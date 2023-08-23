《芭比》影評：無論父權或女力，只要是權力都使人扭曲

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「我想成為有價值的人，而不單單只是被創造出來的東西而已。」

《芭比》固然是不折不扣的商業片，但若是能有意識地觀賞，還可以從中帶走一些正能量，甚或是思考自身活在這個世界上的價值。

這幾年好萊塢非常盡力在摧殘大家的童年，所以聽到芭比也要躍上大銀幕，似乎看好的人並不多。在釋出預告後，並不是每個人都知道小女孩摔爛洋娃娃是在致敬《2001太空漫遊》，這段對非影迷來說看起來莫名其妙，而ㄎㄧㄤ也不是每個人都能對上頻率，更不用說很多人不認識導演葛莉塔潔薇。身邊很多人對於我很期待《芭比》，總是露出不予置評的表情，一方面是想說怎麼會有直男想看，一方面是覺得這八成是鬧劇有什麼好期待。

執導《淑女鳥》《她們》的葛莉塔潔薇，從低成本文藝電影跨進大規模商業鉅片這條路，已經有許多導演因為拿捏不好尺度而滑鐵盧，但葛莉塔潔薇卻成功讓《芭比》兼顧了商業性與劇情深度，讓人更期待她的未來發展。

（以下有雷）

我想看完《芭比》大家會討論的，一定是沒想到原本以為的無腦芭比電影，居然會高談女權議題。

葛莉塔潔薇以往的電影皆以女性為主角，有著濃厚的「女力感」，這次在《芭比》更是火力全開，塑造一個以女性-芭比為中心的世界。芭比們是法官、機師、總統，主導整個芭比樂園的運行，他們佔據所有權高位重的職位，享受著男性們炙熱的目光。而在芭比樂園裡的男性-肯尼們，是因芭比而存在的附屬品，他們為芭比上山下海、努力陪笑、出盡洋相，一切的努力都是為了要吸引到芭比的目光。

然而在芭比和肯尼兩人來到真實世界，芭比眼中看到的是這個世界的「落後」，但肯尼卻彷彿發現新大陸，開啟了他未曾有過的想像，意識到原來他「在外面的世界是10分」，因此茅塞頓開。他回到芭比樂園將它改造成肯尼樂園，芭比和肯尼兩者的地位頓時全部對調，電影關於「父權」和「女力」的拉鋸戰就此展開。

葛洛莉亞這個角色彷彿是導演的傳聲筒，冷嘲熱諷許多男女在父權社會下的現象，他向芭比訴說女性在現實世界有多麼辛苦，用這些經歷喚醒被洗腦的芭比們，同時再利用男性慣有的「壞習慣」，吸引肯尼們落入計謀中，讓芭比們起義成功。這段看似相當「女力」，同時挑戰了「父權」，令人不免有說教之嫌，但我反而覺得比較像反諷至極的脫口秀，因為實在說得太過貼切，貼切到連身為砲轟對象的男性，都覺得「欸被你說中了耶」而忍不住笑出來。

用現實世界女性的痛點喚醒芭比是個妙招，但其實芭比們在芭比樂園並沒有經歷過這些，所以劇情上是有些矛盾，但我想導演要喚醒的，是在座的所有人吧。導演並沒有想在男女間爭個輸贏，而是藉由芭比和肯尼創造出兩個極端，讓我們看到不管是「父權」或「女力」，權力都終將讓世界扭曲。

芭比和肯尼的故事其實是一體兩面，只是性別不同罷了，想像一下把這兩個角色交換，會發現其實還是能維持原本的劇情。不管是芭比還是肯尼，在成為權力下強勢或弱勢的那一方時，行為都會是一樣的。

「每次都是『芭比和肯尼』，沒有只是『肯尼』。」

只要有權力都會令人迷失，而迷失就會有被物化的可能，甚至還會有「這樣好像滿輕鬆、也沒什麼不好」的想法出現。就像肯尼(芭比)在弱勢時，用盡全力只想獲得芭比(肯尼)的目光，「被你凝視的我才得以存在。」這句話看似浪漫，卻已經完全失去自己的靈魂。

在權力支配下的世界，只有三種可能。一是在權力之下順著潮流生存，二是趁機用權勢占別人便宜或利益交換各取所需，三則像是電影中艾倫的存在，不管哪一邊都無法融入，那就連參與的機會都沒有。想要在權力支配的世界下獲得主流意識的關注或認同，才會讓我們活的那麼辛苦吧。

「你們有思考過死亡嗎？」

意識到死亡，才會知道自己活著。芭比發現原來真實世界並不那麼美好，讓他重新思考作為芭比究竟是代表什麼、為這個世界能帶來什麼改變。而肯尼也藉由看到不同的世界樣貌，才發現原來自己就算不依賴芭比，也能有無限可能。在社會的文化框架下，我們如何撕下社會給我們的標籤，活出自己的樣貌，才是《芭比》在男女論戰背後想要引導出的結論。

有論辯，思考才得以進行，藉由思考推斷出自己的存在，這就是「我思故我在」的精神，也是《芭比》希望能帶給觀眾的啟示。

電影中最被打動的一幕是，芭比來到現實世界中經歷過一連串身分認同的打擊後，在公車亭的椅子上坐下來，感受著風拂面而來、樹葉婆娑擺動，不自禁流下了淚。此時芭比看見坐在一旁的老婦人，對他說了一句「你好美」，而對方也逗趣的回覆「我知道」。

坐下來，靜下心，望向四周，發現周遭的美，就能察覺到自己正在活著，也可以好好活出屬於自己的樣貌。

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打完這篇的我，是不是也犯了男性說教(Mansplaining)的毛病呢?

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