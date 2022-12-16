這陣子，粉專突然湧進許多追蹤，陸續接到平台轉載文章邀請，甚至有許多留言，說他們看著我的文字看哭了、被療癒了。一篇文章能造成這麼大的迴響，是我始料未及的。

我不是教養專家，也不是親職講師，只是一介再平凡不過的媽媽。寫的不是什麼教養理論，寫的只是育兒日常生活。我老公還曾經開玩笑地說：「這麼長的文章大概也只有認識的人才看得完=.=」

我曾經因為太在意別人的評價，停筆了好一陣子，失去了原本純粹分享的初心。想著寫怎樣的文章能增加觸及率？想著下怎樣的標題才有人點進來？

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直到後來慢慢調整自己，重拾初心，才又開始繼續在鍵盤上飛舞著。某種程度上，書寫是我自我療癒的時光，能像這樣用文字抒發心情，用靈魂書寫，用文字陪伴著大家，我心已滿足。都說初心易得，始終難守，如同教養孩子一樣，一旦忘記初心，就會偏離方向和目標，容易人云亦云。

別人說什麼就跟著照做，讀了一本又一本的教養書，努力照著專家的教養方法去做，以為應該是要雨過天晴才對，心裡的這場大雨卻從來沒停過，看越多教養書反而越焦慮，越來越力不從心，越來越不懂得如何教孩子。

「怎麼我的孩子跟教養書上說的都不一樣？」

「怎麼會照著做卻還是一蹋糊塗？」

「是不是我哪裡做錯了？」

「是不是我還不夠好？」

為人母的自責我也有，為人母的焦慮我感同身受，寫下這些文字，對我而言也是種提醒，唯有放下不必要的自責，才能真正貼近孩子的心。

「看劇學教養，未免也太荒謬！」

這是昨天在Netflix社團剛PO完《停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子》文章後，底下秒回的第一則留言。還來不及回覆這則留言，留言就已經被刪除。看著這個留言，我笑了。因為對我來說，母親這個角色，確實很荒謬。

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荒謬到就算在教養路上跌得滿身是傷，也依舊無所畏懼地勇往直衝；

荒謬到即使前一秒還被孩子氣得七竅生煙，下一秒就轉身進廚房準備孩子愛吃的食物；

荒謬到連看劇都在想著怎麼教孩子？荒謬到背了汪汪隊所有成員的名字，

甚至還研讀起寶可夢圖鑑，想試著了解每隻寶可夢的屬性。

要收服寶可夢之前，必須先了解寶可夢的屬性；要進入孩子的世界，也一樣要了解孩子的個性。

即使是自己懷胎十月生出來的孩子，也還是摸不透他們的個性。最讓我氣得牙癢癢的人是孩子，但讓我笑得最開心的也是孩子。

在有孩子之前，我從未想過有一個人，可以這樣牽動我的一顰一笑；他哭我跟著哭，他笑我跟著笑；他生病我比誰都難受，他犯錯我比誰都還生氣。簡直是荒謬至極，卻荒謬得如此幸福。母親，是全天下最難的角色，卻也是全天下最幸福的角色。

前陣子在看曾寶儀 Bowie《人生最大的成就，是成為你自己》這本書時深受感動，在書中看到我很喜歡的一段話：「當你意識到你的生命是被祝福的，你的生命將完全不同。」

對我來說，能成為兩個孩子的母親，就是生命中最大的祝福。養育孩子雖然耗盡我所有心力，孩子，卻是我此生最棒的禮物，意識到自己是深深被祝福著的，生命也因為有了孩子而不同。

也謝謝願意花時間看完長文的大家，朋友都笑說我的文章，是社團有史以來最長的分享文，用劇評包裝的教養文，能受到如此廣大迴響，是我的榮幸，也是我的福氣，你們的每一則留言訊息，對我來說，都是莫大的鼓勵，也是一種祝福。

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和你一樣都是媽，和你一樣，也和你不一樣。你的一樣，讓我看見身為母親的共鳴，你的不一樣，讓我看見不同母親的另一面。一樣的處境和難題，可以有不一樣的選擇，身為媽媽的我們，在育兒的這條路上，其實我們都一樣。

願能用文字繼續在育兒路上陪伴著大家，一起哭，一起笑。

#和你一樣都是媽