸福的一天，是他有生以來第一次，被允許成為真正的自己。

但就像他所畫的畫一樣，鳥兒從未曾張開翅膀飛翔，而是收攏了翅膀，靜靜地待在枝頭上。這讓他有感而發，是時候該展翅高飛，去尋找真正的自己，活出自己真實的樣貌，而不是一直躲在母后的身後安逸度日。

王后淚流滿面地握緊了啓晟大君的手，為人父母的擔憂，豈能說放就放？但放手並不是不愛了，放手有時候更需要愛。王后縱然百般不捨，也終究得學會放手。孩子有他自己人生的決定權，不需要父母汲汲營營地替他們鋪路。父母總是擔心孩子跌倒，但孩子偏偏是哪裡會痛，往哪裡摔。

然而，放手說的簡單，做起來卻是如此困難。放手需要的不只是勇氣，需要的更是智慧。父母的這雙手，何時該伸？何時該放？收放自如，談何容易？考驗的是父母的智慧。

王后最終選擇了放手讓孩子去飛，這對父母來說，確實不是件容易的決定。父母唯一能作的，或許是在放開孩子的手之前，給孩子滿滿的愛與祝福。讓孩子即使跌倒了，也能有勇氣靠自己的力量再重新爬起來。

▍父母為孩子撐傘，孩子也同樣願意為父母撐傘

我很喜歡劇中最後一幕的安排是，成枏大君在雨中為王后撐起了傘，傘刻意傾向王后的那一邊，自己的肩膀卻被雨水淋濕。我看著這個畫面，不禁淚流滿面，這個畫面似乎也隱約傳達著，不只父母深愛著孩子，孩子也一樣深愛著我們，用他們會的方式，在愛著父母。

父母為孩子撐起了傘，收到這份愛的孩子，也一樣會在父母需要時，為父母撐傘。

接著畫面又瞬間帶回，王后為啓晟大君撐傘的那個夜裡，王后一樣也是把傘刻意傾向孩子，深怕孩子淋濕。這是一份來自母親對孩子的愛，當我們發自內心全然地奉獻自己，為孩子傾盡付出愛的那一刻，愛也必然會以各種不同的方式，回到自己身上。

王后傘下全劇終，但在真實生活中上演的教養劇，卻仍持續上演中，永不落幕。我們或許都不是最完美的父母，但那份純粹愛孩子的心，卻是最美的。讓孩子如實地收到我們的愛，同時也敞開心扉，接納孩子對我們的愛。

願我們都能秉持著為人父母初衷，在還能說愛的時候，好好說愛。

相關文章

．從韓劇《王后傘下》學教養 1－無論你是什麼樣貌，你都是我的孩子！

．從韓劇《王后傘下》學教養 2－母親，是全天下最難勝任的角色

．從韓劇《王后傘下》學教養 3－當媽媽成為自己後，孩子也才能成為他自己

．從韓劇《王后傘下》學教養 4－停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子

．從韓劇《王后傘下》學教養 5－停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子

想看更多育兒經分享嗎？歡迎來我的粉絲專頁按讚喔 和你一樣都是媽