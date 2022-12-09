抱著「來玩」的心態 面對人生中各種考驗！

昨天是兩姐弟人生中的第一場檢定考，姐姐參加的是長頸鹿美語舉辦的小托福檢定，弟弟參加的是由康軒出版社舉辦的「卓越盃」。

有趣的是，這兩場檢定考，都是兩個孩子「主動」要報名參加的。原本想說兩個孩子還這麼小，報考檢定考擔心他們壓力太大，還一直勸退他們。沒想到，兩個人都興致勃勃地說想報名參加考試。想說也是一次難得的機會，就讓孩子們去體驗看看。

兩個孩子個性不同，面對考試的態度也不同。

姐姐一知道有檢定考後，除了在美語班複習外，回家也會自己主動複習。然而，學習難免會遇到挫折，每次模擬考考不好時，她總會哭喪著臉大喊：「我考得好爛喔！」儘管我和爸爸不斷安慰鼓勵，她還是很容易陷入沮喪的情緒中，甚至還一度想要放棄。直到後來，每晚陪她複習，模擬考成績也越來越進步，她才開始越來越有信心，逐漸放下焦慮。

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反觀弟弟，面對考試完全就是「放牛吃草」，一副「憑實力」就好的態度。報考完就完全忘了考試這件事，（其實是連我們都忘了，還差一點沒報名成功）就連考前衝刺包，也是考前一周才收到，整個評量幾乎一片空白。直到考前一天，才很「勉為其難」地寫了兩回合就去應考。

由於兩個孩子的考場不同，我和爸爸兵分二路，爸爸帶弟弟去台大考試，我則帶姐姐去美語班報到。爸爸說，兒子一到考場就開心得不得了，一直在考場尋找獎盃的下落，覺得自己考完就可以獲得獎盃（到底哪來的自信XD）。

考完後，兩個孩子的呈現也截然不同。

「媽媽！我考得好爛喔！聽寫我錯了三題。」姐姐垂頭喪氣地說著。

「媽媽！我只有三題不會寫，應該考97分。」弟弟興高采烈地說道。

同樣都是錯三題，姐姐因為聽力聽不清楚，回來後哀聲連連，一直在抱怨考場喇叭太小聲，覺得自己一定考得很爛。而向來樂天派的弟弟，則是自信滿滿地認為自己只有三題不會，應該考得不錯。

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這讓我想起了半杯水的故事，一個玻璃杯，裡面有半杯水，悲觀的人會說：「只剩下半杯水了。」；樂觀的人會說：「還有半杯水耶！」。兩姐弟恰好就是這樣的呈現。

不過，光以樂觀或悲觀來斷定好壞，或許太過主觀。悲觀不一定是壞事，樂觀也不見得全然是好事。正因為覺得只剩半杯水，所以會更珍惜剩下的半杯水；但覺得還有半杯水的人，或許會「大意失荊州」，連剩下的半杯水都打翻。

無論是抱著「只剩半杯水」的心態也好，或是抱著「還有半杯水」的心態也好，更重要的是要抱著「感恩」的心，感謝生命中的的一切遭遇，珍惜現在所擁有的一切。不必過度悲觀，也不要太過樂觀，而是能以「宏觀」的角度，去看待一切的發生。如果把時間軸拉長來看，這些事件都只是人生中的小插曲，也因為有了這些小插曲，生命才會更精彩。

我很喜歡弟弟考完後對我說的一句話：「媽媽，我覺得參加檢定考好好玩喔！考試時看到很多很像高手的人，可以跟高手一起寫考卷，我覺得好有趣，我明年還要再報名！」說這句話時，他邊跳邊說，眼神閃爍著光芒。他的這番話深深打動了我，人生中會遇到各種考驗，若能抱著「來玩」的心態面對，自然就能樂在其中。

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這麼一來，即使看到高手如雲，也不會感到緊張或是自慚形穢，而是能以欣賞的角度，去觀摩高手們的表現。在一旁的姐姐看到弟弟如此自在的樣子，也被他感染了這種喜悅，放下了原本對考試結果的焦慮。

至於結果如何，那就等成績單發下來再說吧！恭喜你們完成人生中第一次檢定考~