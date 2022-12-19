學會用祝福取代擔憂 陪孩子度過每個關卡！

前陣子老公幫女兒剪指甲時，意外發現女兒的腳趾頭出現了黑點。原以為是瘀血並不以為意，問女兒會痛嗎？她也說不會。直到前天再度幫女兒剪指甲時，發現黑點仍未消失。老公覺得不對勁，當下便決定立刻帶女兒去看醫生。

必須說，在這方面老公確實比我上心，家裡孩子的指甲都是他剪的，他總能細心地注意到這些小細節。

「看來是病毒疣，得趕緊做冷凍治療。」醫生說。幸好發現得還算早，醫生說只要做完幾個療程，很快就能痊癒。但女兒卻面有難色，露出一臉擔憂的表情。

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「別擔心，這個會治好的！爸爸媽媽都會陪著妳呀！」或許是因為第一次冷凍治療太痛，女兒甚至痛到吐了，著實令人感到心疼。

昨晚抱著她入睡，入睡前，她臉上的表情仍顯得沉重，眼眶還泛著淚光，告訴我她的腳還是很痛，但又不想做冷凍治療，心裡感到很害怕。我給了她一個大大的擁抱，像抱小baby一樣，緊緊擁她入懷。女兒被我突如其來的擁抱嚇到，但從她臉上的表情，看得出來她稍稍放鬆了一些。

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「妳還是很害怕嗎？」我問。她仰著小臉嘟著嘴點點頭。

「沒關係，如果是我，我也一定會很害怕。我們就盡情地去感受體驗這份害怕，媽媽也跟妳一樣超級怕痛。」

「那妳也會痛到哭嗎？」女兒問我。

「會啊～我生妳的時候就痛到哭呢，也跟妳一樣痛到吐了。」

「那一定很痛耶！妳這麼怕痛，怎麼敢生小孩？」女兒露出驚訝的表情問我。

「當然要生，痛苦過後就是美麗，我不是不怕痛，而是因為知道痛完了，才能生出這麼可愛的女兒啊！做冷凍治療雖然會很痛，但做完之後，指甲也就會變得超美喔！」

聽我這麼一說完，女兒也跟著笑了。是啊！誰說一定要勇敢？誰說一定要堅強？可以盡情地去感受這份害怕、這份不安，與恐懼同在，陪伴情緒的流動，然後用愛擁抱它。

勇氣，是帶著恐懼仍繼續前進。不抗拒恐懼，體驗並接納這份內在的恐懼，害怕也沒關係，媽媽陪妳一起害怕～

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若是以前看到孩子生病時，第一時間一定是自責，但當陷入自責時，就看不見孩子當下的需要。放下自責，才能陪著孩子一起度過每個關卡。對我來說，也是學習，學會用祝福取代擔憂。

祝福妳，快快好起來，再度嶄露最可愛的笑顏~^O^

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