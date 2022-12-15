【兒童繪本】麵包國王系列 一套能當繪本又當擺飾的藝術創作

如果平時有在關注繪本資訊的家長與小朋友，肯定已經看過這一套可愛的麵包國王系列繪本，倘若您還沒看過，也邀請您一同來感受視覺與觸覺的體驗。

圖文作者是日本鼎鼎大名的江口里佳，她並不是一位專職的繪本作家，而是一位以創作設計見長的藝術家，舉凡廣告、裝置藝術和產品設計，甚至是歌手的專輯封面、日劇的宣傳海報等都能見到她的作品，而《麵包國王》系列則是她首次跨足繪本的吸睛之作。

走進書店的兒童繪本區，馬上就被這一套吐司造型的繪本所吸引，厚實的觸感令人忍不住想要咬一口，即便書本被封起來不能翻閱，都可以想像肯定蘊含著幽默有趣的內容，這就是設計成功之處，讀者完全不需要事先做功課或了解作者所傳遞的內容，即能憑藉著視覺上的好感度而立即做出決定。（買回家閱讀。）

這一系列繪本的故事具有一致性，講述國王很喜歡麵包，下令將所有東西都用麵包做成，甚至還用麵包做了一個麵包皇后，還跳進濃湯做成的麵包泡澡，書中發揮了想像力讓麵包成為了各種物品，但也很快地發現麵包做成的東西卻可能因為某些原因而造成損壞，在讓人感到有趣之餘也激發了大人小孩的想像力並且寓教於樂，尤其吐司造型的繪本也很適合用來當作室內擺飾，我認為是非常成功的一項藝術品，即便小孩長大了也會捨不得把這一套繪本送出吧？！

如果您也擔心買了繪本卻不被小孩喜歡，也可以先給孩子看看繪本的封面圖片再決定要不要下單，或是直接帶著孩子到書局去選購也行，相信這一系列的繪本應該不會讓您失望！