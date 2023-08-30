【黑觀Netflix】驚天營救2。哪管對方什麼來歷，殺光就等同勝利

委託人指定要你。

山卓對大人世界的血腥似懂非懂，江湖過節漸漸與他有關，他愈來愈無法置身事外，他似乎清楚爸爸是個惡劣的傢伙，偏偏那是爸爸，而他只是個孩子，對於未來做不了主，甚至被當成籌碼去要脅媽媽也只能默默接受。

他不喜歡那種環境與生活、卻覺得自己沒有選擇的權利，從監獄裡被救出後，他才慢慢認知到自己的生活是什麼模樣，殘酷的世界原來更殘酷，弱肉強食的圭臬在惡徒之間彷彿是唯一準則。

有別於第一集裡的人物關係憑空而降，「驚天營救2」（Extraction 2）裡開始耙梳泰勒的過往，不若九個月前的死亡任務需要去救一個跟自己毫不相關的孩子，這回泰勒接到的任務是去拯救前小姨子母子三人，對泰勒而言，有機會再次與前妻的生活連上關係，他既痛苦又有點期待，可他清楚過去的傷痛不會撫平，所以他要做的就是把前妻的家人救回來，或許，這是一種贖罪。

山卓是個人質，他也被親情綑綁住，但跟前次泰勒拯救的小奧維不同，在乎他的人不只泰勒，還有想盡辦法要帶著子女在惡徒鼻息間生存下去的媽媽。

泰勒當然曉得有些事情是咎由自取，也了解很多事情即使後悔再後悔也無法改變，他不能讓前妻再失去家人，當年兒子的離開對他和前妻蜜雅都造成莫大傷痛，那是他最後的底線，雖然凱蒂文現在處於什麼樣的慘況裡他一點也沒興趣了解，可是他能選擇讓傷痛不再發生。

傭兵團長妮可原先不了解泰勒接下這次任務的原因，心裡默默有些情愫的她其實不會拒絕泰勒的決定，只是妮可也不能接受泰勒對她有所隱瞞，尤其是這種出生入死的任務。

傭兵任務向來高風險，沒人能預料這趟任務出去是否能夠安然返回，泰勒與妮可都了解這種風險，槍林彈雨裡，只有互相信任的人才能掌握勝利契機，換到反派的角度來看亦復如是，當反派握有的武力足夠強大時，他們也不會有任何的猶豫，哪管對方什麼來歷，殺光就等同勝利。

這也是山卓從小逐漸被灌輸的觀念，身為長子的他，必須扛下與接受這一切。即便他的內心清楚媽媽是受害者。

「驚天營救2」延續前一集的故事，泰勒在九個月前的橋上決戰最後落水，被傭兵團夥伴緊急救起後陷入長時間的治療與復健，最終撿回一命的他本以為自己真得考慮退休，不料前妻突如其來的任務委託讓泰勒不得不再次出擊。

第一集裡的泰勒讓觀眾知道他之所以成為傭兵的原因，以及他內心背負的傷痛與盼望，第二集裡的泰勒讓觀眾了解到他的沉痛有多麼難以言喻，還有他那無法說出口的心魔，明明知道自己的孩子可能只剩最後一點時間卻還要出任務去，泰勒或有逃避也難以接受，同時也有脆弱，相較於必須面對面看著孩子嚥下最後一口氣的前妻蜜雅，泰勒有太多說不出來的抱歉。

強悍如泰勒，也是個普通爸爸而已。這是妮可之所以認同他和他的思慮的原因吧。

克里斯漢斯沃再次飾演強悍的傭兵泰勒雷克，繼前一集的故事，這次真把身為父親與戰場上必須殺敵的奪命者詮釋得很有血肉，他不是打不死的英雄，而是會受傷也會倒下的普通人，只是身為主角仍有些必要的威能就是。

我還是很喜歡葛席芬坦法拉哈尼飾演的妮可可汗，這個角色的活躍能帶給整部電影很大程度的新意，不只因為葛席芬坦法拉哈尼是好萊塢電影少見的伊朗籍演員，更因為她在電影裡的動作戲絲毫沒有比克里斯漢斯沃來得輕鬆，能夠扛起動作片女主角任務的演員肯定有其看點。

隨著劇情來到結尾，妮可與泰勒的傭兵任務也正式進入新的篇章，驚喜登場的伊卓瑞斯艾巴也終於要在這部儼然成為新系列動作電影裡展現其飾演角色背後的能耐。

續集我相信大家還是會看爆的，畢竟傭兵主題電影少有發展成系列作，何況是雷神扛起的招牌呢。

電影名稱：驚天營救2（Extraction 2）

發行公司：Netflix網飛

上線日期：2023.06.16