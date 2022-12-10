爸媽必看！用一堂地理課，和孩子談人際關係

琪琪小學入學第一天，老師要同學們兩個兩個手牽手一起走進禮堂，琪琪不小心排到別的隊伍去，和琪琪一起手牽手的男同學，立刻用力地把琪琪拉回來，琪琪嚇壞了。

「媽媽，他好討厭，為什麼那麼兇！」「我問他話他都不回答，根本就是故意的！」琪琪生氣地跟我抱怨。

後來，回到教室後，我才發現，原來這個小男孩是聽損兒，更因為母親早逝、父親在外工作，他被安置到寄養家庭，錯過早療期，口語表達能力也受限了。看著這個戴著助聽器的孩子，一旁位置上還坐著社工輔導員陪伴學習，我滿是不捨與疼惜。

我和琪琪說了他的故事，請琪琪多包容體諒他，也要記得照顧他，琪琪一路和他同班到小學五年級，但這位孩子後來還是轉學了。原來，多數的孩子還是不能理解這名孩子，有不少人趁機捉弄他，他曾經被同班同學冒名在網路口出穢言，後來老師才查出原來犯罪者另有他人。

疫情三年期間，面對長期的居家線上學習，少了面對面的五官刺激輔助，他的學習進度嚴重落後，最後只能黯然離開一般學校，轉到特殊學校就讀。面對聽損兒的與眾不同，連純真的孩子都不見得能溫暖包容，更何況是世道更為險惡的現實世界？

身為父母，我們該怎麼跟孩子討論人際關係？面對和我們不同的人時，該怎麼正確應對？

▋用地理故事理解人際關係

國際政治記者田中孝幸撰寫的「學校沒教，但一定要懂的地緣政治課：從地球儀開始的國際大局觀」，就是一本很適合親子共讀的書籍。

我們可以試著把每個國家當成一個人，試著透過地緣政治來看世界不同人種、觀點，了解不同選擇，如何影響不同國家的發展？雖說是地理課，更像是一門人際關係溝通課程。

例如，為什麼地大物博的非洲明明享有豐厚天然資源，根本就是出生含著金湯匙的貴公子，最後落得破舊貧窮的下場？原來，是因為當年非洲的國界被歐洲強權用直尺畫分，國界內含括眾多不同部落、民族，彼此利益互相矛盾衝突，卻不願試著理解、溝通彼此可能合作的方向。

在「非我族類」的二分法標籤下，當權者只顧自己利益，對外和歐美強權勾結洗錢中飽私囊，對內則武力鎮壓不同意見者，國內經濟無法發展，自然落得只能為歐美作嫁被欺凌的下場。

▋開放面對和自己不同的人

從非洲衰敗的例子，父母可以帶孩子學習到人際關係三個重要課題：

第一， 別急著為和我們不同的人下標籤

有人喜歡吃麵、有人喜歡吃漢堡，來自不同家庭、種族、背景、經濟條件的人，原本喜歡的、不喜歡的狀況都不同，不是只有我們的選擇，才是唯一最好的選擇。

別急著為和我們不同的人下標籤，少一些刻板印象，第一類的接觸可以更順利。

第二， 用對方角度思考他為什麼這樣做

永遠保持好奇心，當對方說出我們不能理解的話、做出我們無法接受的行為時，不斷問自己也問對方「為什麼？」

用好奇心取代批判，可以更同理對方想法，彼此才有機會深入了解。

第三，找出我們的共同之處，思考可以合作的地方

相較於貴公子出身卻淪為貧窮下場的非洲，天然資源匱乏的新加坡，因為提供眾多種族共榮的環境，成為經濟強國。

面對和我們不同的人，我們也許無法百分百認同、支持，但我們可以試著找出彼此共同之處，你幫我、我幫你，思考可以合作的地方。

我體育細胞差，但課業成績還不錯；你是籃球神射手，可惜就是課業差強人意，你可以教我打球，我可以教你解數學題目，彼此合作創造或許就能創造文武雙全的可能性。

為什麼我們要跟不一樣的人在一起？為什麼不能只跟和我一樣的人相處就好？和我們不一樣就是不好嗎？

下一次，和孩子討論人際關係，也許我們可以先為孩子講一個地緣政治故事，幫助孩子用更宏觀方式，思考自己和他人。

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