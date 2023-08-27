【黑電影】掃毒3：人在天涯。失敗可能是另一個契機

兄弟也沒情講！

毒販的日子隨時都得警戒驚心，不管生活過得怎樣豐盛，總有面臨終結的時候，多數犯罪者都害怕失敗，因為那可能代表無法翻身，尤其是毒來毒往的鼻息間，失敗表示已經被取代，原本的地盤和發達都化為烏有，那種恐懼，可能比被捕入獄還要可怕。

只是康素差不怕，他也不覺得失敗會無法翻身，反而，那可能是另一個契機。

康素差的泰國華僑身分讓他在香港毒圈容易闖出名號，除了他能得到比其他人更進一手的貨源，更因為他樂觀且大膽的行事風格，該殺就殺、想留便留，合作過的人都有必要性，一旦人沒了必要就不需要再留。

對康素差而言，殺人是不需要猶豫的，就像相信一個人也不用太多時間考慮，因為他視人功力一流，誰可以誰不行，他能很快做出判斷，所以比利和阿榮才會那麼快就晉身為康素差身邊的左右手。

阿榮不想只做個左右手，比利也不會只是個左右手，康素差哪不曉得這些兄弟的心眼？

最大的問題是，他對手下兄弟的掌握及了解多少埋在過度的自信中，兵敗如山倒幾乎是已成定局的發展，同樣的過於自信也落在緝拿康素差的警方身上，忽略或小看了對方的能耐，導致港邊抓捕與逃離的過程彼此都沒得到最希望的狀況發生，也才導致這枚大毒梟仍成功流亡到了金三角。

就康素差來說，他從來不怕失敗，因為他總能從失敗泥淖裡再站起來，如果不是有這麼強悍的心理素質，誰去到毒品製造的大本營還能處心積慮拿回本來的風光？

「掃毒3：人在天涯」（The White Storm 3 - Heaven or Hell）的第一主角，我認為是劉青雲飾演的康素差，雖然偶爾會在各種電影中看到強大或邪惡到讓人著迷的反派，劉青雲詮釋的康素差還真把反派的血肉演了出來，這位毒梟老大確實作惡多端，可對自己的兄弟，他可以做到讓人心服口服，我不會把完全的黑放在康素差身上，因為他在為惡的那個面向以外，還呈現出人性的那一面。

反派要壞到這麼有感情，真沒話講。

相較於康素差無比強大的存在感與畫面力道，抓捕他的兩位臥底警察真的一點都不能被壓過去，古天樂飾演的歐志遠也拿出了幾可比擬的氣勢，不同的是，康素差是壞得有勁、歐志遠則正義得很有氣魄，現在的古天樂在大銀幕上愈來愈有魅力，也把這個角色心中的衝突給詮釋得頗有層次。

相較於劉青雲的康素差和古天樂的歐志遠，郭富城飾演的張建行整體來說有點遺憾。

我並不是說城哥飾演的比利與張建行魄力不夠，而是身為真正男一的他在比利的部份少了可以展現足夠狠勁的安排、在張建行的部份又因為得要有感情戲而不得不表現柔和，人在江湖的不得已以及臥底蒐證的詭異在劇情方面沒有調和得很好，城哥演技沒有問題，在這部電影裡的情緒渲染還不夠深，我覺得是編導給他的橋段有限使然。

三大男主角都很有帶入感，讓我出戲的不是男主的任何片段，而是身在金三角卻講一口標準京片子的那幾位角色。

我真的不了解金三角的華人是不是開口就那樣，可能是真的，只是以我淺薄的認知仍不免覺得無法連接，或許也反應出邱禮濤導演說過的，電影若要經過中國電剪審批，有些事情或劇情就不得不妥協，雖然符合所謂的政治正確，卻可惜了電影創作的自由，但那畢竟也是種種現實狀況下不得不的舉措。

若以跟前面兩集都沒有關連的劇情來看，「掃毒3：人在天涯」或能再拍個劇情有所關連的續集，畢竟反派沒死之前，什麼狀況都可能發生。是說也不一定即便反派死了反派的兒子一樣可以復仇到底是第幾次調侃光頭了我？

以一部劇情沒有關連的續集電影來看，「掃毒3：人在天涯」確實是這個暑假動作電影的爆點之一，不需要背負前面兩集的人物包袱、也不用顧及之前劇情的演變轉折，單就期待一部能直接爆血的刺激爽片，這片，真的不需要猶豫！

電影名稱：掃毒3：人在天涯（The White Storm 3 - Heaven or Hell）

發行公司：華映娛樂股份有限公司

正式上映：2023.08.11