從韓劇《王后傘下》學教養 3－當媽媽成為自己後，孩子也才能成為他自己

王后傘下這部戲，除了描述細膩深刻的母愛之外，五個兄弟之間的手足情誼，也令人為之動容。或許是因為看過太多兄弟鬩牆的宮鬥劇，別部戲的兄弟都是為了王位反目成仇，上演「奪嫡爭位」的戲碼；王后底下的五個兒子，卻能彼此互相扶持，發自內心地關懷對方。不禁讓人好奇，背後究竟有什麼樣的秘訣？

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尊重孩子的天性，不拿手足相互比較

誠如前面提到的，被冊封為王世子的大兒子，自幼品學兼優，不必父母操心。但相較於大兒子，其他四個兒子若以世俗的眼光來看，就會被批評為「不成材」的孩子。

從小在宮外長大，性格豪邁不羈的次子、風流倜儻花名在外的三子、有著不為人知秘密的四子，以及不愛讀書熱愛天文學的么子，面對個性迥異的五個孩子，王后總有操不完的心。在宮外要收拾兒子風花雪月的爛攤子，在宮內還要拉著兒子拔腿狂奔趕上課，還要連忙趕去放火，這也就是為什麼劇中的王后，總是提著裙子在宮中小跑步（笑）。

雖然這個設定被韓國網友批評不合時宜、不成體統，身為王后怎麼能在宮中跑步？但我卻覺得這個設定其實很符合母親的形象，當一個母親為了五個孩子奔波勞累，媽媽怎麼可能優雅的起來？我想，媽媽比較需要的是油壓（笑）。

五個孩子讓她忙得暈頭轉向，每個孩子都有不同的課題要處理，但兄弟之間感情和睦的原因，在於她尊重每個孩子各自的天性，從不拿手足互相比較。手足相親相愛不是天生，而是教出來的。就像二王子即使自幼在宮外長大，她仍會帶大兒子去宮外找弟弟玩，讓哥哥教弟弟學寫字，教弟弟學武藝，培養兄弟之間的感情。

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讓每個孩子感受到母親的愛，不讓孩子有遺棄感

我印象很深刻的一幕是，當大兒子第一次出宮去找弟弟玩時，他一臉興奮地對年幼的弟弟說：「我是你的哥哥。」二王子抬起稚嫩的臉龐，興高采烈地問哥哥：「哥，你很會打架嗎？」結果兄弟倆義氣填膺衝去找別人打架，下場卻是被打得鼻青臉腫。正所謂不打不相識，雖然打輸了，兩兄弟的關係也因為這樣變得更緊密。

某天，哥哥忍不住問弟弟：「像你這樣年紀的孩子，第一次見到哥哥，通常都會好奇地問爸爸媽媽在哪裡？但你怎麼都沒問我？」

弟弟這才緩緩地說：「有一個女人時常會來這裡看我，她會躲在旁邊偷看我，她來看我的時候都在哭。」

那個躲起來哭泣的女人，就是王后，也正是他的母親。即使她沒表明身分，神奇的是，孩子就是能感受到，眼淚背後流露出的母愛。即使在宮外長大的二王子，也沒有被母親拋棄的遺棄感，而是能感受到母親滿滿的愛。

二王子之所以會被趕出宮外生活，是因為王后在先皇逝世守喪期間懷了他，二王子因此被認為是「不潔」的孩子，大妃娘娘便趁勢逼迫王后將二王子送到宮外。無能為力的王后，以為這是保住孩子性命的唯一方法，只能聽話照作。

接納不完美的自己，才能允許孩子的不完美

「我是個母親，也是個大人，但這不代表我永遠都是對的。」在多年以後，當二王子的身世之謎又再度浮上檯面，被汙衊二王子非皇上的親生兒子，甚至被大臣脅迫「滴血認親」。幾經波折後，確認二王子是王室血脈，最終還她一個清白。她才向二王子坦承這件事，也為自己當年的不勇敢，向孩子道歉。身為一個母親，身為一個大人，能放下尊嚴，承認自己的錯誤，勇於向孩子道歉，就是最好的身教。透過真誠的道歉，修復彼此之間的關係。

也正是因為她接納了不完美的自己，才能允許孩子的不完美。對自己的不足之處能坦言不諱，願意擁抱自己的黑暗面，才能擁抱孩子的不同。

出身卑微的她，沒有顯赫的家世，不像其他嬪妃有家族勢力撐腰。這對她而言，是阻力也是助力，也因為這樣她才不必背負光宗耀祖的包袱，不至於淪為受人擺布的傀儡，而是學會更堅強地面對迎面而來的挑戰。凡事靠自己，才是她如此有底氣的原因。

從王世子選拔比賽中，就可以看出她的身教，當其他嬪妃紛紛使出渾身解數「作弊」，動用人脈資源為孩子鋪路，她仍堅持原則，希望孩子能憑實力應試。這是出於對孩子的信任，也是對自己的信任，無論比賽結果是輸是贏，信任孩子有能力面對，也信任自己能陪著孩子一起承擔。

但她也不是傻傻地被挨著打，而是用計防止嬪妃們搞小動作。以身教為孩子示範，做人要活得堂堂正正。真正的為孩子好，並不是一昧給孩子資源，而是為孩子樹立正確的價值觀，價值觀才是決定孩子未來的關鍵。

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當媽媽成為自己後，孩子也才能成為他自己

有別於過往傳統宮廷劇女性帶給人溫柔典雅的形象，王后走路快如輕功，行事有如急驚風。尤其她底下的四個兒子，雖然貴為王子，卻經常惹事生非，她的婆婆大妃娘娘總是在背後，甚至是當面批評她教子無方，嘲笑她沒有王后該有的樣子。

但，什麼才是王后該有的樣子？什麼才是媽媽該有的樣子？王后難道不知道大家在她背後議論紛紛嗎？她當然知道。然而，面對這些非議批評，她絲毫不在乎。

因為她很清楚自己孩子的本質，不會因為別人的評價就質疑或否定自己的孩子。比起迎合社會期待，她更希望孩子能打破別人加諸在自己身上的框架。不過，她也並不是盲目地寵溺孩子，當孩子犯錯時，她比誰都還嚴厲；但當孩子沒犯錯卻被人欺負時，她也會挺身為孩子討公道。

當媽媽成為自己後，孩子也才能成為他自己。不去追求別人眼中認定媽媽該有的樣子，而是紮紮實實地活出自己喜歡的樣子。這對我來說，是教養路上很重要的提醒。當能夠認清自己的本質，了解自己後，就能找到適合自己的教養之道。

教子本無方法，唯愛是從。不必按照專家提供的123教養步驟，不必成為別人眼中的誰誰誰，放下無謂的執著，讓孩子活出自己的樣子，而不是把孩子塑造成自己心目中想要的樣子。

從韓劇《王后傘下》學教養，感謝這部好劇在教養路上的提醒，願我們能活出自己喜歡的樣子，找到適合自己的教養之道，讓每個孩子也都能活出自己的樣貌。

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