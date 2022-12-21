從韓劇《王后傘下》學教養 5－幫助孩子從錯誤中學習承擔

王后傘下來到了第十四集，這周末即將迎來精采大結局。先前好幾條不明朗的故事支線，真相也都在最新這兩集陸續浮出水面。我很喜歡王后傘下中在人物角色設定的部分，可以明顯看出每個人都有各自的缺點。即便是看似母愛爆棚，宛如聖母降臨的中殿王后，也有她的盲點所在。

戲如人生，人生如戲，這部戲反映的不只是教養，更反映出人性。

人性可以自私，也可以選擇有愛。愛不是天生的，而是選擇而來的。而王后最讓人感動的地方在於，在內心經歷百般糾結與掙扎後，最後仍選擇了愛。一次又一次的化敵為友，不在於她的謀略有多高，而在於她的愛有多深。

這次，她愛的不只是自己的孩子，不只是別人的孩子，更是國家的孩子—成均館的儒生們。

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王世子選拔賽的最後一關，是交由儒生們進行審查。原以為密不通風的審查密室，其實早就被各種情報管道滲入。被大妃娘娘及領相收買的吏曹正郎，監守自盜，利用宮女們送餐時從中幫忙傳信。

原來，儒生的父輩們在外收取賄賂，暗中進行各種利益交換，傳紙條告訴儒生們已為他們未來的仕途鋪路，要他們在最終審查時支持義聖君。

允許孩子有犯錯的機會，透過錯誤中學習

王后早已知道儒生們互通書信一事，她之所以默許這件事，是因為不希望從中幫忙傳信的宮女們無辜犧牲。同時，也是基於一份信任，相信儒生們能夠保有堅定的信念與魄力，能夠不被這些紙條所動搖，不被利益蒙蔽雙眼。

然而，在密室找到儒生們暗藏的紙條後，她並未嚴厲斥責，也沒有加以處罰，更未將這件事稟報君王，反而是將對她最有利的證據，當著儒生的面前燒毀。

「無知之人擁有信念為可畏之事，但應有信念之人，做出泯滅良心的無知之事，卻是更加可畏。」這是王后在劇中對儒生們說的話，王后對儒生們曉以大義，讓儒生們有自我反省的機會。將步入歧途的孩子引回正道，是為人父母之責；但即便不是自己的孩子，甚至他們的所作所為可能會傷害到自己的孩子，能不慍不火地引導這些孩子們做出正確的選擇，確實不是件容易的事。

適時讓孩子犯錯，讓孩子有機會改過自新，這才是更重要的。錯誤本身並不可怕，可怕的昰面對錯誤不知悔改，引導孩子以正確的觀念面對錯誤，即使犯錯，只要願意修正錯誤就好。動之以情，說之以理，說教時也要學會得理且饒人，點到為止就好，而不是拚命往死裡打、往死裡罵。

人性在面對責難或壓力時，第一時間本能反應一定昰戰或逃。但這並不是我們想要的結果，若希望孩子在犯錯時能勇於面對錯誤，也必須給予孩子容錯的空間，讓他們從錯誤中學習。

儒生們也被王后寬大的胸襟所感動，深知自己不該貪圖利益交換一事。在王后轉身離開後，紛紛挺身而出，主動將其他藏匿未被發現的紙條逐一燒毀。看到這一幕，著實令我震撼不已。

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比起斥責，幫助孩子從錯誤中學習承擔更重要

沒有人是完美的，每個人都可能會犯錯，就連大人都會犯錯了，更何況是孩子呢？比起斥責，更重要的是幫助孩子從錯誤中學習承擔。很多時候我們以為是在「教」孩子，但孩子聽起來往往是在「罵」，到底是「罵」還是「教」？關鍵在於當下的情緒。如果只是在宣洩自己的情緒，氣急攻心地狂飆孩子或碎唸孩子一頓，孩子非但聽不進去，還可能會產生反抗心理。

王后當然也對儒生們私相授受這件事感到氣憤不已，但她選擇放下憤怒，再度用智慧化敵為友，展現過人的胸襟，也幫自己化解了一場危機。

把問題丟給孩子，讓孩子學會負責任

解決完儒生問題後，二王子順利當上世子。正當以為雨過天晴之際，又換三王子武矸大君捅出了簍子，這次還搞出了人命。武矸大君的紅粉知己-初月，帶著孩子到宮門外找生父。

當母親的真的有操不完的心，嘴硬心軟的王后，起初並未出手幫忙。她打算讓兒子自己學會承擔責任，把問題丟給孩子。孩子大了，終究得放手，終究得讓孩子為自己的人生付代價，不能老是幫孩子擦屁股。孩子犯了錯之後，後果也需要他們自己學會承擔。

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看著武矸大君學著自己照顧嬰兒的那一刻，我也忍不住笑了。想起了初為人母時的手忙腳亂，還真的是抱著也哭，不抱也哭，到最後乾脆絕望地抱著孩子一起哭。

「手抱嬰兒時，方知父母時。」手足無措的武矸大君，最後只得向母后求救。王后將嬰兒抱在懷裡，三兩下就將孩子哄睡。

武矸大君看到女兒終於被母后哄睡，好奇地問母后有何祕訣？

王后告訴他：「你知道為何祈雨祭總是不曾失敗嗎？因為人們總是會祈雨，祈求到天降甘霖為止。照顧孩子也是一樣，必須抱著他們哄睡，哄到直到睡著為止。」邊說邊流露出的慈母眼神，更是讓我深受感動。

有些事當了父母才懂

「你以為照顧孩子有這麼容易嗎？照顧孩子一點也不容易。」原本一開始說大話，覺得自己有本事可以照顧孩子的武矸大君，在經過這一場震撼教育後，也似乎一夜長大，開始有為人父的樣子。

有些事情當了父母才懂，他開始擔心自己的孩子長大後，沒有母親陪在身邊該如何是好。

其實王后早已做好安排，讓初月入宮當保母。她之所以沒有在一開始讓武矸大君知道這件事，這麼做的用意，是希望孩子學著長大。學會自己照顧初來乍到的新生命，為自己的選擇付代價，再度展現為人母的智慧與包容。

從《王后傘下》談教養－【幫助孩子從錯誤中學習承擔】，當孩子犯錯時，不是急著指責批評謾罵，指責只會斷開與孩子的連結，讓彼此漸行漸遠。父母所要做的，應該是在孩子犯錯時，讓孩子有自我反省的機會，並讓孩子從錯誤中找到力量，與孩子重新建立連結，這才是教養的真諦。

這真的是一部帶來許多教養反思的好劇，也謝謝大家一再收看用劇評包裝的教養文，只剩最後兩集了，看預告看得驚心動魄，只求能圓滿收尾，不要太虐就好。

最後的最後，忍不住要吶喊：到底世子何時才要跟世子嬪圓房啦～～～（扭手帕）

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