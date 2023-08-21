【黑電影】永遠的好麻吉。看似平常的生活裡，隨時隱含著改變的契機

我可以餵毛毛蟲嗎？

生命其實一點都不容易，好好的醒來、好好的跟家人說話、好好的上學去、好好的在學校學習、好好的放學回家，看似平常的生活裡，隨時都隱含著分秒改變的契機，如果不是那時的一個念頭，可能下一刻見到的人就不一樣，在珍貴的日常底下，各種衝突都只是一時。

西孟加拉邦邊境的鄉下地方，薩菲與帕拉天天一起上學去，兩人不僅是鄰居、還是「永遠的好麻吉」（Dostojee），日常生活裡，兩家人相安無事，但若涉及彼此的信仰，那是話都不能多說的邊界。

小孩子的世界不懂大人們糾結的信仰，宗教間的教義與執著對他們來說只是打扮上的不同，帕拉隱約知道那是不能提及的禁忌，薩菲卻不理解有什麼好介意，無論如何，兩人的好情誼絲毫不受影響，看在彼此家人眼裡也只能先當做童真。

總有一天，他們得要明白的。

薩菲並不喜歡讀書，每天去學校的樂趣只是因為能跟帕拉一起上學，兩個好朋友無話不談、沒什麼遊戲不能玩，放學回家路上更是屬於兩人的天地，去相館看明星照片、河岸邊放風箏、大河畔洗澡……薩菲覺得只要能跟帕拉一直每天一起做這些事情，世界就圓滿了。

相較於薩菲的好動活潑，帕拉功課好上許多，他不但總是名列前茅、也受到家教老師的多所期待，帕拉安靜內向，如果不是薩菲帶著一起玩樂，他的生活可能真的會為了功課而繼續。

住在偏遠鄉下村落的他們沒有什麼物質欲望和需求，也沒覺得這樣的純樸有什麼不好，生活似乎就是日復一日，直到畢業後、出了社會、接觸到外界才有可能改變。

但或許，他們會想要一直待在小村子裡，陪伴在好麻吉身邊一起成長一起茁壯。

只是生命往往無法預期。

「永遠的好麻吉」背景設定在一九九三年，印度境內穆斯林與印度教徒衝突日漸激烈，巴布爾清真寺遭到強行拆毀後，雙方關係更是一觸即發，即便遠在西孟加拉邦邊境也受到影響，帕拉與薩菲所住的小村莊以穆斯林為多，印度教徒受到壓抑，帕拉一家開始考慮要不搬到市區印度教徒聚集之處以保安全，薩菲一家則慣常地過著生活。

兩家人互動不多，兩個小孩子卻好得不得了、還一起養了毛毛蟲等待牠破繭成蝶，這樣的衷心期盼應該是會迎來快樂結局的，只是生命畢竟有太多轉折，很多事情，孩子真的無法理解與接受。

我有點意外，關於這部應該會被歸類為藝術片的印度電影，劇情推展平緩樸實，卻有深沉後勁。

雖然是在鄉下地方，看似平靜的生活面仍隱含了不少社會與階級衝突，部分議題導演描述得相當隱晦，以致於乍看之下以為只有宗教信仰的爭端，但也不意外，因為主要視角是從兩個小孩的角度出發，大人們糾結的事情通常與他們無關，即使理解，也不是小孩該去處理的狀況。

我本來以為「永遠的好麻吉」會是歡樂的兒童電影，實際上卻是一部日常到扎實的寫實片，生活的尊嚴與生命的重量在劇情中一點一滴累積，縱使看似無害，卻可能在周圍人們內心埋下引爆的種子，何況，我們不時會在難以預測的日子裡碰到驟然丟到眼前的火花。

什麼事情都需要學習、什麼狀況也需要面對，放在帕拉與薩菲這樣的孩子眼裡，這個世界原來不是那麼美好？

或許，真正美好的是曾經一起擁有過的歡笑，還有遲早會翩翩飛舞的蝴蝶。

真誠推薦這部確實想說點什麼而不唱跳歌舞的印度電影，觀影過程可能會有點漠然，但能看見不同國度的鄉村面貌以及社會問題，應該是「永遠的好麻吉」除了兩個小孩子真摯情誼之外，最讓我們有所吸收與省思的片段。

電影名稱：永遠的好麻吉（Dostojee）

發行公司：希望影視行銷股份有限公司

正式上映：2023.07.28