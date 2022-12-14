從韓劇《王后傘下》學教養 4－停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子

在《王后傘下》這部劇中，可以看到各種母親不同的樣貌。沒有所謂完美母親應該有的樣貌，每個母親都在為她心愛的孩子而努力，儘管有時候不小心走錯路、用錯方法，那也都是教養路上必經的過程。

就連Google衛星導航都會帶錯路了，教養路上怎麼可能不走錯路？但最重要的是，發現走錯路的時候，能夠及時修正。重新以正確的價值觀為導航，以愛為燃料，擦乾眼淚後，和孩子一起繼續往前走。

太昭容，正是那個不小心走錯路，在痛定思痛後，從錯誤中找到力量的母親之一。

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太昭容原是王后寢宮中的宮女，因承蒙聖恩，生下寶芡君後，地位躍升為正三品昭容，成為承恩派嬪妃之首。她個性爽朗，沒什麼心機，最讓她引以為傲的，莫過於有一個像寶芡君這樣貼心懂事的兒子。再加上寶芡君學業成績優秀，是皇子中表現最亮眼的一個，也是王儲候選人最佳人選之一，更是讓太昭容感到驕傲，一心只想為孩子鋪路。

寶芡君是太昭容唯一的兒子，他天資聰穎，是皇子中的學霸，堪稱是品學兼優的模範生。然而，由於他的母親出身卑微，起初他對爭取王位這件事並不抱任何希望，他之所以想爭取擔任王世子書僮的位置，也只是想證明自己的實力而已。聰明如他，深知身處在講究身分地位的皇宮之中，他要登上王位根本是難如登天，毫無勝算可言。但，他真的沒有野心嗎？他當然也有野心。

尤其是在被義聖君恥笑，甚至拔刀相向時，更是讓他氣憤難耐。明明都是皇上的兒子，只因為母親的出身不同，難道就得被迫向命運低頭？寶芡君的自卑感，促使他想爬到高處。當一個人前進的驅動力是源於「自卑」，就容易淪為被他人利用的對象。

為人母親，總是希望把最好的留給孩子，太昭容也是如此。在看到兒子遭受到如此對待後，她也一樣不好受。跟其他嬪妃不同的地方在於，她並不是想母憑子貴，想把寶芡君拱上王位後，好讓自己能夠跟著上位，而是單純出於一種「不甘心」。

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「憑什麼我兒子這麼優秀，卻因為我是宮女出身，就無法爭取王位？」太昭容越想越不甘心，便決定投靠大妃娘娘的勢力。孰不知，這卻是走錯路的開始。為孩子著想並沒有錯，錯的是用錯方法，反而致使孩子走上險路。

▍錯誤的方法，終將以失敗收尾

大妃娘娘其實從未將寶芡君當成世子人選，從頭到尾，他們母子倆都只是她盤中的一顆棋子，利用完之後就棄如敝屣。

「賽馬時，若想要刺激馬兒加速前進，前方必須要有一隻帶頭的馬，而你就是那匹馬。你的母親身分卑賤，難道你真的以為你有機會能當上王世子嗎？」

大妃娘娘逼迫寶芡君收回他的號牌，要他自動放棄王位競賽資格，並當著寶芡君和太昭容的面，殘忍地說出這些傷人的話語。這番話刺傷的不只是寶芡君的心，更是讓為人母親的太昭容，傷到無地自容。

自責到無以復加的太昭容，失魂落魄地回到寢宮中，整個人猶如槁木死灰，完全喪失鬥志。對一個母親而言，最大的處罰莫過於自責。太昭容認為孩子之所以無法成為王世子，都是自己害的，因而陷入無止盡的痛苦深淵中。

王后在得知這件事後，便將寶芡君叫到宮中，開門見山地劈頭對他說：「我打算要懲罰你的母親。」她這麼做的用意，並不是真的想處罰太昭容，而是想讓她停止自我傷害式的自我懲罰。真正毀掉一個母親的，並不是錯誤的教養方式，而是可怕的自責迴圈。

▍停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子

王后將太昭容貶為宮女，命令她開始打掃寢宮，做一些粗重活。看似百般刁難，實則想讓她透過身體的勞累，減輕心理的負擔。就在太昭容終於忙到累癱，撐不住疲憊的身軀，不小心在王后的寢宮中睡著時，王后並未斥責她，而是靜靜地在旁邊陪著她，讓她能夠安穩地睡一覺。

等到她醒來後，王后這才以同為人母的身分，開口勸誡太昭容：「你若是以為孩子好為由，選擇了錯誤的方法，那反而會傷害到你的孩子。」真正的問題並不是出在身分地位難以逾越，而是在於用錯方法。為人父母不容易，但再怎樣都不能為了私心，讓孩子走上險路。

她同理了太昭容的心情，卻也告訴她唯有停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子。無論寶芡君再怎麼成熟，他也終究是個孩子。發生這樣的事情，不只做母親的傷心，孩子也一樣傷透了心。當陷入自責時，看不見孩子此刻需要的是什麼？王后要她靜下心來好好思考，身為母親應該做些什麼？才是真正地為孩子好？

從孩子的角度來看，孩子需要的並不是家世顯赫的母親，也不是幫他殺出一條血路的母親，而是能在他挫折的時候，在旁邊給他一個大大的擁抱，讓他可以盡情放聲大哭。

▍懂得示弱，才能學會真正的堅強

王后除了為太昭容撐傘，她也為遍體鱗傷的寶芡君撐起了傘。她不希望寶芡君認為自己之所以無法當上王世子，僅僅只是因為身分地位懸殊的關係。她讓寶芡君重新去思考，在比賽過程中，自己是否也為了達成目標不擇手段，因而選擇了錯誤的方法？這世界總有人會利用，一心追求目標的人。一心追求目標並沒有錯，錯的是在過程中，選擇了錯誤的方法。

最讓我感動的一幕，是王后在勸誡完寶芡君後，寶芡君開口為自己的母親求情，希望王后不要處罰自己的母親。生性秉善的寶芡君，知道自己的母親會將一切歸咎於自己，並一昧地怪罪自己。言談中可以聽出，他對母親百般心疼。

王后卻反過來溫柔地輕聲問他：「那你呢？你還好嗎？」

「那你呢？你還好嗎？」

一句簡短的問候，讓寶芡君瞬間紅了眼眶。當一個溫順的乖孩子，許多時候往往會壓抑自己的負面情緒，把所有的不舒服往心裡吞，不想給父母添麻煩，深怕讓父母擔憂。這是他們對父母表達愛的方式，卻讓自己滿身是傷。

王后看出寶芡君內心的傷，輕輕地握著他的手對他說：「當你難受時，你可以直接說出來，不舒服就表現出來吧！這樣人們才會知道，你其實一點也不好。」王后的這番話，讓在螢幕前的我也跟著飆淚。

是啊！不說出來別人怎麼會知道，你其實一點也不好。明明受傷了，嘴巴卻總說沒事；明明很在乎，卻假裝無所謂。

堅強並不是逞強，當一個人懂得示弱，才能學會真正的堅強。身為母親的我們，也不一定要逼自己「為母則強」，這麼做反而會讓自己和孩子之間築起一道牆。或許學會陪孩子一起哭，一起笑，適時地展現脆弱，才能讓自己充滿力量。讓情緒自然流動，敞開彼此的心扉，才能讓親子之間的連結更加緊密。

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▍當一個可以讓孩子安心放聲大哭的母親

孩子外在的行為表現，只是內在情感的冰山一角。外表裝作若無其事，內心很可能早已千瘡百孔。寶芡君在王后面前，僅僅只是眼眶泛紅，並未流露出自己內心的真實情感。但無論孩子再怎麼堅強，在母親面前也終究是個孩子，而唯一能讓他安心放聲大哭的人，也只有他的母親。

看似成熟懂事的寶芡君，在與母親和解後，積壓已久的情緒一湧而出，終於忍不住放聲大哭，像個孩子一樣躲在母親的懷裡哭泣。

停止自責的太昭容，接住了搖搖欲墜的寶芡君，溫柔地將他擁入懷中。二刷時看到這一幕，我也跟著落淚了。這對我來說也是種提醒，當自己不小心失控犯錯時，也應該要像包容孩子一樣，溫柔地理解與包容自己。唯有先原諒自己，放下不必要的自責，才能在當下回歸到愛，聆聽孩子的需要，用心陪伴孩子。

並不是為孩子做多少才算好媽媽，也無須學別人怎麼當媽媽，只要成為孩子需要的媽媽就好。孩子需要的只是當他難過時，知道隨時會有人接住他；讓孩子知道，他可以難過，可以傷心，可以憤怒，可以盡情地哭泣。而太昭容所要做的，其實也就只是當一個讓孩子可以安心放聲大哭的母親，如此而已。

從《王后傘下》學教養，停止無謂的自責，才能接住墜落的孩子。在教養路上怎麼可能不犯錯？然而，責怪自己並不會讓事情有所改變。先停止自責，才能看見孩子的需要；先把自己照顧好，才有能力照顧好孩子。偶爾失敗也無妨，陪著孩子一起哭，一起跌倒，再一起爬起來就好。

願我們都能當一個可以讓孩子安心放聲大哭的母親，長出力量接住自己，也接住每一個受傷的孩子。

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