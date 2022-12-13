孩子很好帶？！那是日復一日的疲倦

*此文章並未針對很努力在育兒上的父親，僅如實陳述實際案例。

早晨收到一封私訊，來自於家有一歲兒的爸爸：

「我想要諮詢但對象是我老婆」

「孩子都一歲了應該不會還有產後憂鬱吧？」

「帶小孩有這麼痛苦嗎？我下班又不是沒帶過。」

來呀！我帶啊～我自己帶他一兩天也是可以有什麼難。常常許多父親都自信滿滿，並且真的從心覺得帶娃不是件難事，陪玩陪睡帶出門就好啊～甚至一起3C搞起來。下班幾個小時幫忙洗個澡，小孩吃個飯再玩一下就要睡覺了，時間過很快啊～

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但有些爸爸是每天只顧三到四小時，扣掉媽媽餵飯……，真正相處的時間是多少？又或者一兩天中間不行就丟給阿公阿嬤，再不行就硬著頭皮耗過，是有點累但好像也沒到這麼誇張。所以媽媽帶小孩到底是在累什麼？有什麼好憂鬱。

本人曾在家工作兼帶娃，曾經小孩哭鬧不休怎麼哄，怎麼轉移都沒用。洗衣機的衣服已經好了快半鐘頭，再下去要發臭。眼看吃飯的時間要到了，小孩的飯卻還沒熱上。廚房還有早晨的杯盤跟奶瓶等待清洗，地面是四散的玩具。

又或是小孩吃餐飯活像打仗，不愛吃的死命給你丟跟呸！或者吃一下又想要掙脫餐椅，就算乖乖吃但在探索過程中玩食物難免，吃的到處都是難免。

之後幫孩子清洗換衣服還有一地狼藉要整理，整理的過程中還會有隻小怪獸不停試圖接近雷區。當你好不容易清理好，發現剛洗好擦好乳液的他又拉屎了，於是只好深呼吸再抱去洗屁屁更別說中途需要和根本不會，任你擺佈的臭小孩大戰。

然後你發現時間過去了，你還要準備自己的餐點還要清洗碗盤。但孩子要玩耍要陪睡要出門，還有時不時一言不合就哭鬧番顛，可你一頭霧水黑人問號，你想哭你無助，但你還是要忍住情緒深呼吸，在一個你覺得雜亂覺得什麼都沒處理好的環境下，一一解決眼前的事情。

更別說當你一件事情還沒處理好另一件問題又發生，比如換尿布時小孩噴尿，你要清理又要控制小孩又得為小孩整理，而如果碰上一直扯後腿的其他人無論是隊友還是親友，媽媽不停收著爛攤子還不被理解……，誰不會感到鬱悶跟無助？

有些時候媽媽們都在極力冷靜，甚至在忍不住失控或崩潰時感到自責，為什麼會變成這樣？為什麼盡了全力卻還是什麼事情都沒做好的感覺。明明很愛孩子卻好像把他照顧得亂七八糟，家裡也一團亂，但晚餐還要煮孩子也還在，所以我們只能先把情緒壓回去繼續跟孩子還有這一切相處。

那是家有許多人但卻是壓在身上的責任跟重擔，而非是避風港的感覺。而這樣的日子在許多媽媽的人生中，不是偶爾的一天兩天不是每天的幾小時，是好幾年的日復一日。

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有人說那掃地機器人、洗碗機買起來又有人說隊友幫顧時就去放風一下啊！是，這些多少有所幫助，但因為這些帶小孩和教育就容易了嗎？或者長期在某些狀態下就不會感到疲憊不會倦怠？

媽媽、媳婦、老婆好像都理所當然要適應良好，又或好像多久多久後就不該憂鬱。如果憂鬱了負面了，好像就是很小題大作或者是不該發生的一件事，甚至就是有病。其實不是這樣的，有情緒會憂鬱會煩躁都其來有自也很正常，重要的是多一點的理解與正向幫助。

雖然世上沒有真正的感同身受，但也不要用你自以為的「沒什麼」、「不覺得怎樣」去評論，因為你並沒有身在其中，當你真的同比例承受了對方所承受的再來說話吧！