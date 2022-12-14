一篇週記寫了八小時！到底問題出在哪裡？

晚間在家長的群組瞥見了一則訊息：「小四生寫作業寫到現在，今天寫作業總共花了4.5小時，之前最高紀錄是300字的週記花了8小時才完成。」這位家長表示她要求孩子每週要「讀」一至兩篇作文，並且請大家推薦是否有作文範例可以推薦？

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不知道大家有沒有看出問題在哪裡？

大家都知道擁有寫作能力之前必須也要大量閱讀，然而在閱讀之外還需要培養對事物的好奇心，並且時時保有觀察力及思考能力，家長可以做的並不只有買作文參考書給孩子，而是從日常生活中去尋找可以與孩子相互討論的素材。

比如說帶孩子去遊樂園玩耍的時候看見有媽媽當眾責罵哭鬧的孩子，我們可以跟孩子共同討論這位媽媽的心情、孩子的需求、是否有更好的處理方式、旁觀者該抱有什麼態度⋯⋯等等，許多看似稀鬆平常的現象都能延伸許多思考面向，當養成隨時能產生疑問的思考習慣之後，透過口語的溝通表達再進階為文字的敘述，相對來說會容易許多。

回想起自己小學時期熱愛寫作並投稿的經驗，當時寫作的主題是針對校園新鮮事的報導，也就是說我必須要擁有敏銳的觀察力去主動發現學校有什麼新活動或是學生們對校園事物的感想，算是即時性的校園報導性質，校方並沒有提供我任何素材，完全是靠自己去搜集資訊，而且還要盡可能挖掘不與他人重複的內容，如此才能提高文章被刊登的機會，最重要的還需要報導的即時性，也因此訓練了快速思考與下筆的功力。

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如今去回溯當時的寫作情景，完全沒有父母的壓力及引導，只單憑自己對閱讀及寫作的熱愛，若真要說父母給予我的幫助應該是從小養成「批判性思考」，長大後我才理解這對一個人的影響有多重大，例如我看一件事情的角度時常被說切入的觀點很特別，是他們從來沒有想過的，所以想要訓練作文能力是看別人的作文範例就能進步神速嗎？

或許我們可以閱讀到他人結構完整的作文內容，但我們卻不能複製對方的思想與經驗，當我們的作文內容與他人所差無幾，自然也就沒有獨特之處，除非身為家長的你只要求作文可以及格，那就另當別論了。

寫作應該是一件抒發所思所想的事情，當孩子尚在學習如何思考並用文字記錄下來的過程中，最忌諱的就是感受到旁人的「壓力」，試想若是有人在我寫作的時候在旁邊虎視眈眈盯著我看，是絕對不可能寫出什麼好文章的，更何況還是剛學習寫作的孩子。

家長應該做的是給予多一點的耐心與空間，陪伴孩子在日常生活中搜集素材，可以簡短用幾句話先記錄下來，等到寫週記或作文的時候便可以拿出來重新回想而彙整成一篇心得感想，而不是在寫作當下才開始絞盡腦汁，當一件事情很難引發興趣，自然也很難做得盡善盡美了。