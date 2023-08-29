【黑電影】忍者龜：變種大亂鬥。不能共融，就剩下毀滅

卡哇邦嘎！！

蒼蠅博士認為，只有消滅或奴役人類、由變種生物來控制，才能打造最完美的世界。

許多科幻電影裡都有出現過消滅人類的安排，但在忍者龜世界裡如此呼籲的角色似乎不是很多，蒼蠅博士的認知完全可以從牠的生長過程去理解，但在人類這邊看來，被製造出來的變種生物反而要打倒人類，根本就是難以接受的荒唐。雖然荒唐，卻又很能被現代世界所接受，人類才是亂源，這個概念已經在大銀幕上很久了。

不能共融，就剩下毀滅，蒼蠅博士一夥沒有在怕的，人類這邊卻還沒搞懂事情怎麼來由，這時候，同樣是變種生物的四隻烏龜就成了拯救城市與世界的關鍵角色。

已經記不得這是第幾次在大銀幕上看到忍者龜，但這次的「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）以全新動畫畫風描述四隻烏龜起源的故事，不但用新畫風吸引新世代的觀眾，也把原先大家記憶裡的反派角色做了些調整，例如洛克史迪和比巴。

在我童年的印象裡，洛克史迪和比巴並不是跟著蒼蠅博士出場的，雖說比巴與洛克史迪每次登場好像也只是被當成沒什麼實力的龍套，但卻是相當搶眼的存在；這次的大魔王蒼蠅博士確實讓我對於變種生物有了新的觀感，除了強大的邪惡意念之外，蒼蠅變種之後能醜成那個樣子也是有點出乎我的意料，忍者龜的故事起源我並不清楚，可是，變種生物的由來都是因為人類實驗的結果，無論實驗目的為何，背後都有人類邪惡可怕的念頭。

變種生物要是能成為武器，人類就可以少一點傷亡、還能得到更強大的威力？

人類的邪念其實在電影裡無處不是，甚至從艾波的遭遇也能清楚感受到，為了得到強大武器而進行的實驗，根本就不應該存在，因為那只會助長人類的惡意。

這次的劇情並沒有太多述及原點時候的故事，除了交代蒼蠅王與牠那一夥變種生物從何而來，包括四隻小烏龜與老鼠師傅史特林，人類畢竟還是他們要面對的終極目標，只是，正義的忍者龜一方得到城市民眾的接納與喜歡，邪惡的蒼蠅博士則成了完完全全的反派，尤其是最後的巨大變種。

我蠻喜歡巨大化的蒼蠅博士帶來的壓迫感，因為那代表一種毀滅性力量，人類往往只有在面對難以逆轉的壓力時，才會願意思考各種合作與認同的考能性，即使電影對這個部分的描述並不清晰。

忍者龜的故事通常偏向一翻兩瞪眼的架構，雖然有人類是否能夠接受與認同的意味與議題，電影裡想探討的卻不能多，畢竟是暑假檔的動畫電影，需要老少咸宜又不能過度說教，對於人類社會中的灰色地帶，只能讓觀眾自己去思索。

我覺得比較可惜的是，變種生物畢竟是有實體的生物，以同一目標來說，變種生物跟AI帶來的破壞力相比還是遠遠不及，換這個角度來看，竟意外覺得忍者龜們需要面對的敵人，除了人類的邪惡以外，其實單純。

我大概是被太多負面AI相關的科幻電影養壞了胃口。

但某方面來說，「忍者龜：變種大亂鬥」強大的幕後配音演員（英文原版）也很容易把觀眾的胃口養刁了。

所幸紐約還有忍者龜、所幸變種生物多半都有好心腸，青少年時期的忍者龜們還不需要接受太多殘酷冷峻的社會考驗，打倒了狂妄的蒼蠅博士只是開端的小菜，因為真正的麻煩最後才現身，是的，我就在想為什麼整部電影都沒看到我最想看到的反派角色，原來直到最後才留下伏筆。

續集趕緊製作推出吧、能跟忍者龜對抗到底的，還是只有許瑞德啊！

電影名稱：忍者龜：變種大亂鬥（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）

發行公司：美商美國派拉蒙影片股份有限公司台灣分公司

正式上映：2023.08.04